El 18 de febrero de 2020, cuando el nuevo gobierno de coalici贸n apenas arrancaba su andadura, se celebraba un hito颅 鈥攈asta ahora el 煤nico鈥 en lo que a la prometida derogaci贸n de la reforma laboral se refiere. Ese d铆a, la ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, anunciaba tras el Consejo Ministerial que se hab铆a decidido derogar el art铆culo 52d del Estatuto de los Trabajadores que permit铆a el despido procedente por bajas m茅dicas reiteradas, pese a estar justificadas.

A partir de ese momento, 鈥渘o se permitir谩 que se despida a alguien cuando est茅 de baja por enfermedad鈥, espetaba la ministra. Con ello buscaban aportar 鈥渟eguridad jur铆dica鈥 y as铆 鈥渞eparamos los derechos de los trabajadores, que hoy pueden sentirse tranquilos鈥. A un a帽o y siete meses de ese anuncio, sindicatos, abogados laboralistas y trabajadores afectados constatan que la realidad es bien distinta.

鈥淟o que se derog贸 es para la gente que concatenaba bajas m茅dicas, pero no quiere decir que estando de baja no me puedan despedir鈥

鈥淟o que se derog贸 es para la gente que concatenaba bajas m茅dicas. El art铆culo establec铆a un n煤mero de faltas a partir de las cuales estaba justificado el despido, pero no quiere decir que estando de baja no me puedan despedir鈥, explica Virginia Castillo, abogada laboralista de Castillo y Dan茅s Abogados.

As铆, el citado art铆culo establec铆a un enrevesado c贸mputo de bajas que, aun justificadas, pod铆an constituir causa de despido, a saber: que alcanzasen el 20% de las jornadas h谩biles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas h谩biles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. Una 鈥渁nomal铆a鈥 incluida en la reforma laboral del PP que nos distanciaba de la doctrina laboral europea, en palabras de la ministra.

鈥淐omo un clinex鈥

Pero no, los trabajadores de baja no respiran m谩s tranquilos a partir de la derogaci贸n de este art铆culo. 鈥淢e he sentido como un cl铆nex鈥, declara a El Salto Juan Pablo Gir贸n, Juampa, cuyo caso ejemplifica la 鈥渋ndefensi贸n鈥 de los empleados ante la enfermedad. Gir贸n comenz贸 a trabajar como mozo de almac茅n en las instalaciones de la empresa J. Abad Codelso S.A, que comercializa materiales de fontaner铆a y climatizaci贸n, el pasado 17 de mayo con un contrato indefinido que llevaba aparejado dos meses de prueba. 鈥淵o paso los dos meses de prueba y el 5 de agosto causo baja, el m茅dico me detecta una hernia inguinal bastante compleja que requer铆a operaci贸n. Mi trabajo es habitualmente coger aires acondicionados de una media de 30 kilos y cajas con pesos bastante grandes鈥, relata.

Juampa afirma que, puntualmente, fue presentando sus partes de baja hasta que el 9 de septiembre un burofax llam贸 a su puerta. Le informaban de que le desped铆an el 25 de septiembre. Dos causas argumentan en la hoja de despido, a la que ha tenido acceso El Salto: causas productivas y organizativas. Hablan de 鈥渁mortizar su puesto de trabajo鈥 por la adquisici贸n de un 鈥渘uevo sistema inform谩tico鈥 y de una disminuci贸n de pedidos 鈥渄r谩stica鈥 desde el mes de julio.

鈥淟a empresa conf铆a en que este pa铆s el despido es libre. Una eventual declaraci贸n de improcedencia supondr谩 una peque帽a cantidad de dinero dada cuenta que su antig眉edad es poca鈥

鈥淟a carta plantea que ha habido un descenso de pedidos coincidiendo con el verano. Casi todos los negocios tienen descensos de pedidos en el mes de agosto. El argumento es totalmente inconsistente鈥, afirma su abogado, Paco Garc铆a Cedial, quien indica que van a luchar por un despido nulo. 鈥淓ntendemos que se ha utilizado una figura que es el despido objetivo para enmascarar que a esta persona se le ha prescindido de su servicio por un problema de salud鈥, a帽ade. 鈥淟a empresa conf铆a en que este pa铆s el despido es libre. Una eventual declaraci贸n de improcedencia supondr谩 una peque帽a cantidad de dinero dada cuenta que su antig眉edad es poca. Es un problema de discriminaci贸n y por tanto vamos a solicitar el despido nulo鈥, sentencia este abogado. Y existe jurisdicci贸n europea que as铆 lo avala, destaca.

Causas de despido

Virginia Castillo explica que para proceder a despedir a un trabajador en situaci贸n de Incapacidad Temporal (IT) las empresas pueden alegar varias causas. 鈥淟a empresa puede ser muy cazurra y te puede despedir por disminuir voluntariamente tu rendimiento en los 煤ltimos meses. Estos despidos se suelen considerar improcedentes, no hay causa real para ese despido, la persona estaba de baja鈥, explica.

鈥淥tra de las causas puede ser que te incluyan en un despido objetivo por causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas y de producci贸n鈥, prosigue la abogada. 鈥淓stas son el resto de causas que fortaleci贸 la reforma laboral y que tambi茅n deber铆an haber sido derogadas. Con ellas se ampl铆a la posibilidad de que las empresas puedan empezar a despedir sin tener p茅rdidas, sino menos ganancias de las esperadas y esto no est谩 derogado y me parece fundamental鈥, sentencia.

鈥淯na empresa conocida de seguridad despidi贸 a un afiliado del sindicato por estar de baja y lo pon铆a as铆 en la propia carta de despido. Eso est谩 recurrido y ganado pero no se ha conseguido una nulidad, no se ha conseguido demostrar que es un despido discriminatorio鈥

Castillo, abogada de CNT, destaca que ha llegado a llevar un caso en el que una conocida empresa de seguridad 鈥渄espidi贸 a un afiliado del sindicato por estar de baja y lo pon铆a as铆 en la propia carta de despido. Eso est谩 recurrido y ganado pero no se ha conseguido una nulidad, no se ha conseguido demostrar que es un despido discriminatorio鈥, sentencia esta abogada que advierte que conseguir un despido nulo en un caso as铆 es muy dif铆cil.

Jurisprudencia Europea

Desde la cooperativa de abogados y abogadas Col.lectiu Ronda a帽aden que 鈥渃uando estamos en situaci贸n de IT no contamos con el grado de protecci贸n reforzado que conlleva la incapacidad permanente, donde s铆 existe una presunci贸n de discriminaci贸n que debe ser desactivada para que el despido sea v谩lido鈥, explican.

Y es que la clave, aseguran, es acercar la incapacidad temporal a la discapacidad, para poder aludir a causas discriminatorias en el despido por la condici贸n f铆sica, ps铆quica o sensorial de la persona, algo que se puede conseguir 鈥渃uando estemos ante enfermedades graves, cr贸nicas o con perspectivas inciertas de recuperaci贸n de las que se pueda presumir que el tiempo de baja va a ser largo鈥. Por tanto, prosiguen, no existen unos criterios concretos y corresponde a cada tribunal valorar si el despido responde a las causas alegadas por la empresa o si se trata de una actuaci贸n discriminatoria.

鈥淓l Tribunal Supremo cambi贸 la jurisprudencia y empez贸 a considerar que una enfermedad no es una discapacidad y que, por tanto, no son despidos discriminatorios鈥

Nacho Parra, abogado de este colectivo, explica que tradicionalmente los despidos estando de baja, en los que se vinculara la causa del despido con la enfermedad, eran considerado nulos. 鈥淧ero, de repente, el Tribunal Supremo cambi贸 la jurisprudencia y empez贸 a considerar que una enfermedad no es una discapacidad y que, por tanto, no son despidos discriminatorios鈥, relata este abogado quien advierte que, en la actualidad, suelen considerarse improcedentes y, por tanto, no implican la reincorporaci贸n del trabajador de la empresa, sino solo el pago de la indemnizaci贸n de 33 d铆as por a帽o trabajado.

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) abri贸 una 鈥渧entana鈥 de esperanza con la sentencia del ‘caso Daouidi’, proceso de despido que tambi茅n llev贸 este colectivo. En ella se considera que una enfermedad incapacitante por largo tiempo puede convertirse en una discapacidad para ejercer el trabajo y por tanto entienden motivos discriminatorios.

鈥淧ero el Tribunal Supremo est谩 haciendo un uso muy restringido de esta sentencia鈥, alerta Parra. Por tanto, en palabras del abogado, las empresas siguen teniendo mucha libertad para despedir a alguien en situaci贸n de incapacidad temporal 鈥測 se dan casos muy graves como gente con c谩ncer que se dan de baja cuando empiezan la quimioterapia y son despedidos鈥, a帽ade. 鈥淥tro supuesto ser铆a 鈥攑rosigue el abogado鈥 cuando la empresa presiona a una trabajadora para que coja el alta. Entonces se puede alegar la vulneraci贸n del derecho a la integridad f铆sica y se puede conseguir el nulo. Hay un par de sentencias al respecto鈥, cuenta Parra.

鈥淓s importante recordar a los trabajadores que no tienen ninguna obligaci贸n de comunicar el motivo de la baja a la empresa, salvo que sea un accidente de trabajo鈥

Derecho a no comunicar tu enfermedad

Virginia Castillo a帽ade que 鈥渆s importante recordar a los trabajadores que no tienen ninguna obligaci贸n de comunicar el motivo de la baja a la empresa, salvo que sea un accidente de trabajo. Si hay una enfermedad, el trabajador no tiene ninguna obligaci贸n de comunic谩rselo a la empresa, a excepci贸n de que sea contagiosa como el covid鈥, destaca.

Juampa, por su parte, asegura que dar谩 la batalla para que su situaci贸n transcienda. Afiliado a Alternativa Sindical de Clase y, destacando la indefensi贸n que sinti贸 por parte del comit茅 de empresa, liderado por UGT, 鈥渜uienes no han querido defender mi caso鈥, dio el primer paso el pasado 24 de septiembre, con una concentraci贸n a las puertas de los almacenes de J. Abad Codelso S.A en Getafe (Madrid), respaldado por medio centenar de vecinas, vecinos y activistas sindicales.

鈥淵 todo en una empresa que ha generado 60 millones de beneficio el a帽o pasado鈥, denuncia el trabajador despedido. 鈥淢e lleg贸 a decir mi jefe que yo era un hombre importante para la empresa. Has encontrado un curro y te largan porque saben que puedes dar problemas por estar enfermo y en el momento en que te echan te sientes como un cl铆nex鈥, vuelve a repetir.

