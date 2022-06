–

Rodrigo Tiz贸n es el coordinador de la Red de Agroecolog铆a (Redae) del INTA. Detalla las ventajas de la agroecolog铆a frente al agronegocio y se帽ala la falta de pol铆ticas p煤blicas para producir alimentos sanos. Destaca la necesidad de tierra para las familias campesinas y la potencialidad de la agroecolog铆a para alimentar a toda la poblaci贸n local y tambi茅n exportar. Por Nahuel Lag (Agencia Tierra Viva).

La agroecolog铆a es una realidad que crece en todo el pa铆s. La afirmaci贸n es un hecho para chacareros, trabajadores de la tierra, acad茅micos que impulsan este paradigma frente a la hegemon铆a del modelo agroindustrial de monocultivo. Tambi茅n es una realidad para los t茅cnicos del Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria (INTA) que son parte de la Red de Agroecolog铆a (Redae) que public贸 un mapeo de las 80 experiencias agroecol贸gicas que acompa帽an en todo el pa铆s. 鈥En los territorios, el proceso que se est谩 dando hacia la agroecolog铆a es claro. En algunos casos emerge por problem谩ticas ambientales, en otros por merma productiva y en otros por dramas sociales como la deriva de agroqu铆micos鈥, se帽ala Rodrigo Tiz贸n, coordinador nacional de la Redae.

Tiz贸n, bi贸logo y coordinador de la Redae desde 2021, destaca que la red 鈥渞ecupera la m铆stica del INTA鈥, la de relaci贸n del agente del instituto con el chacarero y sostiene que eso es intr铆nseco al paradigma de la agroecolog铆a, 鈥渜ue no es solo ciencia sino pr谩ctica y movimiento鈥. De la red participan 160 agentes del INTA, distribuidos en 105 unidades desde La Quiaca hasta Ushuaia, y las experiencias que acompa帽an son 26 m贸dulos agroecol贸gicos del instituto, cuatro parcelas demostrativas, tres m贸dulos educativos, 22 experiencias compartidas con el programa Cambio Rural y 25 experiencias privadas.

Se trata de sistemas productivos mixtos, extensivos y hort铆colas, agr铆colas y ganaderos, y ap铆colas y forestales. La mayor parte de las producciones son mixtas (agr铆cola-ganaderas) en la agricultura extensiva y hort铆colas en la intensiva. Tambi茅n hay una gran variedad de producciones: carnes ovina, caprina, vacuna; leche y huevos; frutos secos, c铆tricos, vid para vinificar y uva de mesa, olivos, arom谩ticas, algod贸n y ca帽a de az煤car.

El coordinador sostiene que en el trabajo en el territorio se hace evidente que 鈥渆l crecimiento de la agroecolog铆a es exponencial鈥 y eso coindice con la cantidad de actividades que surgen en el instituto, la mayor铆a contenidas dentro de la red. Sin embargo, la Redae busca, con la publicaci贸n de este mapeo de experiencias, volver a sentar sus bases. Desde su creaci贸n, en 2013 funcion贸 como programa nacional, con presupuesto propio dentro del INTA, pero durante la gesti贸n macrista en el periodo program谩tico 2018-2022 fue degradada y qued贸 dentro del Programa de Ecofisiolog铆a y Agroecosistemas.

La apuesta es volver a poner a la Redae dentro del mapa del INTA 鈥搎ue hist贸ricamente no cuenta con representaci贸n en su Consejo Directivo de los sectores campesinos y de peque帽os productores protagonistas del avance de la agroecolog铆a鈥 y conseguir que vuelva a ser programa nacional para el periodo program谩tico 2023-2027. Esas expectativas reflejan tambi茅n las tensiones que se viven en otros organismos del Estado y universidades frente al crecimiento del paradigma de la agroecolog铆a y el hegem贸nico paradigma agroindustrial.

Tiz贸n conf铆a en que la agroecolog铆a tiene un enorme potencial de crecimiento y con condiciones para la exportaci贸n, am茅n de resolver debates sobre el prioritario abastecimiento local, pero para ello son necesarias pol铆ticas p煤blicas que promocionen el sector, que den acceso a la tierra y generen las condiciones para restablecer los entramados sociales y productivos rotos por el modelo de monocultivo de soja, en particular, en la zona n煤cleo pampeana.

En ese contexto, el coordinador de la red destaca el acompa帽amiento desde el INTA para 鈥渦na investigaci贸n acci贸n participativa (IAP), que transforme sistemas en el territorio鈥. 鈥淟a agroecolog铆a es un sistema de resoluci贸n de problemas鈥, asegura Tiz贸n y se帽ala que ante las tensiones con el paradigma agroindustrial que comienza a hablar de 鈥渟ustentabilidad鈥, la agroecolog铆a 鈥渢iene una mirada sist茅mica y hol铆stica, tiene m茅todo, tiene formas de evaluar鈥, cuando el resto de las supuestas soluciones presentan marcos difusos.

鈥擠ec铆s que en el trabajo de los agentes con los chacareros, con los peque帽os productores, se observa un crecimiento exponencial de la agroecolog铆a, 驴por qu茅 se est谩 dando est谩 transici贸n de acuerdo a las experiencias de la red?

鈥擭o se puede trazar una l铆nea precisa porque hay agentes trabajando en agroecolog铆a en La Quiaca y en Ushuaia, literalmente. Pasando por Misiones, La Pampa y Cuyo, hacer una sola definici贸n del por qu茅 es dif铆cil, pero s铆 se puede sostener que el sistema agroindustrial no resuelve todos los problemas de la gente. Resuelve la rentabilidad de algunos, pero no todos los problemas que existen en el territorio. Cuando hac茅s un paneo por todo el territorio aparecen distintos problemas: migraci贸n rural, contaminaci贸n, baja de rendimientos productivos por degradaci贸n de suelos. En cada punto del pa铆s, en cada regi贸n, se pueden indicar un problema a destacar, pero son m煤ltiples. Para todos esos problemas que se dan en el territorio, la agroecolog铆a tiene una respuesta. Si hay una definici贸n que se le puede dar es que la agroecolog铆a es un sistema de resoluci贸n de problemas. No es una t茅cnica o una pr谩ctica como la siembra directa sino que es un sistema de resoluci贸n de problemas a trav茅s de sus principios. La FAO tiene mala prensa, pero con los denominado 鈥10 elementos de la Agroecolog铆a鈥, logr贸 hacer una s铆ntesis que convocando a todos los actores: desde La V铆a Campesina 鈥揷readora de de la definici贸n de soberan铆a alimentaria鈥 hasta agroec贸logos de todo el mundo.

鈥斅緾贸mo se plasman esos principios en el territorio?

鈥擜 partir de los 10 principios 鈥揺n sus dimensiones productiva, social y ambiental鈥 se puede ir definiendo cu谩les se est谩n cumpliendo y cu谩les no. Entre ellos, diversidad, eficiencia, resiliencia, reciclaje, entre los productivos. Luego ten茅s otros principios de contexto como gobernanza responsable, un principio necesario para un nuevo paradigma que a煤n no cuenta con todas las normativas ni pol铆ticas p煤blicas que necesita. Por otra parte, como principios centrales est谩 el comercio y la econom铆a circular. Desde la perspectiva social, lo que se propone es que la construcci贸n del conocimiento no se hace de manera lineal 鈥揷omo otros sistemas productivos que recuperan una ciencia monocultural鈥 sino que el principio es construcci贸n colectiva y dentro de ella la cultura, los valores y tradiciones de cada regi贸n. No hay poemas que hablen de la soja y el glifosato, ese sistema no tiene personas, no tiene cultura, no tiene guitarreada.

鈥斅縏rabajar con los principios de la agroecolog铆a permite marcar una diferencia frente a las posiciones de lo 鈥渟ustentable鈥?

鈥擟on estos principios, en cada territorio pod茅s analizar con indicadores los distintos niveles de avance y realizar una escala de la transici贸n agroecol贸gica hacia la transformaci贸n territorial. Cuando se llega al final del proceso, una agroecolog铆a madura no es solo el cambio en un predio sino en todo el territorio. Por eso, en la Argentina y en todas las experiencias que trabajamos con el INTA hablamos de transici贸n. Si te pon茅s muy fino, de agroecolog铆a madura no vas a encontrar una experiencia acabada. Es muy importante trabajar con los principios porque te da una diferencia fundamental con cualquier otro sistema similar, aquellos denominados 鈥減roducci贸n sustentable鈥, 鈥渋ntensificaci贸n sustentable鈥, 鈥減roducci贸n regenerativa鈥, 鈥済anader铆a regenerativa鈥, 鈥減roducci贸n org谩nica鈥. Todas pueden estar cerca de la agroecolog铆a, todos pueden decir qu茅 est谩n trabajando en las dimensiones productiva, ambiental y social, pero no tiene indicadores ni grados de avance. Llaman a una producci贸n 鈥渟ustentable鈥 en un marco difuso.

鈥擬encionaste que desde el cumplimiento cabal de los principios de la agroecolog铆a las producciones en todo el pa铆s est谩n en 鈥渢ransici贸n鈥, sin embargo ya existen experiencias que van desde la producci贸n hasta el consumidor, 驴c贸mo lo eval煤as?

鈥擡sos circuitos existen, descrito as铆, existen experiencias agroecol贸gicas. Pero cuando hablamos del an谩lisis desde los principios se observan cuestiones m谩s en detalle. En las chacras, a veces, se puede ver la autoexplotaci贸n de los mismos campesinos. Se puede decir que lleg贸 el producto a un circuito cercano, sin agroqu铆micos y muy nutritivos, pero qu茅 pasa con esas familias productoras: 驴se autexplotan? 驴cu谩les son los indicadores para decir que est谩n viviendo bien? Los productos de la agricultura familiar desde la sanidad est谩n en 贸ptimas condiciones, sin agroqu铆micos, pero ves que las familias viven en casas precarias, 驴eso es agroecolog铆a? No, no lleg贸 a ser agroecol贸gico. No es una cr铆tica a las familias productoras sino el an谩lisis global del modo de producci贸n. La responsabilidad no es de esas familias productoras sino del Estado que tiene que garantizarles condiciones de vida dignas.

鈥擫os casos que mencion谩s tienen que ver con lo que ocurre en los cinturones hort铆colas, donde hay un reclamo concreto de las familias productores que es el acceso a la tierra鈥

鈥擲铆, exactamente. En ese punto llegamos al problema fundamental que es la tenencia y distribuci贸n de la tierra. Estos productores, cuando logran salir de la condici贸n de autoexplotaci贸n, tampoco pueden invertir en las tierras que trabajan porque viven con la amenaza de ser echados. En Bah铆a Blanca, de donde soy, vemos este problema frecuentemente con los productores hort铆colas, la problem谩tica es m谩s grande en periurbanos como el del Gran La Plata. Todo lo que tiene que ver con la distribuci贸n de la tierra est谩 presente en la Ley de Reparaci贸n Hist贸rica de la Agricultura Familiar, lo que falta es la implementaci贸n. Las cuestiones de la distribuci贸n de la tierra podr铆an avanzar con un ordenamiento territorial desde el Estado nacional y permitir铆a que ocurra, incluso, sin tensiones. Las tierras fiscales est谩n, pero falta que se ponga mano a la obra en territorios, en los periurbanos, para generar equipos que piensen c贸mo y qu茅 producir en ellas.

鈥擡n el mapeo de experiencias agroecol贸gicas del INTA no solo hay unidades del instituto sino tambi茅n experiencias de productores privados en transici贸n, 驴c贸mo es la situaci贸n de esos campos?

鈥擳odos los m贸dulos agroecol贸gicos presentes en el mapeo 鈥搒ean privados, educativos, de Cambio Rural, de las unidades experimentales鈥 tienen una gran diferencia con la investigaci贸n cl谩sica del INTA porque trabajan con conceptos de la Investigaci贸n Acci贸n Participativa (IAP), en cada una de las experiencias la investigaci贸n est谩 asociada con alg煤n productor, consumidor o transformador de materias primas. Las parcelas agroecol贸gicas presentes en el mapa son las m谩s cercanas a la investigaci贸n cl谩sica del instituto, el resto se trabajan con IAP. Se organiza la investigaci贸n junto a la sociedad, sea con el productor o con transformadores de materia prima como harineros de trigo agroecol贸gico o con redes de consumidores. Se trabaja con un enfoque hol铆stico, con toda la red de relaciones hasta llegar a la g贸ndola, al bols贸n o la feria. Por eso, por ejemplo, se promueven los Sistemas Participativos de Garant铆a (SPG), como esquemas de diferenciaci贸n agroecol贸gica (certificaci贸n), pero tambi茅n de organizaci贸n comunitaria. Al ser tan complejo se necesitan m谩s personas, de m谩s disciplinas, desde la ecofisiolog铆a del cultivo a economistas que trabajen en la comercializaci贸n, ingenieros que piensan en maquinarias o soci贸logos que analicen todo el sistema de relaciones Toda una complejidad que se investiga y sistematiza para que pueda ser replicada, es el objetivo final del INTA.

鈥擠entro de esta complejidad que implica la agroecolog铆a y de acuerdo a las experiencias de acompa帽amiento del INTA, 驴c贸mo ves la continuidad de este modo de producci贸n y su crecimiento?

鈥擫o m谩s dif铆cil de escuchar para los agroec贸logos es el escalamiento del sistema. La agroecolog铆a con su modo de acci贸n estricto, de producci贸n y venta local, puede desarrollarse en cierta cantidad de hect谩reas de la Argentina. Si dij茅ramos, a partir de ma帽ana, toda la producci贸n pasara a ser agroecol贸gica, nos sobrar铆an alimentos. Y se deber铆a revisar de qu茅 manera esos alimentos se pueden exportar. La certificaci贸n org谩nica 鈥揳 partir de la Ley 25.127 de producci贸n org谩nica鈥 podr铆a ser un aliado de la agroecolog铆a, ya que tiene armados los protocolos y homologadas las certificaciones que se aceptan en Europa o Estados Unidos. En ese punto soy m谩s flexible en lo que tiene que ver la venta local, no respecto del abastecimiento local que es una m谩xima y tiene que estar dada. Pero respecto de sostener solo la venta local es interesante abrir el debate para pensar qu茅 hacer con los excedentes de las producciones agroecol贸gicas, una vez cumplido el abastecimiento local. Pensando en el sistema extensivo de La Pampa, con un caso emblem谩tico de la agroecolog铆a como Guamin铆, no es posible que la producci贸n solo quede en la venta local. En la actualidad, mucho del trigo agroecol贸gico que se produce se va al sistema convencional. Si no se piensa en las maneras de exportar los productos de la agroecolog铆a le dejamos esa tarea al sistema agroindustrial.

鈥擡l debate en orden p煤blico parecer铆a estar en una instancia anterior, cuando a煤n no existen pol铆ticas p煤blicas para ampliar la agroecolog铆a y se sigue sosteniendo que la agroecolog铆a no sirve para abastecer los sistemas alimentarios鈥

鈥擡se debate no est谩 entre los productores y t茅cnicos que son parte de la Red de Agroecolog铆a. Es un debate que est谩 en las grandes corporaciones鈥

鈥擸 tambi茅n en el Estado todav铆a est谩 instalado que la agroecolog铆a es un reclamo ambiental, el INTA impulsa programas de tecnificaci贸n, se aprueba un Plan Ganadero que impulsa m谩s el feedlot que la ganader铆a regenerativa, hablamos de trigo y tenemos la aprobaci贸n del trigo HB4鈥

鈥擡n cualquier instituci贸n del Estado o, a nivel internacional en la FAO, vamos a encontrar l铆neas de trabajo que persistan en el paradigma de la 鈥渞evoluci贸n verde鈥 y l铆neas de trabajo agroecol贸gicas. En las facultades de Agronom铆a te encontr谩s con una materia de agroecolog铆a y una de biotecnolog铆a. El Conicet convive con el desarrollo del trigo HB4, pero tambi茅n de variedades de adaptaci贸n local. Esas tensiones tambi茅n est谩n en el INTA que ha promovido el sistema de siembra directa con agroqu铆micos y luego un enfoque agroecol贸gico. Estamos hablando de distintos paradigmas, no de distintos sistemas productivos o distintas t茅cnicas. Son dos paradigmas diferentes.

鈥斅縋ueden convivir?

鈥擟reo que la respuesta est谩 en el ordenamiento territorial para que la agroecolog铆a pueda desarrollarse ampliamente, la agroecolog铆a tiene un espacio enorme para crecer. Las tensiones est谩n y, obviamente, el sistema agroindustrial tiene otras herramientas para pensar los problemas que gener贸 el sistema industrial 鈥搈alezas resistentes, agotamiento de los suelos, expulsi贸n de los campesinos鈥 y tambi茅n est谩n buscando herramientas para hacerlo, aunque siempre se queda atr谩s con lo social. M谩s all谩 de las tensiones, la agroecolog铆a tiene una mirada sist茅mica y hol铆stica, tiene m茅todo, tiene formas de evaluar y propuestas. M谩s all谩 de las tensiones, la agroecolog铆a tiene respuestas y desde el INTA proveemos informaci贸n para el escalamiento.

鈥擵olviendo a lo productivo y a partir de la experiencia de la red y las producciones con las que trabajan, 驴la agroecolog铆a est谩 en condiciones de escalar con potencial exportador?

鈥擲铆, se puede escalar con potencial exportador, sin dejar de lado el debate del abastecimiento local para no generar un nuevo sistema vicioso de exportaci贸n de commodities. Se pueden hacer acuerdos con la producci贸n org谩nica, se pueden hacer acuerdos directos con compradores en el exterior. Ya hay ventas de carne de pastizal donde no es necesaria la certificaci贸n para exportar. Ser铆an exportaciones que, adem谩s de generar divisas para el pa铆s, fortalecer铆a la producci贸n agroecol贸gica de abastecimiento local. Que primero tenemos desaf铆os desde lo local, seguro.

鈥斅緾u谩les son esos desaf铆os?

鈥擫os desaf铆os locales tienen que ver primero con el armado de entramados sociales rotos, acompa帽ado por pol铆ticas p煤blicas. El entramado social es el productor en el campo, los canales de comunicaci贸n que necesita ese productor, la relaci贸n con su comunidad, la acumulaci贸n de conocimientos colectivos, la comercializaci贸n justa. En las econom铆as regionales el entramado productivo puede no estar tan afectado, el punto de partida puede estar mucho m谩s cerca o a煤n prevalecer. Pero en la regi贸n pampeana se rompi贸 absolutamente cuando en los a帽os 鈥70 y 鈥80 ese entramado exist铆a. El productor, adem谩s de trigo, produc铆a huevos, lechones, aves, mieles. Todo se distribu铆a en el 谩mbito local y otros exportaban. Ese entramado se rompi贸 por la expulsi贸n del chacarero, el campesino, del campo a la ciudad; la transformaci贸n mecanizada del sistema de monocultivo. Sobre todo con la sojizaci贸n, que rompi贸 el entramado, quit贸 mano de obra y redujo la diversidad con un alimento que no se consume en el territorio.

鈥擧ablaste de las pol铆ticas p煤blicas que el Estado debe poner en marcha para reconstruir el entramado productivo en el campo, 驴cu谩les ser铆an?

鈥擲e necesitan pol铆ticas p煤blicas en diferentes niveles del Estado, con diferentes niveles de acci贸n. A nivel nacional se precisan marcos generales porque la agroecolog铆a es situada, necesita del an谩lisis del territorio para crear pol铆ticas, que podr铆a ser una Ley de Agroecolog铆a general, luego leyes provinciales que ajusten su realidad social y ambiental a esta paradigma; y, por 煤ltimo, el nivel de acci贸n en el que la agroecolog铆a se siente m谩s c贸moda es el municipal: con normas y ordenanzas espec铆ficas para las necesidades territoriales. Las pol铆ticas deber铆an ser de promoci贸n, por ejemplo, una norma a nivel nacional que indique que el Estado compre alimentos para escuelas, comedores y hospitales, primero a los productores agroecol贸gicos. A nivel provincial existen tres provincias con leyes para el sector: Misiones, Chaco y La Pampa. A nivel m谩s local deber铆an trabajarse los Sistemas Participativos de Garant铆a. En esta tarea est谩 la responsabilidad la Direcci贸n Nacional de Agroecolog铆a para que vaya prendiendo el escalamiento de las normativas para la promoci贸n de la agroecolog铆a.

