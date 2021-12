Entrevista con Mar铆a del Carmen Verd煤, de Correpi (https://correpi.lahaine.org) sobre la situaci贸n represiva en Argentina

驴C贸mo fue la quinta Marcha de la gorra?

Multitudinaria. Siempre han sido importantes las versiones anteriores de los dem谩s a帽os pero este a帽o evidentemente hay condiciones que generaron que hubiese una concurrencia masiva de organizaciones que habitualmente no vemos en movilizaciones anti-represivas y eso es muy importante porque as铆 como del lado de quienes defienden estas pol铆ticas de Estado y todav铆a piden m谩s y nos copan con el manejo de los medios hegem贸nicos, con el repiqueteo en las redes y dem谩s, sacar la gente a la calle y mostrar que somos tant铆simas personas que decimos basta de gatillo f谩cil, basta de detenciones arbitrarias, basta de desapariciones, etc., es fundamental.

Ahora nos enteramos lo de San Clemente del Tuy煤, la noticia del asesinato de Lucas ha tapado lo que pas贸 en Corrientes, pasan una cantidad de casos que de alguna manera, desde el punto de vista digamos de cantidad, son hechos que est谩n muy por encima de lo que puede significar una situaci贸n como la que se vivi贸 en Ramos Mej铆a con el asesinato del kioskero.

No te quepa la menor duda. Digamos un poco m谩s en detalle que en el caso de Lucas la historia es id茅ntica a centenares o miles de casos de los que alguna vez hemos hablado sin ning煤n tipo de repercusi贸n medi谩tica, porque nos enteramos en Correpi.

1.440 tengo consignado yo de 2015 a 2019.

Debe andar por ah铆 la cifra porque estamos en un promedio de 400 a 500 casos por a帽o de todas las modalidades y descontando las muertes en lugares de detenci贸n como la de Alejandro Mart铆nez en San Clemente del Tuy煤 tres d铆as despu茅s del fusilamiento de Lucas, las muertes en represi贸n a las protestas como el compa帽ero mapuche el 21 de noviembre en Cuesta del Ternero, R铆o Negro, y las dem谩s modalidades, los femicidios de uniforme y sobre todo las muertes en lugares de detenci贸n que es la modalidad m谩s masiva, m谩s numerosa, el resto son fusilamientos de gatillo f谩cil.

Lo que quiero destacar es si ac谩 no hubiese habido un actor absolutamente novedoso, no el que normalmente aparece en estos casos, que result贸 cre铆ble para la prensa hegem贸nica, que es la gente del club de f煤tbol, en estos momentos vos y yo estar铆amos hablando de otros casos de gatillo f谩cil, de otros fusilamientos, pero a lo mejor ni siquiera estar铆amos seguros de que hubiese pasado.

No hubiese pasado en el caso de Lucas de ese titular del enfrentamiento de la ma帽ana temprano y estar铆amos aguantando una catarata de discursos sobre la inseguridad en el barrio de Barracas. Porque el club le abri贸 la puerta a la familia a comunicarse con la prensa a trav茅s de los periodistas deportivos.

A m铆 me llam贸 much铆simo la atenci贸n, vos sab茅s que en Correpi lo primero que aprend茅s a desarrollar, y a esta altura con m谩s de 30 a帽os de militancia yo lo tengo bastante instalado, como una especie de sexto sentido para pescar en la noticia aun presentada a partir del parte oficial de la polic铆a, cuando es un gatillo f谩cil y cuando no.

Este caso lo ten铆amos apartado, apenas apareci贸 el cable de T茅lam circul贸 en los grupos internos de Correpi, m谩s espec铆ficamente en los que est谩n trabajando en el cierre de este a帽o del Archivo y dijimos a seguirlo porque esto tiene olor a gatillo. Y al primero que escuch茅 hablar, no hab铆an pasado ni dos horas, diciendo la historia no es como la cuenta la polic铆a lo que en realidad pas贸 fue tal cosa, fue un periodista deportivo llamado Gustavo Grabia, no un periodista de policiales, de judiciales, de sociedad o como se llame en cada medio. Ese es el dato diferente, el 煤nico dato extraordinario de este caso.

Hubo casos anteriores de asesinatos de futbolistas por balas policiales.

Maxi Maidana jugador de R铆ver, pero ah铆 el club no tom贸 esta actitud con la familia. Me acuerdo del caso de los pibes que jugaban en Dock Sud fusilados por un metropolitano, fijate vos el antecedente de la polic铆a de la Ciudad, dos chiquitos de la Isla Maciel, tampoco hubo ah铆 este tipo de inmediato apoyo a la familia y apertura de los medios.

Vos fijate que en estos cuatro casos que mencionamos de esta semana ten茅s la mitad de las modalidades habituales de la muerte a manos de las fuerzas de seguridad. Si la circunstancia nos permite visibilizar lo invisibilizado bienvenido sea, ahora yo estoy sorprendida por ejemplo de escuchar gente muy bien informada que dice ‘qu茅 barbaridad que es eso de polic铆as de civil en un auto particular lanchando por el barrio’, pero yo digo 驴esta gente no estuvo en la calle y vio pasar el coche de una brigada?

Yo di clases durante siete a帽os en la Villa 21-24 en el Bachillerato popular Dar铆o Santill谩n y estas situaciones eran comentadas normalmente por nuestros alumnos y alumnas habitantes de la villa. Como algo que se viv铆a cotidianamente por ah铆 sin llegar a este extremo, pero esta cuesti贸n que parece haber descubierto el periodista de Clar铆n respecto del chantaje que se hace a quienes van a comprar drogas es algo que es habitual para quienes habitan la Villa 21-24 y sospecho que tambi茅n ocurre en cualquiera de las villas de la Ciudad de Buenos Aires.

Las 23 comisar铆as de la Polic铆a Federal que pasaron a integrar la Polic铆a de Ciudad cada una ten铆a su brigada compuesta por tres tipos. Habitualmente eran un oficial y dos sub-oficiales elegidos precisamente por lo bien que conoc铆an la zona con esta doble funci贸n, por un lado de realizar las tareas “de inteligencia” cuando un juez o un fiscal pide discreta vigilancia sobre tal domicilio para ver si hay pasamanos de drogas o si fulano o mengano entran o salen, o si tal otra persona efectivamente vive all铆, o sea tareas investigativas que les encanta al Poder judicial, pero con esa otra tarea gen茅rica de lo que ellos llaman la prevenci贸n del delito que se expresa en el inicio de todas las actas con la misma frase que dice “recorriendo con fulano y mengano en el m贸vil no identificable tal el ejido de la jurisdicci贸n en prevenci贸n de delitos y contravenciones pas贸 tal cosa”.

Siempre empiezan igual. Como dec铆a Rodolfo Walsh as铆 como hay media docenas de chistes b谩sicos que admiten infinidad de variaciones tambi茅n la polic铆a dec铆a 茅l tiene media docena de pr谩cticas y argumentos b谩sicos que van adaptando a la situaci贸n.

Esa segunda tarea se supone que es a trav茅s de esa vigilancia discreta, vestido de paisano para que nadie sepa qui茅nes son, aunque los viejos del barrio siempre saben qui茅n es de la brigada y los pibes tambi茅n, lo que pasa que estos chicos no eran de Barracas, eran de Florencio Varela.

Se supone que lo que hacen es detectar el desarmadero que vende partes cortadas de autos robados, el negocio en el que se recibe mercader铆a robada y se reduce, el kiosco de merca, el prost铆bulo, etc., etc., y te贸ricamente tienen que elevar esa informaci贸n para que se puedan iniciar las causas penales correspondientes, obviamente no hacen eso. Lo que hacen es o asociarse con esos criminales o cobrarles peaje.

Una cosa que me llam贸 la atenci贸n, lo escuch茅 a D’Alessandro, el ministro de Seguridad porte帽o, dialogando con Rial, y no pudo precisar qu茅 era lo que estaban haciendo los polic铆as ah铆.

La versi贸n de ellos es que estaban haciendo tareas de inteligencia respecto del narcotr谩fico y que tranquilamente pensaron que eran narcos, por las caracter铆sticas del auto, etc. Ahora hago una pregunta a todos los que andan batiendo el parche diciendo este era un pibe que no era chorro, era un pibe honesto, trabajador, que jugaba a la pelota y que pod铆a llegar a ser Messi o Maradona, supongamos que no hubiera sido as铆, supongamos que los hechos ocurrieron exactamente igual pero que en el ba煤l del auto hab铆a 7 kilos de coca铆na 驴estaba habilitado el polic铆a a disparar? Nosotros decimos rotundamente que no.

Si quer茅s secuestrar los 7 kilos de coca铆na, que ya sabemos que como en el chiste de Quino terminan llegando 200 gramos al juzgado, lo que ten茅s que hacer es implementar el procedimiento adecuado para investigarlo, para obtener los elementos de prueba y poder hacer un proceso judicial v谩lido y leg铆timo, ni la sospecha de la comisi贸n de un delito, ni mucho menos la fuga habilitan el uso del arma de fuego.

Te quiero hacer una pregunta porque tengo una duda personal 驴c贸mo interpret谩s vos las declaraciones del abogado Dalb贸n luego de haberse reunido con D’Alessandro?

A m铆 realmente la conferencia de prensa me gener贸 una sensaci贸n muy fea porque escuchar a quien va a patrocinar a la familia en el 谩mbito judicial diciendo que son tres manzanas podridas y que el gobierno de la Ciudad anda un fen贸meno y hace las cosas que tiene que hacer en el manejo y control de la polic铆a y que no tiene nada que ver la responsabilidad institucional ni pol铆tica me parece muy grave, adem谩s de ser falso.

De la misma manera que me irrita cuando sale la noticia de la muerte en la tortura en San Clemente del Tuy煤 y vi varios posteos en redes diciendo “ya sab铆amos que para tapar el fusilamiento de Lucas iban a inventar algo contra Axel”.

Dos errores no hacen a una verdad y como tambi茅n me preocup茅 en twittear si critico a la polic铆a de la Ciudad y la denuncio por sus hechos de represi贸n me dicen peronista o kichnerista, si critico a la polic铆a de la provincia de Buenos Aires o a las fuerzas federales me dicen macrista o como m铆nimo funcional a la derecha, no pueden entender que llevamos 30 a帽os denunciando toda forma de represi贸n venga de donde venga, y como dice Norita Corti帽as “cada gobierno se tiene que hacer cargo de la que le toca”.

Este hecho de San Clemente ya ten铆a antecedentes porque el titular de la misma comisar铆a, Roberto Fern谩ndez Romero, en 2019 hab铆a sido separado del cargo por un hecho similar bajo una denuncia de torturas en el calabozo a una mujer de 35 a帽os con padecimientos mentales y problemas de adicci贸n. Este no es un hecho nuevo, como no lo es tampoco lo que pas贸 en Corrientes. Recuerdo no hace mucho esos j贸venes que se arrojaron al Riachuelo tambi茅n perseguidos por la polic铆a que termin贸 con el fallecimiento de Ezequiel Demonty.

Vos f铆jate que no necesit谩s irte tan lejos ni a tanta distancia geogr谩fica de Corrientes. En Corrientes como en Paran谩 como en Rosario cuando desaparecen pibes como desapareci贸 ac谩 Luciano Arruga perseguidos por la polic铆a, hostigados por la polic铆a, siempre aparecen flotando en el r铆o, porque es practiqu铆simo y adem谩s te permite eliminar todos los rastros porque deteriora el cuerpo.

Quer铆a abordar la situaci贸n, no necesariamente vinculada directamente como brazo ejecutor a las fuerzas represivas, que se ha producido en el sur de nuestro pa铆s con el asesinato de un joven mapuche y otro que est谩 en un estado cr铆tico. Un terreno rodeado por la polic铆a, no dejaban entrar alimentos y de pronto aparecen dos cazadores.

Es una muerte en la represi贸n al conflicto por tierras del pueblo mapuche, como fue la desaparici贸n seguida de muerte de Santiago Maldonado, como lo fue el fusilamiento de Rafael Nahuel, con la particularidad que en este caso tenemos una suerte de tercerizaci贸n de la represi贸n al estilo de Pedraza y su patota con Mariano Ferreira porque no es la polic铆a directamente la que ingresa al territorio si no la polic铆a la que abre el cerco para dejar pasar. La 煤nica manera de ingresar al territorio era si el COER abr铆a el cerco que no permit铆a pasar alimentos ni remedios y no lo sigue permitiendo desde hace m谩s de 60 d铆as.

El 17 de diciembre a las 18:00 en Plaza de Mayo nuevamente en forma presencial, el a帽o pasado no pudimos ni deb铆amos hacerlo as铆, presentaremos el Informe anual de la situaci贸n represiva y el Archivo 2021.

