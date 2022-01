No faltan los estrategas dentro del Pent谩gono que sue帽an con “guerras nucleares limitadas” o de “guerras at贸micas de baja intensidad”

El t铆tulo de este op煤sculo es una frase habitualmente atribuida a Einstein, muy elocuente de la situaci贸n actual que vive la Humanidad. Es sabido que de desatarse una nueva guerra mundial, las grandes potencias implicadas (EEUU y Rusia principalmente, China en segundo lugar) poseen una capacidad en armamentos nucleares tan monumental que podr铆a pensarse en la desaparici贸n de toda especie viva de la faz del planeta. Ser铆a un holocausto superior incluso al que ocurri贸 hace 66 millones de a帽os, con la ca铆da de un meteorito en lo que hoy se conoce como el Cr谩ter de Chicxulub, en la pen铆nsula de Yucat谩n, M茅xico, cuando desapareci贸 el 75% de toda forma viva (animal y vegetal), produciendo la extinci贸n de los dinosaurios.

Hoy d铆a, en realidad, el gran p煤blico no puede saber con exactitud cu谩nto armamento nuclear existe efectivamente en el mundo. Como todos los muy guardados secretos de orden militar, los ciudadanos de a pie podemos tener retazos de informaci贸n, podemos especular un poco, intuir algo. Los acad茅micos y centros de investigaci贸n que estudian estos temas tienen acceso a determinados datos, aunque todo indica que no a su totalidad. Muchos menos, a los planes estrat茅gicos que tienen trazadas las potencias que manejan el orden global.

Lo cierto es que, hasta donde se sabe, existen en el mundo alrededor de 15.000 armas nucleares. En el momento m谩s 谩lgido de la Guerra Fr铆a, que enfrentaba a EEUU y la Uni贸n Sovi茅tica como superpotencias con poder at贸mico, hacia 1985 lleg贸 a haber 65.000 armas activas. Con el desmantelamiento de la segunda, se produjeron significativos recortes a esos arsenales. De todos modos, muchas de esas armas que oficialmente salieron de servicio de acuerdo a los tratados de desarme firmados, nunca se destruyeron, sino que fueron parcialmente desmanteladas, estando en condiciones de volver a ser operativas con rapidez. El poder de fuego nunca desapareci贸; en todo caso se redujo al nivel de la 茅poca en que se desat贸 la llamada “crisis de los misiles”, en 1962, cuando la Uni贸n Sovi茅tica estacion贸 armamento nuclear en la isla de Cuba, a kil贸metros de La Florida, como respuesta a las armas at贸micas del imperialismo en las fronteras de la URSS.

En otros t茅rminos: la capacidad de destrucci贸n total nunca desapareci贸, aunque hoy d铆a no se curse una Guerra Fr铆a (y caliente en determinadas regiones del mundo, donde se enfrentaban las dos superpotencias a trav茅s de guerras locales: 脕frica, Medio Oriente, Centroam茅rica). La capacidad instalada en la actualidad, aunque menor a los peores momentos de aquella guerra nunca desatada, contin煤a siendo altamente letal. Del total de bombas at贸micas, el 92% pertenece a las dos superpotencias nucleares: EEUU y la Federaci贸n Rusa, heredera de la Uni贸n Sovi茅tica, con alrededor de 6.000 cada una. Otros pa铆ses -curiosamente, todos los otros miembros del Consejo de “Seguridad” de Naciones Unidas- completan el cuadro: Francia, China y Gran Breta帽a. Junto a ellos, tambi茅n otros Estados poseen este armamento, en mucho menor medida: Israel (que oficialmente dice no disponerlo), India, Pakist谩n y Corea del Norte.

Debe remarcarse que el poder destructivo de cada uno de estos artefactos es, como m铆nimo, 20 veces superior a las bombas que lanz贸 EEUU en 1945 sobre Jap贸n (Hiroshima y Nagasaki), 煤nico pa铆s de la historia en utilizar este armamento en acciones de enfrentamiento real, y justamente cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba decidida y la naci贸n nipona pr谩cticamente rendida. Pero hay un agravante: los medios para hacer llegar esos ingenios a sus objetivos han seguido desarroll谩ndose, y hoy asistimos a misiles hipers贸nicos, con una velocidad estratosf茅rica, capaces de burlar todas las defensas enemigas. En estos momentos Rusia tiene la total delantera al respecto, siendo que China acaba de realizar una prueba -negada por Pek铆n, agigantada por Washington, que vivi贸 esa experiencia como un nuevo y devastador “momento Sputnik”- de un misil de este tipo que va dejando a EEUU a la zaga. Se calcula que el pa铆s americano lleva un retraso de, al menos, tres a帽os en relaci贸n a sus rivales en esta capacidad b茅lica.

驴Por qu茅 decir todo esto? Valen aqu铆 palabras de Freud, jud铆o de familia, en respuesta a una carta de otro jud铆o atemorizado por el avance del nazismo en la d茅cada del 30 del pasado siglo: Albert Einstein. En contestaci贸n a esa carta-pregunta del f铆sico alem谩n, 驴por qu茅 los seres humanos pareciera que viven mat谩ndose continuamente a trav茅s de la historia?, el m茅dico vien茅s respondi贸 en 1932, en un texto imprescindible conocido luego como “El porqu茅 de la guerra”: “Usted se asombra de que sea tan f谩cil incitar a los seres humanos a la guerra y supone que existe en los seres humanos un principio activo, un impulso de odio y de destrucci贸n dispuesto a acoger ese tipo de est铆mulo. Creemos en la existencia de esa predisposici贸n en el ser humano”. A eso Freud lo llam贸, en lo que 茅l mismo consideraba su “mitolog铆a” conceptual: pulsi贸n de muerte (Todestrieb).

Todo indica, desde la cl铆nica individual al estudio del curso de la historia, que efectivamente habr铆a una tendencia destructiva muy grande en los seres humanos. “La violencia es la partera de la historia”, pudo decir Marx al ver la marcha de la Humanidad. Entonces: 驴es posible hoy la desaparici贸n de la especie humana producto de una guerra que desate la furia nuclear acumulada? S铆, sin dudas.

Seg煤n los cient铆ficos conocedores de estos asuntos, de activarse todos los arsenales nucleares disponibles en la actualidad se podr铆a producir una explosi贸n de tales dimensiones que sus secuelas llegar铆an hasta los confines del Sistema Solar, hasta la 贸rbita de Plut贸n. Ello podr铆a ocasionar la muerte de millones y millones de seres humanos en forma inmediata producto del impacto, m谩s otros miles de millones al corto tiempo por efecto de las nubes radioactivas que envolver铆an todo el planeta. Quienes eventualmente sobrevivieran, morir铆an de hambre a la brevedad, porque el invierno nuclear (polvo levantado por las explosiones, similar a lo del meteorito de Yucat谩n) cubrir铆a el sol por una d茅cada como m铆nimo, creando una noche continuada que eliminar铆a toda forma viva. La frase de Einstein respecto a una posible cuarta guerra mundial queda as铆 demasiado esperanzadora, en exceso optimista: 隆no quedar铆a nadie!

Es imposible predecir si eso puede pasar. Queremos creer que la racionalidad y la sensatez se impondr铆an, y que nadie quiere comenzar un conflicto que puede terminar en ese Armaged贸n at贸mico. De hecho, las potencias utilizan la expresi贸n MAD: Mutually Assured Destruction (Destrucci贸n Mutua Asegura), relaci贸n tambi茅n conocida como “1+1=0”, para referirse al eventual escenario de una guerra nuclear: ninguno de los dos adversarios sobrevivir铆a. Mad, curiosamente, significa “loco” en idioma ingl茅s. Confiamos en que nadie va a ser tan “loco” de oprimir el primer bot贸n. Pero la intuici贸n freudiana -no muy distinta a lo que pueden haber dicho Marx o Einstein- parece tener mucha consistencia.

En estos momentos se est谩 jugando con fuego. Y no debe olvidarse que cuando se juega con fuego… nos podemos quemar. El detalle a tener en cuenta es que ahora esa quemaz贸n implica la posible desaparici贸n de la Humanidad. 驴Por qu茅 decir esto? Porque una vez desatado un ataque nuclear, la vuelta atr谩s es imposible. Todos los an谩lisis coinciden en que es t茅cnicamente imposible una conflagraci贸n nuclear, porque all铆 no habr铆a ganadores. Las bravuconadas, amenazas y mentiras son parte esencial de la guerra.

Es obvio que, aunque sin nombrarla, vivimos ya una nueva guerra fr铆a. La clase dominante de EEUU, o mejor a煤n: el complejo militar-industrial de ese pa铆s, que es quien fija su pol铆tica exterior, se beneficia de ese clima de bravuconer铆a y amenazas. Ver en el otro un enemigo monstruoso obliga a mantener siempre en funcionamiento la industria militar. Industria, no olvidarlo nunca, que es la m谩s pr贸spera de todas en el planeta, con facturaciones que equivalen al Producto Bruto Interno de muchos pa铆ses juntos del Sur global.

Ese complejo militar-industrial necesita enemigos; de su aparici贸n, y cuanto m谩s temible sea, depende su 茅xito comercial. La Uni贸n Sovi茅tica fue la excusa perfecta para mantener ese gran negocio por d茅cadas. Ahora es Rusia, y recientemente tambi茅n China pas贸 a ser buen candidato. En un libro aparecido en plena pandemia, en 2021: “2034: A Novel of the Next World War” (“2034: una novela de la pr贸xima guerra mundial”), el almirante de la Marina estadounidense, ahora retirado, Jim Stavridis, quien fuera comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, junto al escritor Elliot Ackerman, pintan el escenario de una tercera guerra mundial iniciada en el Mar de China. M谩s all谩 del posible sensacionalismo novelesco, m谩s de alg煤n comentarista pregunt贸 por qu茅 poner esa guerra con China tan lejana en el tiempo, porque ya estar铆a comenzando en un par de a帽os.

驴EEUU desea una guerra nuclear? Una guerra total con todas las armas desplegadas, no. Pero no faltan estrategas dentro del Pent谩gono que hablan de “guerras nucleares limitadas”, “guerras at贸micas de baja intensidad”. Locura absoluta. Otros estrategas militares, conocedores de estos temas y con visiones m谩s racionales, afirman que eso es incontrolable, por dos motivos: 1) las nubes radioactivas se diseminan por todo el planeta (Europa Occidental, casi en su totalidad, sigue sufriendo contaminaci贸n en sus suelos por el desastre de Chern贸bil de hace ya varias d茅cadas, por no hablar del desastre de Fukushima, aun mayor). 2) El inicio de una guerra solo habla de c贸mo comienza la misma, jam谩s de c贸mo termina.

Esto significa, como dijera Freud, que es “tan f谩cil incitar a la guerra [pues] supone que existe en los seres humanos un principio activo, un impulso de odio y de destrucci贸n” por el que nadie quiere perder. Adem谩s, en el transcurso del combate, pueden surgir imponderables que deciden el final: errores humanos, sabotajes, aprovechamiento del escenario por terceras fuerzas que indirectamente se benefician de la situaci贸n, acciones locas y desesperadas de quien va perdiendo. Las guerras no son racionales: son humanas. Y los humanos distamos mucho de ser robots racionales.

La clase dominante de EEUU pareciera que realmente se cree depositaria de un destino manifiesto de salvaci贸n de la Humanidad. Articulando eso con los negocios y con un american way of life que solo ve al resto del mundo como subordinado, al que hay que llevarle los “buenos principios” de la democracia liberal y la prosperidad capitalista, desde hace 100 a帽os la emprende contra todos. Los Documentos de Santa Fe, piedra basal de esa 茅lite due帽a de buena parte del mundo, llevan por t铆tulo “Por un nuevo siglo americano”, dando por supuesto que los destinos de la Humanidad deben seguir siendo regidos desde la Casa Blanca de Washington en el siglo XXI, similar a lo ocurrido en el XX.

Pero el mundo no es m谩s unipolar, como pareci贸 serlo cuando ca铆a el Muro de Berl铆n, se desintegraba la URSS y China parec铆a que abrazaba el libre mercado. Aunque la Uni贸n Europea -otrora dominadora del planeta, arrogante y racista- ahora sea un triste furg贸n de cola de EEUU, ah铆 est谩n Rusia y China mostrando que el mundo no es solo como lo conciben los halcones guerreristas de Washington. El mundo no es un para铆so, y ninguna de esas dos potencias euroasi谩ticas lo promete. En realidad, no hay para铆so, ni lo podr谩 haber nunca. La historia humana se escribe con sangre. Pero puede haber algo m谩s equitativo que el actual desastre del capitalismo global al que asistimos, donde su principal negocio 隆es la guerra!

El experimento del primer estado obrero y campesino en Rusia muestra que otro mundo s铆 es posible. La actual Rusia capitalista y mafiosa 驴ser谩 solo un accidente de la historia y volver谩 el socialismo? La Nueva Ruta de la Seda china no es, hoy por hoy, la soluci贸n a los problemas de la Humanidad, pero abre preguntas sobre el mundo por venir, mostrando que hay alternativas al capitalismo m谩s rapaz y sanguinario.

Las provocaciones cada vez m谩s descaradas de EEUU contra Rusia (con el calentamiento de Ucrania en este momento, lo que forz贸 a Mosc煤 a declarar que si la OTAN no cesa en su acercamiento preocupante llevar谩 a instalar misiles rusos en Venezuela y Cuba) y contra el gigante asi谩tico (con la militarizaci贸n del Mar de la China y una subida provocaci贸n con una tremenda flota de guerra en el 谩rea) pueden deparar cualquier cosa. Quiz谩 todo no pasa de escaramuzas b茅licas con algunos muertos con armamento convencional, pero 驴qui茅n lo sabe? Insistamos: se puede saber c贸mo empiezan las guerras, pero no c贸mo terminan.

Nadie quiere perder en una guerra, y la avidez de la clase dirigente norteamericana parece no tener freno, m谩s a煤n ahora que comienza a ver que va cayendo indeteniblemente su hegemon铆a planetaria. 驴El gigante herido estar谩 dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su predominio? 驴Armas nucleares? Pero… quien juega con fuego, se quema. Alguien, parafraseando la frase de Einstein que sirve como t铆tulo del presente escrito, dijo mordazmente: “Que venga de una vez la guerra at贸mica total. Quiz谩 as铆, los que sobrevivan pueden empezar de nuevo y no lo hagan tan mal como se hizo hasta ahora”. 驴Valdr谩 la pena esperar el holocausto termonuclear para recomenzar, o mejor luchar ahora por un mundo sin las inequidades de las que, aunque quiera, no puede salir el sistema capitalista?

