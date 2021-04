Transcripción:

Trump

– Yo simplemente bombardearé a esos idiotas. Y, así es, yo volaré

el oleoducto, yo volaré la refinería, yo volaré cada pulgada, no

quedará nada. ¿Y sabéis qué? Tendrás a Exxon allí y en dos

meses… ¿habéis visto qué buenos son estos muchachos, las grandes

compañías petroleras? Ellos reconstruirán esa mamonada, la

embellecerán y la cercarán, y yo me quedo con el petróleo.

Trump

– Y entonces dicen “él ha dejado tropas en Siría”. ¿Sabes lo

que he hecho? He dejado tropas para quedarme con el petróleo, yo me quedé con el petróleo. Las únicas tropas que mantengo están apropiándose del

petróleo, están protegiendo el petróleo, yo estoy quedándome con el

petróleo…

Entrevistadora

– Quedándome… no estamos “quedándonos”…

Trump

– Bueno, tal vez sí, tal vez no pero…

Entrevistadora

– Estamos protegiendo las instalaciones.

Trump

– No lo sé, tal vez debamos hacerlo, pero tenemos el petróleo,

ahora mismo Estados Unidos tiene el petróleo. Así que ellos dicen “él ha dejado tropas en Siria”. No, yo las he sacado todas,

excepto las que protegen el petróleo. Nosotros tenemos el petróleo.

Nos

hemos quedado con el petróleo, tenemos el petróleo. El petróleo está

asegurado. Hemos dejado tropas allí sólo por el petróleo.

El

cese el fuego funciona muy bien. Nos hemos apropiado del petróleo.

Nos retiramos y nos quedamos con el petróleo. Otros pueblos pueden

patrullar la frontera de Siria, francamente, y Turquía les deja.

Ellos han estado combatiendo mil años. Dejemos que lo hagan.

Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos traer nuestros

soldados a casa. Pero hemos dejado soldados simplemente porque nos

quedamos con el petróleo. Me gusta el petróleo, nos quedamos con el petróleo.

Mohammad

Javad Zarif – [risas] Parece que los Estados Unidos permanecen [en Siria]

para proteger el petróleo. Al menos el presidente Trump es honesto al

decir lo que los Estados Unidos pretende hacer.