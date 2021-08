–

De parte de Anarquista.info August 9, 2021 64 puntos de vista

No nos pidas la f贸rmula

que mundos pueda abrirte,

si alguna s铆laba torcida

y seca como una rama.

S贸lo esto podemos hoy decirte:

lo que no somos,

lo que no queremos.

Eugenio M贸ntale.

Este n煤mero de Adesso ser谩 distinto de los dem谩s. Intentaremos responder a una pregunta que nos hacemos a menudo: 鈥渟铆, pero en el fondo qu茅 quer茅is鈥. Tal vez alguien se sorprenda de la elecci贸n de un tema tan general en un momento en que la represi贸n se recrudece con las 煤ltimas encarcelaciones de anarquistas en Trento y en el resto de Italia. No faltan cosas que decir al respecto, y lo haremos cuanto antes. Desde ahora, hasta los ciegos deber铆an darse cuenta de que el poder golpea de forma cada vez m谩s abierta de toda forma de disenso. Sin embargo, la represi贸n no puede cortarnos la respiraci贸n y obligarnos a seguir los plazos que marca. No nos gusta el papel de eternas Casandras. Tal vez por eso liemos sentido la exigencia 驴por qu茅 ahora?, es dif铆cil decirlo de escribir algunas l铆neas sobre la vida por la que combatimos, m谩s all谩 de luchas y acontecimientos espec铆ficos, y a despecho de polic铆as, fiscales, periodistas y carceleros. Los problemas que planteamos como el de una sociedad sin c谩rceles normalmente apenas se tratan. Sin embargo queremos intentarlo, aunque sea dentro de los angostos l铆mites de nuestra hoja de cr铆tica social. Pero, 驴por d贸nde empezar?

Sabemos que es imposible llegar al fondo de nuestros deseos, que, literalmente, no tienen fondo. Y al mismo tiempo no tenemos problemas en admitir que tenemos un ideal. Para nosotros, un ideal es una forma cotidiana de vivir y al mismo tiempo la configuraci贸n del mundo en el que nos gustar铆a vivir. Idea, ideal, son conceptos que nos remiten, etimol贸gicamente, a la capacidad visual, a la visi贸n. Se trata de una facultada imaginativa, de prefiguraci贸n precisamente.

Prefigurar no significa construir minuciosas arquitecturas de mundos alternativos, mapas detallados de la tierra de la Utop铆a. Esto, adem谩s de imposible, nos trae de nuevo una idea de sociedad opuesta a la que queremos: una sociedad planificada por algunos, con la intenci贸n de 鈥渕ejorar la humanidad鈥 aunque sea contra鈥 su propia voluntad.

Para nosotros, la prefiguraci贸n es una imagen que atraviesa la mente, una imagen en la que la experiencia se mezcla con la tensi贸n y la esperanza, en la que las posibilidades del pasado se reencuentran en la ruptura del presente. Esta imagen se nutre de luchas y valores, de t茅cnicas y de saberes, de espacios y de tiempos. De esto hablaremos en este n煤mero, conscientes de que los que queremos no puede sino 鈥渓levar el p谩nico a la superficie de las cosas鈥.

Como piedras en el agua

Ante todo individuos. Las definiciones, cuando no son jaulas, son como piedras lanzadas al agua: crean c铆rculos cada vez m谩s amplios, pero ninguno de ellos alcanza a contener completamente nuestra individualidad. A pesar de esto, las palabras no nos dan miedo. 驴Por qu茅 somos anarquistas?, porque queremos un mundo basado en la reciprocidad y en el apoyo muto, y no en la dominaci贸n y la explotaci贸n. Un mundo sin Estado y sin dinero.

Reconocemos la necesidad de acuerdos o si se prefiere, de reglas para la vida en com煤n: pero para nosotros, el 煤nico acuerdo digno de llamarse as铆 es el creado y definido libre y rec铆procamente, y no el impuesto unilateralmente por los que tienen el poder de hacer las leyes y la fuerza militar para hacerlas respetar. Reglas y leyes no son en absoluto sin贸nimos. La ley es un modo espec铆fico basado en la coerci贸n de concebir la regla. En la medida de nuestras posibilidades, intentando vivir seg煤n el libre acuerdo, sin aceptar ninguna autoridad que decida por nosotros.

Estamos por el apoyo mutuo porque sabemos que la equidad no es suficiente si no va acompa帽ada de un sentimiento de solidaridad consciente y voluntaria. Contrariamente al modelo liberal que ve en la libertad de los dem谩s un l铆mite a la libertad propia, sentimos que nuestra libertad se extiende hasta el infinito a trav茅s de la libertad de los dem谩s. Contrariamente al comunismo autoritario, sabemos que la igualdad es hermana del despotismo si no es el espacio en el que expresar las diferencias individuales.

Una manera diferente de concebir las reglas determina tambi茅n una manera diferente de afrontar los conflictos. Ante todo, alguien debe responder solo ante la violaci贸n de reglas que 茅l mismo ha definido y compartido, y no ante leyes que otros han establecido en su nombre. En segundo lugar, los conflictos deben afrontarse de manera no represiva, como indicadores de acuerdos inadecuados, como experimentaci贸n de nuevas relaciones. En ning煤n caso la soluci贸n de las contraposiciones debe institucionalizarse en 贸rganos represivos, c谩rceles o cualquier otra forma de segregaci贸n, que no har铆an sino recrear ese poder opresivo cuya naturaleza y consecuencias conocemos. En suma la 鈥渏usticia鈥 no debe nunca separarse de la comunidad que la expresa, constituyendo as铆 aparatos especializados que tender铆an antes que nada a reproducirse a s铆 mismos y sus privilegios. Ninguna receta, evidentemente. Tan s贸lo una sensibilidad antiautoritaria que agudizar sobre las ruinas de todas las prisiones.

Para tomar decisiones en com煤n sin un poder centralizador es necesario poder dialogar de manera directa y horizontal. La sociedad por la que luchamos es una sociedad de cara a cara. Una civilizaci贸n de masas como la civilizaci贸n industrial, especializa extremadamente el trabajo, crea jerarqu铆as por todas partes, y hace que los individuos sean incapaces de comprender el producto de sus relaciones sociales. Dado que s贸lo en el individuo el pensamiento puede estar unido a la acci贸n, las fuerzas sociales son siempre ciegas, es necesario que la actividad desarrollada sea directa, controlada y comprendida por los individuos mismos. El trabajo asalariado se basa en todo lo contrario: pocos dirigentes organizan mientras la masa ejecuta, incapaces de dominar o reparar las maquinas de las que se convierten en meros ap茅ndices, o comprender el producto de su actividad.

Lo universal y lo local se oponen s贸lo en las mentes autoritarias, seg煤n las cuales no hay salida del gigantismo de las ciudades y de los aparatos productivos. En realidad, o conseguimos reinventar una vida social sobre bases m谩s peque帽as, de lo peque帽o a lo grande, a trav茅s de uniones horizontales, con t茅cnicas mas simples, o nos dirigiremos todav铆a m谩s hacia la desintegraci贸n de toda autonom铆a individual y hacia el colapso ecol贸gico. Es urgente deshacer las relaciones masificadas fuente de conformismo, contaminaci贸n y angustia existencial para experimentar otras m谩s adaptadas a las necesidades y deseos de cada cual.

Contrariamente a la visi贸n del progreso que se nos ha impuesto, seg煤n la cual la historia traza una l铆nea recta desde la caverna al Fondo Monetario Internacional, la humanidad ha vivido por milenios en sociedades sin Estado y sin poder centralizado. No se trata, evidentemente de so帽ar con la vuelta a la edad de oro, sino de vislumbrar en el pasado las relaciones y t茅cnicas que puedan ayudarnos a transformar el presente. El redescubrimiento de una nueva autonom铆a (alimentaria, energ茅tica, m茅dica, etc.) es inseparable de un proceso revolucionario de destrucci贸n del Estado y desmantelamiento de la sociedad industrial. Reinventar la relaci贸n entre la soledad y la compa帽铆a, entre el bosque y la aldea, entre el campo y la ciudad, no es s贸lo una tensi贸n 茅tica: es una necesidad vital. El capitalismo ataca las fuentes misma de la vida, la comida, el aire, el agua, y las transforma en mercanc铆a. Es ilusorio pensar en retirarse a alguna rese帽a de este gigantesco supermercado. Agrandar los espacios de autonom铆a experimentando otras formas de vida y de relaci贸n y subvertir el actual estado de cosas son, insistimos, aspectos inseparables.

Contrariamente a la propaganda tecnol贸gica, seg煤n la cual todo lo que es eficaz t茅cnicamente es positivo socialmente, creemos que las t茅cnicas deben estar sometidas a consideraciones 茅ticas y sociales, y que se debe echar marcha atr谩s una supuesta eficacia t茅cnica se obtenga gracias a una mayor especializaci贸n, a un mayor poder, o a un empobrecimiento de las relaciones humanas.

驴Entonces?

Algunas de estas reflexiones son actualmente banales para mucha gente, revolucionarios, o simplemente cr铆ticos. Lo que nos caracteriza como anarquistas, es que consideramos los fines como inseparables de los medios, porque los m茅todos de lucha dejan ya entrever la vida por la que combatimos. A despecho del maquiavelismo reinante, sabemos que rechazando ciertos medios, rechazamos tambi茅n ciertos fines, precisamente porque aqu茅llos contienen siempre a 茅stos. Infinitud de ejemplos hist贸ricos ense帽an a d贸nde lleva la l贸gica del oportunismo, de las excepciones t谩cticas y estrat茅gicas, de la 鈥渢ransici贸n al comunismo鈥 (que nunca transita y todo justifica). A dictaduras despiadadas o a social democracias asesinas.

Alguien dijo que no se puede combatir la alienaci贸n de manera alienada. No es posible reproducir en nuestras relaciones y pr谩cticas las mismas din谩micas que las de la dominaci贸n que se combate. Por tanto, estamos por la autoorganizaci贸n de las luchas, es decir, por una autonom铆a frente a todas las fuerzas sindicales y de partido, por la conflictividad permanente con el poder, sus estructuras, sus hombres, su ideolog铆a. Igual que rechazamos el embrollo electoral con el que se oculta la dictadura del capital, rechazamos los lideres, las jerarqu铆as, los comit茅s centrales, los portavoces medi谩ticos (futuros jefes pol铆ticos).

Atacar al poder en vez de reproducirlo, desertar de las instituciones en vez de mendigar subvenciones; son m茅todos que, en lo inmediato, pueden parecer poco eficaces e implican cierto aislamiento (bien preparado por el constante linchamiento medi谩tico). A todo esto se puede responder que el sentido de lo que se hace va unido a la actividad misma, y no en la medida de que los resultados cuantitativos; las fuerzas sociales son imprevisibles, y no se pueden medir mediante censos: lo que nosotros percibimos no es en realidad mas que los primeros c铆rculos creados por las piedras que lanzamos. Por otra parte, la b煤squeda de la coherencia es la fuerza que contiene a todas las dem谩s, y esto no por adhesi贸n abnegada a una doctrina, sino por el placer provocado por un alma en concordancia consigo misma. 鈥淓n la uni贸n del pensamiento y la acci贸n, dice Simone Weil, se renueva el pacto entre el esp铆ritu y el universo鈥.

As铆, lo que puede parecer 鈥減urismo鈥 (como dicen despectivamente los realistas) es en realidad una manera bien concreta de palpar la existencia, 鈥渆n el placer orgulloso de la batalla social鈥.

La autoorganizaci贸n de la que hablamos no es un simple movimiento del esp铆ritu. Es una experiencia humana que existe desde la noche de los tiempos, un gran arsenal te贸rico y pr谩ctico que el pasado ha transmitido al presente. Desde la Edad Media hasta ahora, son incontables los ejemplos de comunidades que abolieron la propiedad privada y el Estado, en una tentativa apasionada de realizar en la Tierra la felicidad que las religiones hab铆an confinado en el Reino de los Cielos. Pero no necesitamos un pasado en el que buscar justificaciones a nuestros deseos. La autoorganizaci贸n es una realidad que existe en el mundo actual, como pr谩ctica social durante explosiones insurreccionales o como m茅todo de lucha en conflictos m谩s espec铆ficos. Millones de personas experimentan con la acci贸n directa no por ideolog铆a, sino porque es la 煤nica manera de arrancar algunas mejoras reales a los patronos. La cr铆tica anticapitalista que los intelectuales juzgan vana, superada, o criminal, es ratificada por muchos explotados que sufren el capitalismo en sus propias carnes. Y nosotros, 驴qu茅 hacemos?

Sin ninguna mentalidad vanguardista, debemos simplemente aportar nuestra contribuci贸n all铆 donde estemos, para favorecer pr谩cticas de autoorganizaci贸n y acci贸n directa. Cuando sea posible, proponiendo nosotros mismos situaciones de lucha social, cuando no, interviniendo sobre nuestras bases en conflictos determinados por otros. Al no ser especialistas, no tenemos ning煤n campo de intervenci贸n exclusivo, entre otras cosas porque esta sociedad ha alcanzado un grado tal de interdependencia entre sus sectores, que se ha vuelto imposible modificar profundamente alg煤n aspecto significativo sin cuestionar el conjunto. Incluso satisfacer la exigencia de una alimentaci贸n no envenenada significa, como ha escrito alguien, el desmantelamiento de todo el sistema de producci贸n, de intercambio y de transporte existente. Desde el problema de la devastaci贸n del territorio a la guerra, cuando la cr铆tica se vuelve m谩s profunda, se ve obligada a situarse frente a la sociedad en su totalidad y a sus perros guardianes. Ciertamente algunas cuestiones nos importan mucho m谩s que otras, entre otras cosas porque creemos que son m谩s recuperables, es decir, neutralizables por la dominaci贸n. Se puede concebir un poder que construya menos incineradoras o tecnolog铆as altamente nocivas, pero no es concebible un poder que produzca menos c谩rceles, de la misma manera que no ha habido sepultureros de la Revoluci贸n que no las hayan reconstruido. Por tanto, ser谩 bueno recordarlo, el problema de la prisi贸n nos remplaza al de la autonom铆a de las decisiones y al de la posesi贸n de lo necesario para vivir. Mientras no aprendamos a preferir la libre asociaci贸n a la imposici贸n, la solidaridad a la competitividad envilecedora, la l贸gica del castigo reconstruir谩 sus jaulas y sus horrores. Estamos por la ruptura revolucionaria porque sabemos que las mentalidades serviles necesitan la misma violencia sacudida que las instituciones sociales, pero tambi茅n sabemos que una insurrecci贸n es tan s贸lo el principio de un cambio posible y no una panacea. Listos para unirnos a cualquiera que anhele realmente abatir la dominaci贸n actual, defenderemos con u帽as y dientes nuestra posibilidad de vivir sin imponer ni acatar 贸rdenes de ninguna autoridad, partido, o comit茅 central. La experiencia hist贸rica nos ha ense帽ado que los peores opresores pueden vestir el h谩bito de revolucionarios, y nosotros no queremos de ninguna manera entrar en alianzas con los estranguladores de toda espontaneidad subversiva y de toda libertad. Para nosotros, la 煤nica violencia aceptable es la que libera y no somete, la que destruye el poder y no lo reproduce, la que defiende la posibilidad de cada cual de vivir a su manera. Imponer la libertad es un contrasentido. 鈥淪i para vencer tengo que levantar un cadalso, dijo Malatesta, entonces prefiero perder鈥.

Que el coro de inteligencias sumisas repita que una revoluci贸n es imposible no nos impresiona ni nos sorprende. 驴No es esto lo que los treinta tiranos repet铆an a los dem贸cratas atenienses, los arist贸cratas a los burgueses, los latifundistas a los campesinos mexicanos, los dem贸cratas a los anarquistas espa帽oles, los bur贸cratas estalinistas a los insurgentes h煤ngaros, los soci贸logos a los 鈥減茅rfidos lobos鈥 (como los calific贸 Pravda) del mayo franc茅s? 鈥淗acer la revoluci贸n a medias es cavar nuestra propia tumba鈥, esta es una importante lecci贸n que sacar de los que nos han precedido en el camino de una revoluci贸n anarquistas.

Nos consideramos explotados al lado de otros explotados, y nuestra impaciencia, nuestra determinaci贸n de atacar aqu铆 y ahora, forman parte tambi茅n del conflicto de clase. No aceptamos jerarqu铆as fundadas sobre los riesgos previstos en el c贸digo penal: una octavilla tiene la misma dignidad que un sabotaje, porque para nosotros la acci贸n directa no se opone a la difusi贸n de las ideas.

Los a帽os futuros estar谩n cargados de conflictos, algunos dif铆ciles de descifrar, otros claros, tan n铆tidos como las barricadas. La autoorganizaci贸n volver谩 a llamar con fuerza a la puerta de la guerra social.

Nuestros c贸mplices son y ser谩n todos los individuos dispuestos a luchar para conquistar la libertad junto a los dem谩s, y dispuestos tambi茅n a arriesgar la suya propia.