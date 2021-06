–

De parte de CGT Unisono Madrid

El derecho a la desconexi贸n digital es el derecho a no contestar comunicaciones, llamadas,

emails, mensajes, WhatsApp, etc., de trabajo fuera de su horario laboral. Se reconoce para respetar el tiempo de descanso, permisos y vacaciones, as铆 como de la intimidad personal y familiar de

los trabajadores.

Es decir, la empresa puede enviar un email cuando quiera pero tenemos derecho a no responder, hasta que comience la jornada laboral. Como es l贸gico no nos pueden llamar por tel茅fono cuando no estemos trabajando, tampoco pueden pedirnos que nos conectemos antes o despu茅s de nuestra jornada laboral ni para formaciones, ni para 鈥渕eet鈥, ni para felicitarnos el cumplea帽os.

El derecho a la desconexi贸n digital se hace especialmente necesario en estos momentos en los que la mayor铆a de las personas que trabajamos en Un铆sono lo hacemos desde nuestras casas y, principalmente, a trav茅s de dispositivos

digitales, en muchos casos, particulares.

En la empresa existe un protocolo de desconexi贸n digital, que no conoce casi nadie ya que la empresa se ha encargado de no difundirlo, por eso los mandos intermedios siguen llamando a personas que est谩n librando, de vacaciones o de baja, cuando NO pueden hacerlo. Desde CGT ya nos hemos cansado y hemos denunciado la situaci贸n tanto a la Inspecci贸n de Trabajo como a la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, ya que se ha producido una grav铆sima cesi贸n de vuestros datos personales, vuestros tel茅fonos y correos electr贸nicos est谩n a la vista de

cientos de personas, de todos los centros de trabajo de la empresa, incluso de aquellos que est谩n fuera de Espa帽a