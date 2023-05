–

De parte de ANRed May 4, 2023 242 puntos de vista

Lo dijo la actriz y m煤sica Valeria Leiva, creadora de 鈥淪e hizo costumbre鈥, una obra de teatro sobre abuso sexual en la infancia. Leiva pas贸 por el programa radial Est谩s Muteadx y cont贸 c贸mo surgi贸 la obra. Tambi茅n habl贸 acerca de los silencios, el sistema patriarcal y la Justicia en los casos de abuso. Por La Retaguardia.



Entrevista: Pedro Ram铆rez Otero/Juli谩n Bouvier

Redacci贸n: Gabriela Su谩rez L贸pez/Tamara Alfaro Moreno

Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero

Fotos: Comisi贸n de Mujeres, G茅neros y Diversidades del Club Larraz谩bal

La idea de hacer una obra de teatro sobre abuso sexual en las infancias es jugada, disruptiva. Teniendo en cuenta lo pol铆tico y lo est茅tico del tema, Valeria Leiva, creadora de 鈥淪e hizo costumbre cont贸 c贸mo surgi贸 la idea de hacer una obra de teatro sobre abuso sexual en la infancia: 鈥淎nte todo, yo soy v铆ctima, sobreviviente de abuso en mi infancia. Eso por un lado. Y la identidad de las v铆ctimas de abuso las solemos construir en soledad. No hay mucha difusi贸n, no hay mucho material. Es un tema que est谩 m谩s bien silenciado y del cual cuando se habla, se habla siempre en un tono condescendiente. Es muy complejo construir esta identidad de sobreviviente y poder despu茅s de alguna manera correrse del lugar de v铆ctima por m谩s que lo hayamos sido鈥. Leiva explic贸 que trabaja con infancias vulneradas y que en su trabajo diario era recurrente esta situaci贸n de ir a espacios donde se tocaba la tem谩tica de abuso y esa tem谩tica estaba siempre en presencia intereses acad茅micos y con una bajada muy verticalista. Por eso surgi贸 la necesidad de hacer algo distinto: 鈥La idea, como mi formaci贸n tambi茅n es teatral, fue armar un dispositivo, una herramienta que funcionara para bajar al cotidiano, a algo m谩s coloquial un tema del cual no se habla. Se habla cuando acontece un medio m谩s bien de tono amarillista y hace una tapa o una placa y el morbo empieza a actuar en torno a eso. La obra fue una excusa para poner sobre el tapete y visibilizar algo de lo que deber铆amos hablar much铆simo m谩s porque es transversal en cuanto a generaciones, a niveles socioecon贸micos, a geograf铆as, a religiones, a todo鈥, dijo la actriz y creadora de 鈥淪e hizo costumbre鈥.

Acerca del modo de mirar a las infancias y la incomodidad que genera el tratamiento social de las ni帽eces, Leiva plante贸: 鈥淓n una sociedad adultocentrista, tan patriarcal como la que vivimos, tan capitalista, si nos ponemos a hurgar y a hacer memoria cada une de nosotres seguramente sufrimos alg煤n tipo de vulneraci贸n en nuestra infancia. Desde un docente que te dec铆a 鈥榥o llores鈥, o alguien que te bajaba l铆nea de alguna manera agresiva o violenta, o ciertos mandatos. La infancia suele ser una etapa en la que estamos susceptibles de ser agredides todo el tiempo. Parece algo muy com煤n pero tambi茅n parece algo de lo que r谩pidamente queremos salir. Viste que cuando somos chicos todo el tiempo estamos hablando de 鈥榗uando yo sea grande voy a hacer tal cosa鈥. Como que r谩pidamente queremos salir de la infancia por ese lugar de vulnerabilidad en el que estamos鈥.

鈥淪e hizo costumbre鈥

Valeria Leiva fue la creadora de esta obra que aborda el abuso sexual en las infancias, pero la dramaturgia fue construida de manera conjunta: 鈥淟a idea fue m铆a pero la dramaturgia terminamos arm谩ndola colectivamente todas las personas que integramos este colectivo que somos las tres actrices y el director. La dramaturgia es una construcci贸n de todos. La historia son tres mujeres de distintos estratos, con distintos recorridos, con distintos bagajes socioculturales que narran sus historias, rememorando y todo el tiempo corri茅ndose del lugar de adultas, pasando de adultas a ni帽as. Y esta variedad hace que sea muy f谩cil identificarse o ponerse en ese lugar. Y la obra es esa herramienta que es un poco la excusa para lo que viene despu茅s que es el espacio de debate. Nosotras siempre proponemos la obra como una apertura para el debate que es lo que m谩s nos interesa que es lo que despu茅s termina enriqueciendo la experiencia total. O sea que es teatro-debate鈥, cont贸.

Sobre la relaci贸n de la problem谩tica de abuso sexual en las infancias, el movimiento feminista, el Estado y la Justicia, Valeria afirm贸: 鈥淐reo que tenemos desde el feminismo una gran deuda todav铆a con las ni帽eces en ese sentido. Creo que todav铆a nos debemos una revisi贸n y volver a repautar c贸mo vamos a encarar esto. Porque lo que le pasa a las ni帽eces es que no pueden armar un plan de protesta por s铆 mismas. Necesitan la voz adulta. Entonces, un poco necesitan esa voz adulta, responsable y comprometida que pueda salir, reclamar, decir lo que se tenga que decir en este sentido. Y en relaci贸n a pol铆ticas p煤blicas, tenemos en el pa铆s leyes que son de vanguardia a nivel mundial. En el 2004 se modific贸 la ley que se llamaba de Patronato, por la Ley 26.061 a nivel nacional, que constituye a las ni帽eces como sujeto de derecho. El tema es la aplicabilidad de esas leyes porque sino terminan siendo letras muertas que es lo que nos est谩 pasando hoy en nuestro pa铆s鈥. La actriz se refiri贸 a la dificultad en la aplicabilidad efectiva de las leyes cuando apelan a distintos organismos o a la Justicia: 鈥淓l Estado debe un ajuste en sus pol铆ticas de actualizaci贸n y de implementaci贸n de estas leyes鈥.

Que las causas no prescriban

Hace algunas semanas, en la C谩mara de Diputados y Diputadas presentaron un proyecto de ley para que las causas de abuso sexual en la infancia no prescriban. Leiva se refiri贸 a la importancia de una ley de ese estilo, porque muchas veces cuestionan a las personas que denuncian hechos de abuso varios a帽os despu茅s. 鈥滶mpieza a circular este discurso de 鈥20 a帽os despu茅s lo dice, 驴por qu茅 lo dice justo ahora?鈥. Te revictimizan desde un lugar social que lo que termina generando es m谩s silenciamiento鈥, dijo. Y profundiz贸: 鈥溌縋ara qu茅 me voy a animar a decir esto? Me van a decir que lo invento, que porqu茅 lo cont茅 20 a帽os despu茅s. Y generan que se contin煤e en ese silencio que demanda el abusador. Porque el abusador demanda ese silencio de la v铆ctima. La v铆ctima en su vulnerabilidad infantil brinda ese silencio pero despu茅s socialmente seguimos ese juego de abuso de alguna manera. No permiti茅ndole a la v铆ctima que cuando lo pueda decir, lo diga y sea bienvenida esa denuncia鈥.

La obra 鈥淪e hizo costumbre鈥 se present贸 el mes pasado en el Club Larrazabal y ofreci贸 un debate post funci贸n. Leiva cont贸 que la obra est谩 pensada para personas adultas: 鈥淪i bien no expone de una manera morbosa o cruda la tem谩tica, s铆 muchas veces pasa que en el debate posterior, muchas personas que ven la obra tienen la necesidad de narrar sus situaciones de abuso. Y la verdad que queremos permitir primero ese espacio de privacidad, ese espacio de intimidad y ese espacio que a veces cuando hay una ni帽es presentes es m谩s complejo decirlo crudamente鈥. Sobre la recepci贸n de la obra que la actriz clasifica como teatro-debate, explic贸: 鈥淟a verdad que no deja de sorprendernos, no solo la recepci贸n sino tambi茅n el impacto posterior que esto va teniendo. Primero por el respeto ante la tem谩tica, por la aceptaci贸n que tiene por parte del p煤blico que la pudo ver. Y por la apertura y la honestidad con que despu茅s abren el debate y siguen comunic谩ndose鈥. Adem谩s de ofrecer la obra y el debate posterior, las y los integrantes est谩n comprometidos con la tem谩tica y ofrecen distintas herramientas: 鈥淭enemos un recursero que ofrecemos de manera gratuita. Que con cualquier celular pueden descargar el QR. Es un cuadernillo con indicadores de abuso, material que consideramos que es importante que todo el mundo tenga a disposici贸n y lugares para hacer la denuncia. Y la gente nos pregunta y nos pide el material y eso es lo que nos interesa, que sirva y circule. Que la obra vaya a lugares donde es m谩s complicado que llegue el teatro鈥, finaliz贸. Esto 煤ltimo que aporta Leiva es central: que circule la palabra, dar espacio a dudas que puedan surgir al respecto de lo presentado y brindar instituciones ad贸nde acudir. Tiene coherencia con la presentaci贸n de esta obra comprometida con los contenidos y tambi茅n con las y los espectadores, quienes vayan a verla ser谩n parte de la obra.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/05/si-nos-ponemos-a-hurgar-en-la-memoria-seguramente-sufrimos-algun-tipo-de-vulneracion-en-nuestra-infancia.html