–

De parte de SAS Madrid January 24, 2023 217 puntos de vista

Bel茅n Hern谩ndez cuenta c贸mo los psic贸logos privados reducen sus tarifas para atender a pacientes sin recursos ante la falta de especialistas en la sanidad p煤blica y hace un llamamiento a no desanimar a los j贸venes: “Les estamos robando la esperanza”.

Bel茅n Hern谩ndez Zoido es psic贸loga en una cl铆nica privada. Este domingo contaba en una carta a la directora de El Pa铆s la situaci贸n de un chico que ha tenido la ocasi贸n de conocer de cerca: “En un a帽o en que el 铆ndice de suicidios vuelve a batir r茅cord en Espa帽a, especialmente entre los j贸venes, esta semana un joven de 23 a帽os sin recursos econ贸micos ha acudido a un servicio de urgencias en un hospital p煤blico de la Comunidad de Madrid, absolutamente desesperado y con un alt铆simo riesgo de suicidio. Sale con la receta de un ansiol铆tico, de un antidepresivo que tardar谩 unas tres semanas en empezar a hacer efecto y con la derivaci贸n al Servicio de Psicolog铆a. A las 48 horas recibe una llamada para informarle de la fecha de su primera cita en Psicolog铆a: 15 de enero de 2024. Todo un mensaje desde la sanidad p煤blica a sus usuarios: si no dispones del dinero suficiente para pagar a un psic贸logo privado, el suicidio se convierte en una alternativa aceptable. 驴Alguien piensa hacer algo?”, se preguntaba.

“驴Por qu茅 tiene que sentirse culpable por no poder pagarme?”

La situaci贸n de ese chico del que habla en la carta no es m谩s que el ejemplo de otras muchas situaciones que psic贸logos de la privada como Bel茅n ven con frecuencia: “Llevo yo un tiempo atendi茅ndolo. No tiene recursos econ贸micos. Llega por una 铆ntima amiga de su edad que le ve sufriendo y sabe que no puede pagar y, desesperados, de joven a joven, me lo trae a la consulta. Cuando escucho su historia no puedo deja de atenderle. Est谩 en una situaci贸n muy complicada”, relata esta psic贸loga en Hoy por Hoy. Se pregunta por qu茅 este joven “que trabaja en una f谩brica a jornada completa, que paga sus impuestos, tiene que llorar y sentirse muy culpable porque no puede pagar mis servicios y la sanidad p煤blica no le puede atender. Se siente mal porque cree que est谩 recibiendo caridad cuando est谩 en su derecho”.

Bel茅n cuenta c贸mo muchos psic贸logos privados adaptan su tarifa porque saben que la gente no puede pagar: “Lo hacemos porque escuchamos directamente e sufrimiento y el dolor de las personas. No podemos dejar la gente abandonada pero es como intentar tapar la luna con un dedo o estar poniendo tiritas”. Piensa que lo que est谩n haciendo algunos especialistas es tan solo un parque y que “es imprescindible que se pongan psic贸logos en la Atenci贸n Primaria. Adem谩s recuerda que se hizo en Reino Unido “y de pronto se descubri贸 que era rentable, se ahorra en pruebas diagnosticas, en medicaci贸n…”.

“Yo me sentir铆a incapaz de trabajar en esas condiciones”

En la carta, Bel茅n habla de un a帽o de espera para poder acceder a un psic贸logo p煤blico. Una ayuda que llega demasiado tarde y que siempre se queda escasa: “Hay poqu铆simos profesionales, hay muy pocas plazas de psic贸logos y est谩n muy sobre exigidos porque cuando uno llega, despu茅s de ese a帽o, tiene citas de media hora cada mes y medio. Eso no sirve, eso es ineficaz. Yo me sentir铆a incapaz de trabajar en esas condiciones”, reconoce.

Bel茅n cuenta como, ante la gravedad de la situaci贸n de este chico, ella duerme con el tel茅fono encendido en la mesilla: “Yo estoy disponible 24 horas para 茅l, es imprescindible en este momento”. Aunque los psic贸logos privados “est谩n asumiendo mucho y poniendo tiritas a casos concretos” se pregunta “驴cu谩ntos se quedan fuera?”

“Les estamos desanimando”

A Bel茅n hay una cosa que le preocupa much铆simo: la salud mental de los j贸venes y lo que est谩 haciendo la generaci贸n anterior con ellos. “Les estamos desanimando much铆simo. Hay una frase que se repite much铆simo que es la de “es la primera generaci贸n que van a vivir peor que sus padres” pero 驴y qu茅 sabemos? Es la primera generaci贸n de padres que no sabemos c贸mo orientar a sus hijos. Podemos intuir que van a vivir con m谩s austeridad, 驴eso es peor? No sabes la cantidad de chicos que vienen con la fantas铆a de a lo mejor van a terminar viviendo en la calle. La juventud se caracteriza por la fantas铆a, la ilusi贸n, y no les podemos robar eso”, sentencia. Ella, que trata a muchos j贸venes, piensa que “hablar menos y escuchar m谩s”: “Yo les escucho a diario y tienen unos valores, una tolerancia, un apoyo entre ellos… y les estamos robando la esperanza”, lamenta.

Exige que se dote de medios la sanidad publica para atender a los problemas de salud mental y tiene una idea para que las cosas empiecen a cambiar: “Muchas veces pienso que sentar铆a pol铆ticos de todos los partidos en mi consulta. Que me acompa帽en un d铆a y escuchen las historias que yo escucho, 隆vaya si hac铆an algo!”

Enlace relacionado y audio de la noticia en CasenaSer.com 24/01/2023.