Fragmento extraído del

libro Por qué Marx tenía razón, de Terry Eagleton

El final definitivo del

marxismo sería una noticia que resonaría como música celestial en

oídos de los marxistas de todo el mundo. Estos podrían por fin

dejar de manifestarse y de organizar piquetes, regresar al calor de

sus sufridas familias y disfrutar de una velada hogareña en vez de

asistir a otra tediosa reunión de comité. Los marxistas no quieren

más que dejar de ser marxistas. En este sentido, ser marxista no se

parece en nada a ser budista o ser multimillonario. Es más bien como

ser médico. Los médicos son unas perversas criaturas con tendencia

a la autoanulación, pues eliminan la fuente misma de su trabajo y su

sustento curando a pacientes que, una vez sanos, ya no los necesitan.

La tarea de los radicales políticos es similar, pues consiste en

llegar a ese punto en el que dejarían al fin de ser necesarios

porque se habrían cumplido sus objetivos. Llegado ese momento,

serían libres de retirarse, quemar sus pósteres del Che Guevara,

retomar aquel violonchelo que llevaban tanto tiempo sin tocar y

conversar sobre temas más fascinantes que el modo asiático de

producción. Si dentro de veinte años quedan aún marxistas o

feministas, será una verdadera pena. En la esencia misma del

marxismo está el que sea una empresa estrictamente provisional; de

ahí que quien invierta en ella toda su identidad esté cometiendo un

claro error de concepto. Que siga habiendo vida después del marxismo

es precisamente lo que justifica la existencia del marxismo.

Esta (por lo demás)

seductora imagen presenta únicamente un problema. El marxismo es una

crítica del capitalismo: concretamente, la más perspicaz, rigurosa

y exhaustiva crítica de su clase jamás formulada y emprendida. Es

también la única crítica de ese estilo que ha transformado grandes

zonas del planeta. De ello se desprende, pues, que mientras el

capitalismo continúe activo, el marxismo también deberá seguir en

pie. Solo jubilando a su oponente podrá pedir su propia jubilación.

Y la última vez que lo vi, el capitalismo parecía estar tan

batallador como siempre.

La mayoría de quienes

critican actualmente el marxismo no discuten ese punto. Lo que

afirman, más bien, es que el sistema se ha transformado hasta

extremos casi irreconocibles desde los tiempos de Marx y que, por eso

mismo, las ideas de este han dejado de ser relevantes. Antes de que

examinemos esta afirmación más a fondo, vale la pena señalar que

el propio Marx era perfectamente consciente de la naturaleza siempre

cambiante del sistema que él se dedicó a cuestionar. Es

precisamente al marxismo al que debemos el concepto de las diferentes

formas históricas del capital: mercantil, agrario, industrial,

monopólico, financiero, imperial, etc. Así pues, ¿por qué un

hecho como el de que el capitalismo haya cambiado de forma en décadas

recientes iba a desacreditar una teoría que concibe el cambio como

esencia misma de ese sistema? Además, el propio Marx predijo el

declive numérico de la clase obrera y el aumento pronunciado del

trabajo intelectual. Esto es algo que examinaremos un poco más

adelante. También previó lo que hoy llamamos globalización, cosa

extraña para un hombre cuyas ideas son supuestamente arcaicas.

Aunque tal vez el carácter «arcaico» de Marx es lo que hace que

siga siendo relevante hoy en día. Quienes lo acusan de obsoleto son

los adalides de un capitalismo que está retrocediendo rápidamente

hacia niveles victorianos de desigualdad.





