October 2, 2021

Juan Carlos Rois

Tortuga

Si en un momento dado se encuentran con dos 芦actividades de investigaci贸n, difusi贸n y debate禄 de la Fundaci贸n Alternativas alabando el militarismo europeo y espa帽ol, no se extra帽en.

La citada fundaci贸n, con la r煤brica de su presidente Diego L贸pez Garrido ha firmado un convenio con el ministerio de defensa por el que se va a calzar veinte mil euros de vell贸n para realizar dichos encargos con cargo a la partida presupuestaria 14.01.121M2.485.03 de los presupuestos del Ministerio de Defensa correspondientes al ejercicio econ贸mico de 2021.

Osease, que se trata de dos estudios de encargo, como los cuadros que hac铆an los pintamonas del pasado, que si sal铆an con barba eran San Ant贸n (y se los endilgaban a la correspondiente orden Antoniana) y si sal铆an sin ella, eran Santa Ana (y se lo vend铆an a las monjas adoratrices de la susodicha).

La Fundaci贸n Alternativas, el think tank del PSOE y del ideario progresista y reformista del socialismo espa帽ol, metida a justificar la pol铆tica militarista en la que coinciden de forma tan aplanadora nuestros progresistas del PSOE con sus adl谩teres y sus rivales del PP con sus liberales de toda la vida.

El convenio se firm贸 el 14 de septiembre y da cuenta del mismo el Bolet铆n Oficial del Ministerio de Defensa del d铆a 27 de septiembre en su secci贸n V, p谩gina 26994 y siguientes.

Seg煤n el convenio este encargo o colaboraci贸n, ll谩menlo como mejor les parezca y mejor se acomode a sus opciones personales, se realiza porque ambas instituciones, Ministerio de Defensa y Fundaci贸n Alternativas, quieren facilitar 芦la actualizaci贸n y renovaci贸n de ideas y conceptos en los campos relativos a la seguridad y la defensa禄, lo que viene a ser ofrecer una explicaci贸n aggiornada de lo viejuno, pero no una alternativa, que consistir铆a en pensar en una apuesta alternativa y diferente, pongamos por caso de lucha por la seguridad humana en vez de la defensa militar, y no en un mero remozado de las grietas del obsoleto edificio de la defensa mediante la plastilina reformista que suele no quedarse ni en chicha ni en limon谩.

Si quieren que les diga la verdad, la novedad que aportar谩 este elocuente encargo de Defensa respecto a la pol铆tica de Bidem ser谩 muy probablemente que dir谩n lo que ya han dicho en un encuentro en la Casa de Am茅rica de hace unos meses, o que repetir谩n lo dicho al respecto en una publicaci贸n del mes de julio de este mismo a帽o 芦Tendencias en Estados Unidos que importan a Europa禄, en apoyo de una defensa marcadamente europea ante la creciente desconfianza de los americanos hacia su socio europeo, pero sin perder el v铆nculo atl谩ntico (precisamente el mismo mensaje que viene repitiendo el PSOE y el PP desde el gobierno cuando les toca). Es decir, que encima les van a colar un material ya elaborado y por dem谩s poco relevante y menos novedoso todav铆a.

驴Y que ser谩 eso de 芦la opini贸n p煤blica sobre las fuerzas armadas: an谩lisis cualitativo禄?

Pues todo hace sospechar que una nueva publicaci贸n laudatoria para decirnos que s铆, que la sociedad quiere mucho a los militares y los llevamos en nuestro corazoncito, que parece que esta buena gente padece de melancol铆a y sufre nuestro desinter茅s. Y es que, desde que el CIS public贸 su 煤ltima encuesta sobre las fuerzas armadas en 2017 (por cierto, 驴por qu茅 no se hacen ya? 驴Tal vez los resultados permit铆an detectar un resquicio en el monol铆tico discurso prefabricado del entusiasmo militar espa帽ol?), no reciben su dosis anual de reconocimiento 芦cuantitativo禄 y 芦cualitativo禄 por parte de la ciudadan铆a encuestada.

En fin, que el departamento de Margarita Robles ha encargado a la fundaci贸n que tiene en su patronato a Felipe Gonz谩lez, Manuela Carmena, Manuel de la Rocha, Mercedes Cabrera, Emilia Casas, Fernandez Toxo, C谩ndido M茅ndez y otras destacadas referencias de la progres铆a socialista hacerle un par de encargos paneg铆ricos para que, salga con barba o lampi帽a, puedan exhibir ciencia en las salas de banderas.

Eso s铆, lo de las alternativas lo dejamos para otro d铆a porque da la impresi贸n que esta buena gente sigue prefiriendo mantener los mismos chuchos con distintos collares, un cl谩sico de la ciencia pol铆tica.