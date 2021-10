–

E 87% de los 338 colegios investigados en el 煤ltimo Estudio de Precios de Colegios Concertados cobra una cuota base a las familias, siendo obligatoria en el 77% de los centros, contraviniendo as铆 el derecho a la gratuidad de las ense帽anzas obligatorias sostenidas con fondos p煤blicos. Catalunya y la Comunidad de Madrid tiene las cuotas base mensuales m谩s elevadas, con medias de 202 euros y 133 euros, respectivamente. La cuota m谩xima que se ha identificado llega a los 930 euros en el colegio St. Paul’s (Barcelona). Adem谩s, el 15% de los centros recurre a la exclusi贸n de sus alumnos para obligar a las familias a abonar las cuotas.

La Confederaci贸n Espa帽ola de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA), la Asociaci贸n de Colegios Privados e Independientes (CICAE) y la consultora Garlic B2b, han presentado este mi茅rcoles el informe de cuotas y tarifas de colegios concertados para el curso 2021-2022. Es ya la sexta edici贸n de este estudio y, como en los a帽os previos, refleja la exigencia de pagos mensuales por buena parte de los colegios. Para la recogida de datos se ha utilizado la metodolog铆a mystery shopper: la consultora ha simulado que quiere inscribir a ni帽os en el segundo ciclo de infantil en los meses de marzo a junio. Se ha consultado a 338 centros de siete comunidades aut贸nomas: Catalunya, Madrid, Euskadi, Comunitat Valenciana, Arag贸n, Galicia y Andaluc铆a.

Uno de los mayores problemas es la falta de transparencia con las familias ya que un 45% de estos centros ni siquiera entrega hoja de precios o alg煤n documento que especifique las cuant铆as de las cuotas pese a que se solicite. Adem谩s, en el informe se ha detectado que familias de determinados centros tienen que sumar el desembolso de otro tipo de servicios y actividades, llegando a superar en algunos casos los 3.000 euros de anuales de inversi贸n.

Al menos en el 15% de los centros concertados se ha detectado que recurren a la “discriminaci贸n” de los alumnos ya que el impago de las cuotas implica que el menor no asista a actividades. Estas pr谩cticas son m谩s elevadas en la Comunidad de Madrid (33%) y en la Comunitat Valenciana (28%). “En estos casos, las familias tendr铆an que hacerse cargo del ni帽o en las horas en las que se organizan las actividades o quedan en otros espacios del colegio con o sin supervisi贸n”, argumentan en el informe.

En el documento se especifican varios casos. En el St. Paul’s (Barcelona), que tiene la cuota de 930 euros, el centro sostiene sobre el impago: “No se puede decir que es obligatoria, pero todo el mundo la paga. Sin esta aportaci贸n el St. Paul麓s no ser铆a lo que es. Todo lo que se ofrece tiene un coste”. En otros centros como el de Amor Misericordioso (Euskadi) directamente se dice que la cuota “es obligatoria” y que “en todos los colegios se cobra”. Mientras que en el Betania -Patmos (Catalunya) se indica que “si no se paga, el ni帽o no puede asistir a las clases” y en el Le贸n XIII (Andaluc铆a) que el menor “no podr铆a estar en el centro porque no tendr铆a vigilancia”.

De hecho, la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, ha criticado que hay centros que usan subterfugios como poner las actividades complementarias en medio de la ma帽ana para que a las familias no les quede otra opci贸n que pagar. Adem谩s, aunque el informe no ha estudiado esto, Cardenal asegura que reciben llamadas de las familias por cuotas extra que les piden en los centros de 50 o 70 euros por las medidas anticovid como comprar geles hidroalcoh贸licos o desinfectar. “Han aprovechado la pandemia tambi茅n para incrementar sus ingresos”, lamenta.

Falta de transparencia y rendici贸n de cuentas

Elena Cid, directora general de CICAE, ha denunciado que con “la excusa de la infrafinanciaci贸n” estos centros recurren a una variedad de “pr谩cticas irregulares”. El problema empieza con la transparencia y con las dificultades que sufren las familias para saber de verdad el dinero que tendr谩n que abonar y las condiciones en la que estar谩 el alumnado si no se pagan las cuotas que se piden.

La consultora especializada en estudios de mercado Garlic ha explicado en rueda de prensa la metodolog铆a del estudio, as铆 como los resultados. Antes de la recogida de datos, se ha realizado este a帽o un Estudio de Transparencia, que consisti贸 en una solicitud directa de precios a los colegios en la Comunidad de Madrid.

La respuesta fue pr谩cticamente inexistente a la primera petici贸n formal: solo respondi贸 un colegio de los 454 consultados. Ante la segunda consulta, la respuesta fue mayor pero a煤n muy escasa: el 45% de los centros no entreg贸 ninguna hoja de precios y un 13% de los que entregaron hoja lo hicieron sin la informaci贸n de la cuota base y un 11% lo hacen sin el membrete del colegio o sin identificar. Adem谩s, el 42% no plante贸 los precios de manera voluntaria y espont谩nea en las entrevistas con las familias.

Pero, adem谩s, critica que haya centros que reciban “cantidades millonarias” derivadas de las cuentas p煤blicas y no tengan que rendir cuentas. “Se necesita mucha m谩s transparencia. No queremos que los colegios concertados sean entidades de 谩nimo de lucro y que la educaci贸n concertada, que es fundamental, se desvirt煤e”, ha explicado durante la rueda de prensa de presentaci贸n del informe.

Tanto Cid como Cardenal esperan que la nueva Ley de Educaci贸n, la LOMLOE, cambie el panorama ya que se reconocen aspectos fundamentales como que las actividades complementarias de car谩cter permanentes no se pueden realizar en horario escolar y as铆 se garantice la voluntariedad de la asistencia, aunque no parece que en este a帽o ya vaya a ayudar a las familias a enfrentar este problema.

