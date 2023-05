–

De parte de A Las Barricadas May 17, 2023 404 puntos de vista



Aqu铆, un problema

Se organizan nuevas elecciones, en este caso municipales, y pienso que no hace falta ni hablar del tema de la abstenci贸n al comprobar nuevamente el bochinche que tienen liado con las listas y los candidatos. Hay que ver la desafecci贸n que hay en estos l铆os entre las candidaturas de izquierda. Una de ellas me ha llamado la atenci贸n, ya que veo a hermanos, primos y sobrinos de una familia, que ni en broma se presentar铆an a unas elecciones, metidos en una renombrada candidatura de izquierdas. Y tras preguntar al patriarca, que no ten铆a ni idea, llegamos indagando un poquito a la conclusi贸n de que el cabeza de lista hab铆a ido pidiendo firmas para llenar la candidatura, y la gente hab铆a firmado 鈥揷omo no pod铆a ser de otro modo鈥, sin tener ni idea de que lo que firmaba era ser candidato/a en puestos de relleno de una candidatura electoral que va a cambiarlo todo.

La vida, es muy dura. Y el candidato del cambio a alcalde la tiene m谩s dura todav铆a. S茅pase por tanto que las candidaturas deben de llevar un n煤mero concreto de aspirantes para ser aceptadas. Si presentas uno menos, adi贸s muy buenas. Y de ah铆 que se vaya a la caza del candidato a cualquier precio.

Pero, en fin, dejemos estos devaneos para el d铆a de despu茅s de las elecciones, y os comento que en Turqu铆a han tenido elecciones presidenciales. Nueve amigas turcas que viven en mi barrio, han estado comentando conmigo el p谩nico que les da que salga de nuevo Erdog谩n. Y han ido en masa a votar a Madrid al candidato de la oposici贸n con m谩s votos, el kemalista Kilicdaroglu, que siempre pierde y que ha quedado 5 puntos por debajo de Erdog谩n. Erdog谩n. Un tipo que ha vendido Turqu铆a a los 谩rabes, a los chinos, a las multinacionales europeas y americanas. Y cuya ideolog铆a es similar a la de un fundamentalista cristiano, solo que musulm谩n.

Me comentaban mis amigas (turcas) que est谩n horrorizadas, porque en las zonas devastadas por el terremoto 隆han votado por Erdog谩n!, y que para ellas 芦es muy duro pensar que sus hijos no van a tener un pa铆s del que sentir orgullo禄. Habr谩 una segunda vuelta e ir谩n, pese a quien pese, nuevamente a Madrid a votar a Kilicdaroglu.

No les he dicho ni p铆o. 驴Qu茅 les puedo decir a unas mujeres que lloraban (de verdad) cuando reunidas en un piso, ve铆an por internet c贸mo avanzaba el recuento, dando la victoria a un tipo que les pone una bota en el cuello? He cabeceado afirmativamente a todo cuanto han dicho, y les he dado la raz贸n. Si van a Madrid a votar, les echar茅 una mano. Y dejar茅 mis convicciones a un lado, por un ratito.

Porque para criticar, hay que intentar facilitar. Hay que ofrecer soluciones. Hay que organizarse 鈥搒obre todo鈥 para mandar como sea, un contenedor lleno de sacos de dormir a Turqu铆a, cosa de la gente de mi barrio, por iniciativa de unos cuantos, y as铆 fue enviado sin m谩s pretensiones. Me gustar铆a que en alguna ocasi贸n, los y las anarquistas del hoy mismo, fu茅semos capaces de una haza帽a colectiva similar. Porque si no damos una soluci贸n pr谩ctica, amistosa, solidaria, formamos parte del problema.