La codicia del desarrollo inmobiliario ya lleg贸 a niveles insospechados en Sierras Chicas, donde la comunidad originaria Pluma Blanca soporta, desde hace d茅cadas, intentos de desalojo por parte de la familia Remonda, fundadores del diario La Voz del Interior. En los 煤ltimos a帽os, la escalada de violencia por parte de patotas ha ido creciendo cada vez m谩s: robo de animales, ataques con armas de fuego, bombas caseras y hasta denuncias de secuestro y violaci贸n a integrantes de la familia que resiste en las tierras que fueron habitadas ancestralmente.

El pasado s谩bado 21 de agosto, se llev贸 a cabo una conferencia de prensa en el territorio comeching贸n Pluma Blanca (Candonga-El Manzano), donde la comunidad pudo relatar todas las violencias que vienen sufriendo por parte de privados que les disputan las tierras que habitan y trabajan ancestralmente.

Del encuentro, participaron organizaciones socioambientales y vecines de Sierras Chicas, brigadas forestales, medios de comunicaci贸n y m谩s de una decena de representantes de comunidades originarias de todo el territorio provincial.

La solidaridad ante el horror que est谩 atravesando la Comunidad Pluma Blanca posibilit贸 un hito pol铆tico que hace tiempo ven铆a siendo postergado: por un lado, una asamblea entre comunidades ind铆genas de C贸rdoba, que durante demasiados a帽os estuvieron distanciadas; y por otro, una articulaci贸n directa con organizaciones socioambientales, que se enfrentan ante los intereses espurios del mismo enemigo.

鈥淟leg贸 la hora que el pueblo-naci贸n comeching贸n se vuelva a unir. Que dejemos de ser comunidades aisladas y que volvamos a tener esa pureza del alma. Hay mucha bronca e impotencia, y lleg贸 la hora de que seamos lo que callaron nuestros padres y antepasados (鈥) Esperemos no haber llegado tarde, hermano鈥, expres贸 H茅ctor Tuli谩n, de la Comunidad Ktalamochita, uno de los representantes de las comunidades que se hizo presente.

Patotas y sicarios al servicio del desalojo

Carlos L贸pez es el Naw谩n de la Comunidad Pluma Blanca y, desde que naci贸, hace 42 a帽os, vive en el monte que rodea el r铆o Chavascate, entre Candonga y El Manzano, en Sierras Chicas. Sus progenitores y abueles residieron y trabajaron la tierra en el mismo territorio, s贸lo que, con el correr de los a帽os, fueron siendo expulsades hasta quedar las casi 123 hect谩reas que Carlos junto a su compa帽era y sus cuatro hijes intentan defender.

鈥淪abemos que la lucha viene de hace muchas generaciones, porque la generaci贸n anterior a la m铆a ya ven铆a sufriendo todos estos ataques por parte de gente que quiere quedarse con las tierras que pertenec铆an y pertenecen a las comunidades ind铆genas (鈥) Ac谩 hab铆a much铆sima gente y se la fue acorralando, oblig谩ndola a irse. De la comunidad, formamos parte tres familias, pero las otras dos, tras los hechos de violencia, decidieron trasladarse de lugar鈥, expres贸 Carlos durante la conferencia de prensa realizada en su hogar.

Actualmente, la tierra ancestral de la Comunidad Pluma Blanca es disputada por Luis Ernesto Remonda, familia que fund贸 y fue propietaria de La Voz del Interior hasta su fusi贸n con el Grupo Clar铆n. El nieto del fundador del diario tiene intereses inmobiliarios y v铆nculos mineros en la zona, y se encuentra en litigio desde hace a帽os. En 2020, recibi贸 un fallo favorable de la Justicia en primera instancia, aunque el desalojo contra la familia L贸pez se encuentra en suspenso por el decreto nacional que proh铆be los desalojos durante la pandemia.

Pero la comunidad no recibe solo presiones judiciales. Casi cotidianamente y de manera sistem谩tica, la familia L贸pez est谩 expuesta a agresiones y hostigamiento para instarles a dejar sus tierras, situaci贸n que se ha ido agravando en la 煤ltima d茅cada.

Amenazas, cortes de alambres y matanza de animales; incendios intencionales; mensajes mafiosos o disparos con armas de fuego a las paredes de la casa. Recientemente, les rociaron con nafta las ventanas de la vivienda y escondieron una molotov casera debajo de la cama de una de las hijas de Carlos.

En 2013, sucedieron hechos todav铆a m谩s traum谩ticos. En el marco de los ataques a la familia, Norma, compa帽era de Carlos, denuncia que fue violada en reiteradas oportunidades por un hombre identificado como Claudio Sequeira. 鈥淰en铆a con armas, con una carabina 22 larga. Me dec铆a que lo mandaba la se帽ora Remonda. Ven铆a, me amenazaba a m铆 y a los chicos, y me llevaba para el fondo. As铆 lo hizo hasta el mes de noviembre, cuando decid铆 denunciarlo鈥, relat贸 Norma en 2015 al medio Striptease del Poder. Sequeira era en ese momento empleado rural registrado de Luis Remonda, informaci贸n acreditada en la ANSES.

Llamativamente, el imputado fue representado por el abogado de confianza de la familia Remonda y, tras solo dos a帽os de c谩rcel, el imputado fue absuelto, liberado y consigui贸 un trabajo efectivo en la minera de la zona.

Hace apenas unas semanas, el jueves 5 de agosto, encontraron introducidos en una grieta de la pared varios explosivos de fabricaci贸n militar. Estaban muy cerca de la salida de una salamandra y una cocina. La propia Divisi贸n de Explosivos de la Polic铆a constat贸 que se trataba de gelam贸n, un explosivo de uso minero. Casualmente, acusan que la minera de la zona es tambi茅n uno de los privados interesados en sacar a la comunidad de all铆.

Natalia Bilbao, abogada representante de la familia, explic贸 a La tinta: 鈥淗ay m煤ltiples causas, pero las 煤ltimas situaciones son parte de una escalada de violencia ya inadmisible. Hemos realizado una nueva denuncia y nos hemos constituido esta semana como querellantes en la fiscal铆a de Jes煤s Mar铆a para que se investiguen estos hechos (鈥) Esta situaci贸n no da para m谩s鈥. La letrada agreg贸 adem谩s que, por el hecho del explosivo, se present贸 una denuncia paralela en la Justicia Federal, porque la procedencia del explosivo y el 贸rgano de contralor de ese material son de la 贸rbita nacional.

Justicia colonial

El conflicto de tierras en Pluma Blanca se genera por una pugna entre un privado que afirma tener el t铆tulo dominial de las tierras y una comunidad que ejerce posesi贸n efectiva de la tierra desde hace d茅cadas.

Bilbao se帽ala que la sentencia de desalojo contra Pluma Blanca empez贸 con una representaci贸n maliciosa del abogado An铆bal Boero, quien no procur贸 que se defendieran los derechos campesinos, ind铆genas y posesorios de la Comunidad, y adem谩s dej贸 vencer los plazos para apelar las sentencias. Incluso, Boero est谩 denunciado por estafa en otra comunidad, por hechos similares. 鈥淣o fue casual su intervenci贸n deficiente en la causa. Es un abogado que se dedica, en cierta manera, a recurrir a familias con predios grandes que buscan regularizar su situaci贸n. Y en ese af谩n, les hace perder el 70 o 90% de su territorio. Es su modus operandi y qued贸 evidente en la causa penal que tiene la Comunidad Canchira鈥, se帽al贸 la abogada.

De todas maneras, m谩s all谩 de las causas civiles y penales vigentes, Bilbao remarc贸 la necesidad de corrernos de las instituciones que tienen que ver con la constituci贸n del Estado moderno y hacer valer el derecho ind铆gena, que tiene sustento en convenios internacionales que tienen car谩cter de ley constitucional.

鈥淓stas cuestiones no se pueden resolver solo con el derecho privado. El Estado reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y, si una comunidad es preexistente a la conformaci贸n del Estado, sus derechos deben ser respetados previamente, no se puede ir en desmedro de ese reconocimiento鈥, concluy贸 la representante de la familia L贸pez.

