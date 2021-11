–

De parte de ANRed November 29, 2021 45 puntos de vista

Entrevista a Jos茅 芦Pepino禄 Fern谩ndez, referente de la Uni贸n de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi (Salta), a 20 a帽os del 19 y 20 de diciembre de 2001, y desde uno de los territorios centrales del comienzo de la lucha del movimiento piquetero. Con 350 causas judiciales en su haber por reclamar lo que les pertenece a cientos de trabajadores despedidos de YPF durante la d茅cada del 90鈥, habl贸 sobre la situaci贸n actual de General Mosconi y del pa铆s, y la apropiaci贸n privada de los recursos naturales como agua, petr贸leo, gas y tierras. Por Mario Hern谩ndez.

Mario Hern谩ndez (M.H): 驴Qu茅 nos pod茅s contar de General Mosconi que hace 20 a帽os fue uno de los territorios centrales de la lucha piquetera?

Pepino Fern谩ndez (P.F): Nosotros seguimos peleando siempre porque no hay inversi贸n en la industria petrolera, muy poca inversi贸n en la industria agr铆cola ganadera y la mayor铆a de la gente est谩 con programas sociales. Nosotros tenemos para desarrollar m谩s fuentes de trabajo, cosa que ni los funcionarios, ni el gobernador, nadie lo quiere hacer, porque ellos tienen plata, no quieren invertir, pero s铆 tienen plata para aumentar sus grandes negocios. Nosotros tenemos ejemplos para recuperar los pozos de baja rentabilidad, cosa que nosotros ya hicimos, lo hicimos en diferentes 谩reas, en Gordillo, Escalante, el Tr茅bol, hab铆a pozos que daban por agua no m谩s, y a trav茅s de estimular pozos y hacer pozos vip que significa hacer un pozo nuevo pero con otra clase de fluido que se hace con pol铆mero que tiene capsulador de sodio y tiene pr谩cticamente inhibidor de arcilla.

En los 60 vinieron a proponer mucho los norteamericanos y los norteamericanos donde van hacen cagadas. Nosotros hicimos el pozo para ver si ten铆amos rentabilidad, hicimos un pozo que era de 180 d铆as el programa tentativo de trabajo y nosotros lo hicimos en 11 d铆as de perforaci贸n. As铆 nos pas贸 con diferentes pozos en todo el 谩rea de Comodoro Rivadavia y de Santa Cruz Norte, han tenido muy buenos resultados y no s茅 por qu茅 no quieren hacerlos los funcionarios, por eso digo que ellos quieren plata para tapar sus agujeros y no para invertir.

Nosotros con el proyecto que tenemos queremos dar 10.000 puestos de trabajo a la gente, y aparte con la producci贸n que haya tratar de bajar el precio del combustible. Tenemos otra cosa que ellos no lo quieren hacer, hay una zona que se llama Los Monos. As铆 como est谩 Vaca Muerta est谩 esta zona llamada Los Monos, que tenemos cualquier cantidad de petr贸leo y gas ah铆, nada m谩s hay que hacer un pozo vertical y despu茅s uno horizontal para llegar a las capas productivas que es donde est谩n almacenado millones de metros c煤bicos de gas y petr贸leo.

Pero tampoco lo quieren hacer porque ellos dicen que es caro, capaz que quieren que lo haga el Estado. Como hicieron la vez pasada que se llevaron todo el gas y el petr贸leo y nos han dejado a todos en la calle. Los gobernadores que existen en Salta son vende patria, actualmente la historia lo dice como el caso del gobernador Cornejo que le daba m谩s hect谩reas para perforar a los privados y no as铆 a YPF.

Y despu茅s preguntan 驴qu茅 vamos hacer? Y yo digo si se juntan todos as铆 como se junt贸 Hip贸lito Irigoyen, el General Mosconi, el General Baldrich y tantos otros m谩s nacionalistas que hipotecaron sus casas, sus estancias para crear YPF. Cu谩ntos nacionalistas hay en la actualidad para ganar y recuperar todo lo que hemos perdido.

M.H:鈥2001. Reuni贸n de desocupados de General Mosconi en Salta. Mosconi es una peque帽a localidad de 22.000 habitantes, golpeada como tantas otras de nuestro pa铆s por el flagelo de la desocupaci贸n, hasta no hace mucho tiempo era un pujante pueblo que crec铆a de la mano de la industria petrol铆fera vinculada a YPF. Un pueblo que no se resigna a desaparecer e imagina su futuro a partir de una propuesta productiva. Prueba de ello son los m谩s de 300 proyectos elaborados por 鈥淗ipi鈥 Fern谩ndez y sus j贸venes colaboradores. Pueblo m铆tico donde Sorel, Mari谩tegui y Tom谩s Moro renacen cada ma帽ana de la mano de Pepino, Chiqui y Piquete. Pueblo salvajemente reprimido por el gobierno nacional y provincial, rodeado por la Gendarmer铆a pero fortalecido por la sangre de sus cinco m谩rtires y m谩s de un centenar de heridos. Pueblo de An铆bal Ver贸n cuyas banderas son recogidas por miles de trabajadores desocupados en todo el pa铆s. Pueblo en fin que nos ofrece la posibilidad de pensar una Argentina solidaria con trabajo, dignidad y cambio social. Pueblo faro para un pa铆s que no se resigna y lucha a pesar de los De la R煤a, los Cavallo, los Esquenazi y los miles que viven de la pol铆tica de la entrega y sumisi贸n. Poner una lupa en Mosconi y sus l铆deres pensando en Jujuy, en el 鈥淧erro鈥 Santill谩n, en La Matanza, D鈥檈l铆a, Alderete, An铆bal Ver贸n, de la zona sur del gran Buenos Aires, en Martino, en el MTR , Emerenciano y los compa帽eros del Chaco, en los miles de los compa帽eros an贸nimos que salen a cortar las rutas, en Teresa Rodr铆guez, en casi los 3.000 procesados por causas sociales, en Castelli y Gar铆n, en los trabajadores de Aerol铆neas, R铆o Turbio y Cer谩mica Zan贸n, en los docentes, estatales, en los jubilados que no se resignan a morir, en los universitarios y trabajadores de la salud que defienden la educaci贸n y la medicina p煤blicas, en los 30.000 desaparecidos. Este trabajo est谩 dedicado a todos ellos鈥.

Eso afirm谩bamos en un editorial de la revista La Maza que produjimos all谩 por noviembre de 2001, hace 20 a帽os. Est谩bamos con 鈥淧epino鈥, con Do帽a Mar铆a en una carpa en la plaza de Mosconi. Recuerdo a aquel grande editor que fue Jos茅 Luis Mangeri dici茅ndome: 鈥榚ste trabajo lo corrijo yo鈥. Hace 20 a帽os que nos conocemos con 鈥淧epino鈥, 20 a帽os de lucha, una cooperativa a la que visit茅 hace 5 a帽os y se manten铆a. 驴Se mantiene firme en la actualidad?

P.F: Nosotros hemos peleado mucho y exigimos cosas que nos pertenecen como ser toda la parte en el tema de recursos naturales como agua, petr贸leo, gas, y la parte de las tierras. Los due帽os son gente de otros pa铆ses, porque nosotros venimos luchando desde 1976. En la 茅poca de la dictadura traen a todos los norteamericanos incluso al que ha sido presidente de Halliburton y vicepresidente de la naci贸n norteamericana (Dick Cheney).

Cada vez que vinieron los norteamericanos hicieron un desastre en la Argentina, y est谩n metidos en todos lados. Yo me acuerdo que a nosotros nos han despedido muchos compa帽eros de perforaci贸n en la parte operativa y ah铆 nosotros nos dimos cuenta lo que hac铆an las empresas norteamericanas. Todos dec铆an que YPF daba p茅rdidas y hac铆a pozos en el 谩rea por 40 o 30 millones de d贸lares, en cambio la empresa privada norteamericana, hac铆a pozos de 400 millones de d贸lares. Hac茅s 10 pozos de 400 millones y son 4.000 millones de d贸lares. Y antes que entren los militares la deuda externa de Argentina era de 5.000 millones de d贸lares. Dec铆an que YPF daba p茅rdida pero no, la p茅rdida la hicieron dar los que ven铆an de afuera. Yo le hablo de la parte petrolera del norte, imag铆nese en toda la Argentina la cantidad de plata que se llevan porque le dan canilla libre, carta blanca para que se la lleven.

M.H: 驴Cu谩l es la actualidad de General Mosconi?

P.F: No hay ninguna inversi贸n de parte de las petroleras y se presentan programas tentativos de trabajo como ser la cuesti贸n de los pozos y tratar de insertar mucha gente a la parte de agricultura e industrializar toda nuestra materia prima para salir de esto y tratar de que la gente haciendo todo esto podamos hacer como si estuviese YPF.

Presentamos muchos proyectos actualmente en Mosconi. El departamento de Gral. San Mart铆n sufre la falta de agua y es il贸gico. 驴C贸mo va a faltar agua si tenemos tres r铆os como el Pilcomayo, el Bermejo, y el gran Tarija, y tienen mucha quebrada que lleva agua, incluso hasta de agua mineral? YPF dej贸 todo all谩 pero c贸mo pudo ser que lo agarr贸 el ex gobernador Juan Carlos Romero si ellos no han trabajado en YPF, todo eso debi贸 quedar para los obreros, e incluso no nos pagaron e hicimos acciones por todo lo que nos deb铆an, hasta tomamos la Embajada de Espa帽a para que nos paguen.

Lo 煤nico que hicieron fue hablar con el ex ministro Tomada, que estaba en ese tiempo, para que nosotros nos podamos jubilar porque no todos ten铆an la edad ni los a帽os de servicio necesarios para jubilarse.

El 9 de abril del 2003 nos sacaron esposados de la C谩mara de senadores cuando ya hab铆an dado el ok para que se les pague a los obreros de YPF, y Duhalde y Gioja nos sacaron de ah铆, nos llevaron a Moreno, a Comodoro Py, de ah铆 a Ezeiza y de Ezeiza a Villa La Rosa en Salta. Y eso fue porque cuando uno toca intereses de las grandes empresas petroleras hacen esto.

Como ellos tienen el poder haga de cuenta que no existen los juzgados provinciales ni federales, lo 煤nico que existe es lo que dicen los gobernantes porque son ellos los que mandan a los jueces, a los fiscales y a todos los que se les crucen. Cuando le apret谩s sus intereses entonces ah铆 es que reaccionan de esta forma. Han sido duros conmigo pero nosotros igual se la aguantamos.

M.H: 驴Qu茅 record谩s de aquellas luchas de hace 20 a帽os?

P.F: La UTD de Mosconi luchaba por ejemplo en 1999 porque hab铆an dejado 200 personas en la calle en el municipio de Tartagal e hicieron cortar la ruta y fue la Infanter铆a y los arras贸, entonces nosotros ah铆 fuimos, participamos y logramos parar a la Infanter铆a y tomarle de reh茅n al comisario que era parte de la represi贸n y ellos nos tomaron de reh茅n al que era secretario general de ATE, nosotros despu茅s hicimos un cambio de prisioneros.

Fue importante porque logramos reinsertar a esa gente en el municipio y de pedir otras cosas para la gente. Lo que tiene de bueno Mosconi es que primero salen dos o tres pero a la hora de la verdad salen miles. Esa es la diferencia que hay cuando nos atacan.

M.H: 驴Contame c贸mo est谩 Mosconi hoy?

P.F: En la actualidad todo est谩 a trav茅s de los programas sociales. Con estos programas se pueden hacer muchas cosas y que la gente gane m谩s. Nosotros planteamos al gobierno, todos hablan de casas, de cloacas, y nosotros ya lo estamos haciendo, ya le presentamos nuestras propuestas al gobierno.

驴Por qu茅 no nos dejan que hagamos 100 casas en un mes? Le podemos ayudar poniendo los materiales, mano de obra y todas las herramientas necesarias, debe ser que en alg煤n lado est谩 la plata escondida, hay que ser un poco m谩s solidarios entre todos. Cuando todos somos un poco m谩s solidarios toda la gente lo va a ayudar, hasta en los peores momentos como en las represiones.

M.H: Para m铆 es un lujo hablar con 鈥淧epino鈥 Fern谩ndez. Lo conoc铆 hace 20 a帽os en General Mosconi, en un pueblo rodeado por la Gendarmer铆a, para m铆 fue uno de los grandes momentos que he vivido.

P.F: Yo quiero agradecerle a usted por haberme invitado y que aunque estemos viviendo este momento muy cr铆tico, no s茅 si es que los funcionarios no escuchan a los que tienen las soluciones, entonces tendremos que seguir luchando, por eso hay que tomar estas medidas verdaderamente dr谩sticas y decir que a m铆 me conviene m谩s apretar a los que tienen grandes capitales como son las petroleras que se llevan millones de d贸lares en vez de cortar una ruta porque afectamos a muchas personas humildes.

Hay que apretar a los que m谩s guitan tienen, a los bancos, a ellos hay que cortarles y sacarles todo lo que se llevan, porque si esperamos de los funcionarios va a ser muy dif铆cil porque ellos forman parte de ese capital.

Yo dir铆a que si todos nos junt谩ramos y har铆amos las cosas que corresponden, seriamente, recuperamos en seguida el pa铆s, plata hay para crear millones de puestos de trabajo. Tenemos que hacer una acci贸n directa y hay que verdaderamente investigarlos a todos, no puede ser un tipo como Juan Carlos Romero, uno de los m谩s grandes narcotraficantes del pa铆s, padre e hijo y es vox populi, incluso el juez Abel Cornejo y ellos siguen en el poder.

Siguen porque tienen la plata para seguir siendo gobernantes. Y nosotros apuntamos a tomar medidas extremas pero ellos no sienten nada, Juan Carlos Romero sentado en un sill贸n en la C谩mara de senadores, 驴qui茅n le dice algo? Nadie. Ninguno de los grandes medios critica a Romero, porque tiene plata, ese es el problema que es muy dif铆cil sacarlos a todos estos. Siguen haciendo mucho da帽o, siguen matando mucha gente olvidada en diferentes lugares as铆 como a Daniel Solano porque hoy est谩n abandonadas las comunidades originarias.

Las han arrasado con las topadoras donde ten铆an todos sus alimentos, la caza, la pesca, ellos mismos de los 谩rboles se curaban. Nadie dice nada. Macri se ha hecho due帽o de muchas tierras, todos los que son gobernantes lo primero que hacen es adue帽arse de la tierra. Todav铆a en Salta, aunque no creas, todav铆a hay tierras fiscales y podemos generar mucho trabajo, pero los funcionarios no lo van hacer.

Tomamos medidas extremas y somos criticados de violentos, terroristas, pero lo importante es dar la soluci贸n a la gente en estos momentos y para las futuras generaciones. Los riesgos que nosotros corremos en la lucha, nosotros le cortamos el gas a Chile, ah铆 le duele a los ingleses y a los norteamericanos porque tienen las plantas compresoras por dos gasoductos el Norandino y el Atacama. 驴Y todo ese gas a d贸nde va? A la isla m谩s grande de cobre del mundo. Entonces se le corta ah铆 por 35 d铆as y sabemos cu谩nto producen, qu茅 es lo que se llevan y no pagan nada. Con esa medida descubrimos todo lo que se roban tanto los norteamericanos como los ingleses.