–

De parte de SAS Madrid October 14, 2021 38 puntos de vista

El 37% de las granjas porcinas de Castilla y Le贸n, una comunidad muy castigada por la despoblaci贸n, se encuentra en pueblos de menos 5.000 habitantes. En concreto, est谩s instalaciones se encuentran en 769 de las 2.190 localidades con las que cuenta la regi贸n. En Galicia, el porcentaje de granjas de porcino que se ubican en este tipo de localidades asciende al 57%: 631 granjas de las 1.448 de la comunidad galega. Y si hablamos del Pa铆s Valenci脿, ese porcentaje aumenta al 82%.

Son datos de la Organizaci贸n Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, Interporc, a los que hay que sumar el crecimiento de la industria c谩rnica, especialmente la porcina, en municipios peque帽os. Si en Castilla y Le贸n el n煤mero de industrias relacionadas con el cerdo en municipios rurales se ha incrementado un 15% en una d茅cada, en Galicia lo ha hecho un 13%, mientras que en el Pa铆s Valenci脿 lo ha hecho un 30%. A nivel estatal, ese crecimiento ha sido del 13% solo en diez a帽os.

Las cifras dan una idea de la expansi贸n de un sector que ha levantado en armas a gran parte de las regiones m谩s castigadas por las macrogranjas industriales, instaladas a menudo en 谩reas con graves problemas de despoblaci贸n. M谩s si se tiene en cuenta que, siempre hablando de municipios de menos de 5.000 habitantes y con datos de Interporc, en Espa帽a existen nada menos que 37.000 granjas de producci贸n porcina.

Daniel Gonz谩lez califica de 鈥渂ulos鈥 los mensajes de la industria c谩rnica por los cu谩les esta asegura que ayuda a fijar poblaci贸n en el medio rural

La industria siempre ha mantenido como uno de sus pilares comunicativos para defender la instauraci贸n de estas instalaciones 鈥攓ue vienen con problemas de contaminaci贸n, degradaci贸n del territorio y olores鈥 que estas suponen creaci贸n de empleo y el asentamiento de poblaci贸n en zonas rurales. Como se帽alan desde Interporc, 鈥渓a apuesta del sector porcino por la 鈥楨spa帽a rural鈥 es creciente, toda vez que entre 2008 y 2018 el n煤mero de industrias que se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes se ha incrementado en m谩s de un 13%.

Pues bien. Un estudio publicado este 13 de octubre por Ecologistas en Acci贸n desvela que, lejos de fijar poblaci贸n, la instalaci贸n de granjas industriales en zonas rurales contribuye precisamente a todo lo contrario.

Adi贸s al mantra

鈥淟os resultados de la investigaci贸n son concluyentes: la ganader铆a industrial porcina en Espa帽a es un factor que ha fomentado el proceso de despoblaci贸n rural entre los a帽os 2000 y 2020鈥. Las conclusiones de la investigaci贸n, que ha analizado el 64% de los municipios de menos de 5.000 habitantes con alta carga porcina situados en las siete comunidades aut贸nomas con mayor carga porcina, son as铆 de categ贸ricas.

El Informe sobre Ganader铆a Industrial y Despoblaci贸n asegura que en las 煤ltimas dos d茅cadas, el 74% de los municipios con mayor n煤mero de cerdos en granjas industriales han perdido m谩s poblaci贸n o la han ganado en menor proporci贸n que localidades de similares caracter铆sticas pero sin instalaciones porcinas en su territorio. En concreto, de los 199 pares de pueblos que se han comparado, en 148 casos el municipio con alta carga porcina ha perdido m谩s poblaci贸n o ha ganado menos que el municipio que no tiene esta industria.

El fen贸meno, adem谩s, se intensifica en las zonas donde las caba帽as porcinas intensivas son mayores y el modelo industrial lleva m谩s tiempo asentado: la diferencia en la comparaci贸n entre municipios con y sin ganader铆a industrial en relaci贸n a su evoluci贸n poblacional asciende al 80% en Huesca y Zaragoza, al 85% en Barcelona, y al 91% en Lleida.

鈥淭ampoco es algo que no haya sorprendido鈥, se帽ala Daniel Gonz谩lez, coordinador de la campa帽a Stop Ganader铆a Industrial de Ecologistas en Acci贸n a El Salto, al respecto de las conclusiones de la investigaci贸n. 鈥淗aciendo un repaso hist贸rico de lo que ha sido el proceso de despoblaci贸n desde la llamada revoluci贸n verde, que supuso la industrializaci贸n de la agricultura y la ganader铆a, esta ha coincidido con el proceso de despoblaci贸n que se da en Espa帽a desde los a帽os 50鈥. As铆, seg煤n explica Gonz谩lez, ante un recrudecimiento de los procesos de industrializaci贸n lo que est谩 ocurriendo hoy en d铆a no es m谩s que la continuidad de un fen贸meno de despoblamiento que, si bien no tienen como 煤nica causa la industrializaci贸n agraria, s铆 se ve favorecido por esta.

Cuanto m谩s grandes, menos gente

El experto remarca que, en las 煤ltimas dos d茅cadas, 鈥渓as explotaciones han tenido una intensificaci贸n mayor, con explotaciones con m谩s animales y con cada vez m谩s explotaciones con una media de animales mayor鈥. Se trata de instalaciones que cada vez necesitan menos mano de obra, alej谩ndose cada vez m谩s de las ratios de trabajadores necesarios por n煤mero de animales de la ganader铆a tradicional y extensiva. Adem谩s, como incide, 鈥渓as grandes explotaciones hacen que las peque帽as y medianas cierren, lo que lleva a menos empleo rural鈥.

La hip贸tesis a probar en el estudio 鈥攓ue la presencia de macrogranjas implica una p茅rdida de poblaci贸n o una menor ganancia鈥 se cumple en todas las comunidades aut贸nomas pero no en todas las provincias. En dos de ellas el resultado de las comparativas es igual y en otras dos los municipios con industria porcina ganan m谩s o pierden menos poblaci贸n que los que no tienen o poseen una carga porcina m铆nima.

Ante las conclusiones de la investigaci贸n, tanto Ecologistas en Acci贸n como la Coordinadora Stop Ganader铆a Industrial inciden en la necesidad de una moratoria inmediata al desarrollo de nuevas explotaciones

Por otro lado, Daniel Gonz谩lez califica de 鈥渂ulos鈥 los mensajes de la industria c谩rnica por los cu谩les esta asegura que ayuda a fijar poblaci贸n en el medio rural. 鈥淣o solo de la industria porcina, muchas de las administraciones, sobre todo a nivel regional, est谩n apoyando a esta industria y dicen lo mismo鈥.

Impactos despobladores

Aunque desde Ecologistas en Acci贸n se帽alan que ser铆a interesante analizar en futuros estudios qu茅 elementos de la ganader铆a industrial influyen en mayor o menor medida para que se d茅 esta situaci贸n, apuntan a los impactos socioecon贸micos, ambientales y sobre la salud p煤blica que generan estas instalaciones –tales como los malos olores, la dificultad de acceso a agua potable por la contaminaci贸n por nitratos procedentes de los purines, los problemas respiratorios o los impactos visuales– como las causas concretas que llevan a que las macrogranjas ayuden a fomentar la despoblaci贸n.

鈥淓stas explotaciones suponen el cierre de establecimientos de turismo rural, restaurantes y todo tipo de establecimientos ligados al turismo; as铆 como a las segundas residencias, que tambi茅n est谩 afectando鈥, apunta Gonz谩lez. 鈥淎l estar en la plataforma Stop Ganader铆a Industrial estamos en contacto con muchas asociaciones vecinales que sufren los problemas de la ganader铆a industrial鈥, contin煤a, 鈥測 lo que comentan quienes est谩n afectados m谩s directamente es que quiz谩 el factor m谩s importante es la contaminaci贸n del agua, con cada vez m谩s municipios sin acceso a agua potable por contaminaci贸n por nitratos, ya sea por la propia ganader铆a industrial o por la agricultura industrial, que est谩 铆ntimamente relacionadas porque mucha de la agricultura industrial est谩 enfocado a producir piensos鈥.

Malos olores por el esparcimiento de purines en campos cercanos a los n煤cleos urbanos, as铆 como la proliferaci贸n de moscas e insectos debido a estos mismo purines son tambi茅n razones que hacen que la poblaci贸n se decida a abandonar o a no poblar un determinado municipio, completa el experto.

Ante las conclusiones de la investigaci贸n, tanto Ecologistas en Acci贸n como la Coordinadora Stop Ganader铆a Industrial inciden en la necesidad de una moratoria inmediata al desarrollo de nuevas explotaciones de ganader铆a industrial a nivel estatal, as铆 como para la ampliaci贸n de las ya existentes, como la que afecta a 68 municipios catalanes especialmente afectados por problemas de contaminaci贸n de aguas y acu铆feros por nitratos y purines procedentes de las instalaciones porcinas.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (13/10/2021).