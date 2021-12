–

Por Facundo N铆volo

Miles de pibes y pibas vimos cad谩veres.

La noche del 30 de diciembre del 2004 los vimos. Ten铆an las caras de nuestros amigos y amigas, caras de personas que se les parec铆an, caras como las nuestras. Vimos cientos y cientos desperdigados a la salida del boliche, de un estacionamiento, en las entradas de los hospitales. Vimos gente viva y, que al cabo de unos minutos, efectivamente pas贸 a ser un cad谩ver. Se nos murieron al lado o en los brazos.

Pasaron diecisiete a帽os en los que hicimos lo que pudimos con lo que vivimos. Las familias hicieron lo que pudieron con lo que perdieron. Y perdieron ni m谩s ni menos que el proyecto medular de la vida de una familia argentina, que son sus seres queridos.

No hubo m谩s adolescencia esa noche, ni m谩s beso de buenas noches. Como el cap铆tulo en que Bart rob贸 un jueguito en un supermercado y entonces Marge decide no darle el beso de buenas noches y cantarle una canci贸n porque se da cuenta que su hijo ya no era el ni帽o que cre铆a. A nosotrxs nos pas贸 lo mismo. Solo que no robamos, sino que nos robaron. Nos robaron, de m铆nimo, un pedazo de nuestra vida que deb铆a ser hermoso y lo reemplazaron por una pel铆cula de terror.

Fracas贸 el Gobierno de la Ciudad, que era kirchnerista, porque habilit贸 un lugar inhabitable pero tambi茅n uno de los lugares con m谩s aforo de la Ciudad. O sea, un error grosero no verlo. Fracas贸 el Gobierno nacional porque la Polic铆a Federal recibi贸 las coimas para no controlar nada. Fracas贸 el sistema de salud, de emergencias, la gesti贸n de riesgos ni exist铆a. Fracas贸 el gobierno macrista que asumi贸 despu茅s y deb铆a sanarnos, y a lo largo de estos a帽os los suicidios de sobrevivientes se cuentan por decenas. Fracas贸 el Gobierno nacional que fue kirchnerista, macrista, frentetodista, porque sino no estar铆a redactando esto.

La justicia sanciona a la velocidad de los noticieros cuando hay intereses en juego de monopolios medi谩ticos, o de corporaciones alimentarias o de cualquier poderoso, pero resulta que para impartir la reparaci贸n de los juicios a las familias, pasan 17 a帽os y seguimos igual: en la nada. Para cajonear nuestra historia no hay divisi贸n de poderes. Los ejecutivos de todos los colores, los legislativos y judiciales se dan la mano mientras alg煤n pie empuja nuestra historia abajo de la alfombra.

Somos los nietos y las nietas de Plaza de Mayo no reconocidos. Le pifiamos porque ca铆mos en Plaza Miserere, una especie de Tri谩ngulo de las bermudas de los derechos humanos. A veces pienso qu茅 hubiera pasado si la tragedia de aquella noche hubiera sido un 7 de noviembre, quiz谩s seria mejor fecha para recordar porque la verdad que al borde de fin de a帽o nadie tiene ni ganas de marchar ni hacer homenajes. Ni cuento los homenajes que se hacen tipo 10 u 11 de la ma帽ana, te parte el rayo de sol ah铆 nom谩s en la placita. Pobre gente la que lleva flores a los monumentos, algunos m谩s estructurados, otros m谩s improvisados, alg煤n muralcito, lo que venga. En la Matanza, en Munro, en Gerli, en Caballito.

Otra cosa que se me ocurre es qu茅 hubiera pasado si en vez de An铆bal Ibarra la tragedia le hubiera ca铆do a un Larreta. 驴Hubi茅ramos tenido un acto de reconocimiento en la Casa Rosada? Quiz谩s no, tampoco. Porque nosotrxs no 鈥渃a铆mos en la lucha鈥, as铆 textual. Segu铆amos la 煤nica lucha que para nuestra generaci贸n exist铆a en ese momento, que era el rock que te dec铆a las cosas en la cara. Para el momento, para nuestra edad, para nuestra tribu, era nuestra lucha. Pero no, no garpamos del todo.

Finalmente, somos como un ap茅ndice lejano del diciembre del 2001, del 26 de junio del 2002. Pobre Maximiliano Kosteki. La verdad es que si no lo mataban en el Puente Avellaneda, estoy seguro que hubiera venido a Croma帽贸n a ver a Callejeros con nosotrxs. Estoy seguro eh. La misma especie somos. Seguro que si Dar铆o Santill谩n hubiera venido, hubiera hecho lo mismo que hizo en la estaci贸n. Que es b谩sicamente lo que hicieron cientos y cientas de chicas que salieron vivas, pero volvieron a entrar porque ya no se trataba solo de su propia vida. O s铆, quiz谩s la vida de los otros y las otras que fueron a salvar, constitu铆a en parte tambi茅n su propia vida.

Son infinitas las personas que volvieron y se dejaron para salvar a otrxs. Son infinitas en cantidad e infinitas en la dimensi贸n de su humanidad. En un instante de tiempo donde todo fall贸, y donde se fall贸 para favorecer el lucro, la coima, aparecieron como siempre los m谩s heridos. Las personas m谩s tiroteadas, las drogadictas como nos dijo la derecha, las malas madres como dijeron los medios, los 芦sin-futuro禄, porque as铆 nos ten铆a el sistema a los pibes de aquella 茅poca. Los que no val铆amos nada, hicimos el acto m谩s grandilocuente que puede existir: saber que la muerte est谩 ah铆 en frente y as铆 y todo, dejar la vida por otrx.

Quiz谩 si hubiera sido en otra fecha, quiz谩 si hubiera sido bajo el signo de otro gobierno, quiz谩s porqu茅 dir铆a Sui Generis. Quiz谩s hubi茅ramos merecido un acto, un homenaje, una ley de reparaci贸n digna, que nos reconozcan, que nos paguen el psic贸logo, que reivindiquen de alguna forma. La generaci贸n Croma帽贸n. Hicimos lo que pudimos, hacemos lo que podemos con lo que hicieron de nosotrxs. Con infinitos errores, hay algo de lo que perseguimos que a煤n est谩 guardado en las letras de esas canciones. Pero sobre todo, su m谩xima expresi贸n radica en los 煤ltimos suspiros de cada chico que volvi贸 a entrar a Croma帽贸n para salvar una vida m谩s y otra, hasta olvidarse de la suya y fundirse en la oscuridad.

