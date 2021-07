–

De parte de In-Formacion CGT July 8, 2021

Gracias a la demanda interpuesta en solitario por la CGT quien use cualquiera de los permisos retribuidos que establece el art铆culo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, o del art铆culo 28 del Convenio Colectivo de contact center, tendr谩 derecho a seguir cobrando los complementos de domingos, el plus de festivo, el plus de nocturnidad y el plus de idiomas.

La patronal defendi贸 ante la demanda de la CGT que dichos pluses, seg煤n convenio, estaban vinculados a la efectiva prestaci贸n de servicios. Desde luego la farragosa redacci贸n del convenio no ayuda, pero el Tribunal Supremo ha descartado esto y nos ha dado la raz贸n de manera 铆ntegra. Si estamos ante un permiso retribuido debemos seguir teniendo la misma retribuci贸n que si hubi茅ramos trabajado.

Se reconoce adem谩s en la sentencia que la pr谩ctica de las empresas supon铆a una discriminaci贸n indirecta por raz贸n de sexo. Reconoce el Tribunal Supremo que con esta pr谩ctica de la patronal se estaba perjudicando a las mujeres trabajadoras puesto que en un sistema patriarcal como este son quienes mayoritariamente, se hacen cargo de la atenci贸n de los familiares teniendo mayor impacto esta pr谩ctica sobre las mujeres, la mayor parte de las personas trabajadoras de este sector.

Si bien la sentencia hace referencia a todas las empresas de contact center, puede ser aplicable en cualquier empresa de cualquier sector con situaciones similares.