De parte de ANRed March 20, 2022 21 puntos de vista

En el marco del D铆a Mundial de la Endometriosis, que se conmemora cada 14 de marzo, la Asociaci贸n Endohermanas Argentina lleva adelante durante todo el mes, diversas jornadas de concientizaci贸n y difusi贸n de esta patolog铆a que, seg煤n la Organizaci贸n Mundial de la Salud, padecen al menos una de cada 10 mujeres. Por Mar铆a In茅s Alvarado (Diario digital Femenino).

La endometriosis es una enfermedad que afecta a las personas con 煤tero y se caracteriza por un dolor abdominal, que suele ser m谩s intenso durante el per铆odo menstrual. 芦La endometriosis es una enfermedad cr贸nica, progresiva e invalidante que afecta aproximadamente a 1.000.000 de mujeres y personas menstruantes diagnosticadas en Argentina. Debido a que los s铆ntomas son amplios y variados, no resulta f谩cil de diagnosticar禄, expuso la legisladora Mar铆a Jimena L贸pez en un panel interdisciplinario de endometriosis llevado en el Congreso de la Naci贸n en el marco por la visibilizaci贸n social y pol铆tica sobre el tema. Tambi茅n agreg贸 que la misma 鈥渘o es una patolog铆a, nada m谩s, somos un mont贸n de mujeres y cuerpos gestantes padeciendo un sistema que lo 煤nico que busca es que estemos enfermas鈥.

驴Por qu茅 es importante hablar de endometriosis? Porque, al igual que muchos otros temas relacionados con las mujeres y su salud, no fue tenido en cuenta ni por la medicina ni por los 谩mbitos acad茅micos. Con una correcta aplicaci贸n de la ESI desde la infancia es mucho lo que se podr铆a mejorar para darle real importancia a la cuesti贸n. Hablar de ciclos menstruales, de la menarca o primera menstruaci贸n, de los cambios hormonales, de ovulaci贸n y de capacidad (o no) de gestar, por ejemplo. Desde la clase de biolog铆a se puede explicar que el endometrio es el tejido que tapiza el interior del 煤tero, pero que, cuando se ubica por fuera de la cavidad uterina, da lugar a lo que se denomina endometriosis, produciendo alteraciones en el ciclo menstrual y que esto no es anormal, sino que pasa en un alto porcentaje de cuerpos y que puede ser tratado si se descubre a edad temprana.

La medicina la explica como una enfermedad ginecol贸gica benigna, que puede afectar a personas con 煤tero en edad reproductiva y que a煤n no presenta una causa certera y comprobada, pero s铆 se manifiesta con s铆ntomas muy claros. El primero de ellos es el fuerte dolor abdominal que produce menstruar. Existe una concepci贸n generalizada y err贸nea alrededor del dolor menstrual que, la mayor铆a de las veces, silencia los s铆ntomas, no se pone en palabras y retrasa la consulta ginecol贸gica. Por eso el lema que han elegido desde EndoHermanas para ayudar a poner de manifiesto esta cuesti贸n es 鈥淪i duele, no es normal鈥. Muchas mujeres acuden a las consultas m茅dicas reci茅n alrededor de los 30 a帽os, cuando deciden quedar embarazadas y no lo logran, tras a帽os de intentos fallidos poniendo en riesgo su salud.

Alicia S谩nchez, presidenta de EndoHermanas Argentina, consultada por este tema, mencion贸 que la 鈥渆ndometriosis es un problema de la sociedad mundial y no solo de las mujeres鈥. En Francia, por ejemplo, hace 20 a帽os que vienen luchando contra el enorme ninguneo e indiferencia que existe sobre la salud sexual de la mujer y cuerpos menstruantes. 鈥淣i siquiera en el primer mundo, fuimos inter茅s de la ciencia durante mucho tiempo, pero s铆 negocio para los analg茅sicos, lo que demuestra que el sistema patriarcal es mucho m谩s s贸lido de lo que pensamos鈥.

Es claro que a煤n falta mucha informaci贸n para comprender y entender que el ciclo menstrual es un proceso corporal complejo, que no solo comprende a los 贸rganos del sistema genital, sino tambi茅n a otros como el h铆gado, el ri帽贸n, el bazo o el p谩ncreas que son fundamentales en la composici贸n y circulaci贸n de la sangre, incluso del endometrio. Falta entender a煤n que los cuerpos son organismos vivos y cargados de sensaciones, que no todas las mujeres menstr煤an por diversos factores, que quienes s铆 lo hacen no tienen el mismo ciclo hormonal, que nadie es 鈥渞egular鈥 o 鈥渋rregular鈥 porque los veintiocho d铆as son un mito que solo sirve para generar m谩s angustia y preocupaci贸n, que una mujer puede quedar embarazada la primera vez, la segunda, la 煤ltima o nunca, y que solo con mucha rutina y conocimiento personal de su cuerpo, se puede saber casi con precisi贸n qu茅 d铆a del calendario se produce la ovulaci贸n.

La Ley 26150 nos da la posibilidad de llevar la ESI a las aulas y, con ella, se abre la puerta para hablar abiertamente sobre cambios corporales, sexualidades, genitalidad, deseos y emociones. Hablar de menstruaci贸n no es solo mencionar que el ciclo menstrual es el sangrado que se desprende mes a mes porque el 贸vulo no fue fecundado. Es tambi茅n mencionar los mitos y tab煤es, los factores fisiol贸gicos, socioculturales y psicol贸gicos que rodean este tema. Es poner en discusi贸n la discriminaci贸n que provoca la gesti贸n menstrual en el bolsillo de mujeres y personas menstruantes que deben acceder mensualmente a la compra de productos descartables para la protecci贸n externa del sagrado. Es dejar de asimilar el concepto de 鈥渉isteria鈥 femenina asociado a la menstruaci贸n. Es habilitar el espacio para que tambi茅n los varones sean destinatarios de la educaci贸n sobre la menstruaci贸n y la ovulaci贸n. Es hacer foco en que, si bien la menstruaci贸n es normal, si duele no lo es.