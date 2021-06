–

De parte de Indymedia Argentina June 2, 2021 56 puntos de vista

Siete d铆as, siete asesinatos a manos de las fuerzas represivas: Gianfranco Fleita Cardozo (25) en Don Torcuato, Richard Junior G贸mez (25) en Monte Grande, Alejandro 鈥淭ino鈥 John (62) en Lago Puelo, Chubut, Juan Francisco Ghergo (29) en el barrio porte帽o de Saavedra, Mar铆a Jos茅 Fern谩ndez (36) en La Banda, Santiago del Estero y Victoria Herrera (6) en Virrey del Pino.

Termina una semana en la que siete asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, con distintas modalidades, confirman que aumentar el despliegue de las fuerzas en las calles no puede ser parte de la soluci贸n a la situaci贸n sanitaria. Por el contrario, es la presencia policial en las calles y barrios la que nos pone en peligro.

El mi茅rcoles 26 de mayo, Richard Junior G贸mez, un pibe de 25 a帽os con adicciones que viv铆a con su familia en Monte Grande, subi贸 a una pieza en desuso en la parte superior de la casa y por all铆 sali贸 al techo, como a veces hac铆a para eludir la vigilancia familiar sobre su consumo. Una vecina, oficial de la polic铆a bonaerense de 27 a帽os, se despert贸 de la siesta y lo vio por la ventana. Sali贸 al patio con su arma reglamentaria y dispar贸 seis veces contra Richard. Tres disparos lo impactaron, uno en la nuca. Richard cay贸 y qued贸 colgando de un 谩rbol. Aunque la fiscal铆a n潞 4 de Esteban Echeverr铆a apart贸 a la polic铆a bonaerense de la instrucci贸n, de entrada admiti贸 la historia de un intento de robo y no tom贸 medida alguna en relaci贸n a la oficial, cuyo nombre fue preservado cuidadosamente. La familia de Richard, que denunci贸 hostigamiento por parte de la polic铆a bonaerense, se puso en contacto con CORREPI para presentarse como parte en la causa.

El jueves 27, en Lago Puelo, Chubut, efectivos del GEOP, grupo especial de la polic铆a provincial allanaron el domicilio de Alejandro 鈥淭ino鈥 John, un hombre de 62 a帽os que padec铆a trastornos psiqui谩tricos. Durante el violento operativo, originado por una denuncia de vecinos cuando el hombre sufri贸 un brote psic贸tico, la pareja de Tino permaneci贸 maniatada a una silla y s贸lo una hora despu茅s supo que su compa帽ero hab铆a recibido un disparo fatal en la cabeza. Mientras el ministro de Seguridad, Federico Massoni, se apresur贸 a calificar el accionar policial como correcto, la fiscal铆a interviniente recibi贸 m煤ltiples comunicaciones de organismos de DDHH de la zona, y un pedido de explicaciones de la Embajada de EEUU, ya que Tino ten铆a doble nacionalidad.

El viernes 28 de mayo, en La Banda, Santiago del Estero, Rafael Arce Ib谩帽ez, de la Guardia de Infanter铆a de la polic铆a provincial, mat贸 de un disparo a su esposa, Mar铆a Jos茅 Fern谩ndez, de 36 a帽os. El femicida luego se suicid贸 con la misma arma reglamentaria.

La madrugada del s谩bado 29, en Don Torcuato, partido de Tigre, personal del COT (Centro de Operaciones Tigre) detuvo a Gianfranco Fleita Cardozo (25) a media cuadra de la casa de su novia. Luego de una brutal golpiza, mientras lo trasladaban a la comisar铆a 3陋, Gianfranco muri贸 dentro del patrullero. El mismo s谩bado, familiares y amigxs movilizaron a la fiscal铆a para exigir justicia. Fueron reprimidxs por la misma polic铆a que mat贸 a Gianfranco, y detuvieron a siete de ellxs. Con el acompa帽amiento de CORREPI, la familia ya est谩 incorporada como particular damnificada en la causa, en la que, hasta donde sabemos, fue allanada la sede del COT, hay imputados 11 integrantes del COT, entre polic铆as e inspectores municipales, y uno de 茅stos, de apellido Cevasco, se encuentra detenido. Hoy, la familia, vecinxs, y amigxs de Gianfranco movilizar谩n nuevamente, esta vez a Panamericana y Ruta 202, para continuar exigiendo justicia por su asesinato.

La madrugada del domingo 30 de mayo, Juan Ram贸n Herrera y Natalia Bergamaschi, ambos integrantes de la Polic铆a de la Ciudad, tuvieron una violenta discusi贸n en su casa de Virrey del Pino, La Matanza. Herrera amenaz贸 a la mujer con su arma reglamentaria e hizo un disparo. La bala impact贸 en el abdomen de Victoria, hija de 6 a帽os de ambos que dorm铆a en la misma habitaci贸n. La nena muri贸 camino al hospital. El polic铆a fue detenido e imputado por homicidio agravado por el v铆nculo. En su defensa argument贸 que 鈥渘o sabe c贸mo se produjo el disparo鈥.

Finalmente 鈥揾asta donde sabemos-, el lunes 31 por la noche, en el barrio porte帽o de Saavedra, Juan Francisco Ghergo (29) fue asesinado por un oficial de la polic铆a de la Ciudad de un disparo en la espalda. Inicialmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, a cargo de Diego Santilli, intent贸 instalar la versi贸n del polic铆a, naturalmente un intento de robo, y la propia fuerza asegur贸 que el disparo hab铆a sido por el pecho producto de un 鈥渢iroteo鈥. Lo cierto, seg煤n las pericias realizadas por la Polic铆a Federal, es que el disparo ingres贸 por la 鈥渞egi贸n escapular derecha鈥. Es decir, por la espalda. Enteradxs de la noticia, familiares y amigxs de Juan, que estaba desocupado luego de haber trabajado para la cooperativa del Barrio Mitre donde viv铆a, se acercaron al lugar donde todav铆a estaba tirado su cuerpo y fueron reprimidos por la polic铆a de la Ciudad con disparos de balas de goma. La causa est谩 a cargo de la jueza Elizabeth Alejandra Paisan y del fiscal Jos茅 Campagnoli, que era conocido en los `90, junto a sus colegas Norberto Quant铆n y Pablo Lanusse como 鈥淟os Centauros鈥, por tener cabeza de fiscal y cuerpo de patrullero. Naturalmente no se tomaron medidas respecto del polic铆a, que est谩 en libertad.

Cuando trascienden hechos como estos siete, muchxs caen en la tendenciosa reflexi贸n propiciada por la forma en que los medios hegem贸nicos los abordan: 鈥渁lgo habr谩n hecho鈥. Un prejuicio que reconoce paralelismo con el 鈥減or algo ser谩鈥 instalado por la dictadura, que omite la elemental consideraci贸n de que, al menos legalmente y gracias a la lucha constante de quienes salimos a las calles cada vez que se intenta avasallar nuestros derechos, no existe la pena de muerte en nuestro pa铆s. Ni a punta de pistola, ni en un patrullero o una comisar铆a. En nuestro Informe de la Situaci贸n Represiva Nacional 2020, advertimos que el gatillo f谩cil y las muertes en lugares de detenci贸n representan el 91,24% de los asesinatos en manos del aparato represivo estatal en el 煤ltimo a帽o (25,06% y 66,18%, respectivamente).

Estos contundentes datos son suficientes para denunciar y repudiar el incremento de fuerzas locales y federales ante cada medida sanitaria que se toma para paliar el avance de la pandemia de la COVID-19. Tambi茅n nos obligan a redoblar los esfuerzos para hacer frente a propuestas reaccionarias, como la esbozada esta semana por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni, qui茅n (en tono de campa帽a) alent贸 nuevamente la implementaci贸n de una ley penal juvenil que baje la edad de punibilidad de ni帽xs y adolescentes. En un contexto social con casi el 60% de lxs chicxs en la pobreza, es m谩s canalla e inadmisible un planteo de esa naturaleza.

La misma podredumbre revistieron las manifestaciones p煤blicas de los principales referentes de Juntos por el Cambio, con la ex ministra Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri y el actual Jefe de Gobierno de CABA Horacio Rodr铆guez Larreta a la cabeza, que 鈥渓amentaron鈥 la infame condena de dos a帽os en suspenso para el polic铆a asesino Luis Chocobar, y le brindaron su apoyo. Desde ya que esto no sorprende, teniendo en cuenta que el gobierno de Cambiemos fue el m谩s represor desde la vuelta de la democracia. Lo lamentable es la vigencia, en t茅rminos judiciales, de la 鈥淒octrina Chocobar鈥, y extra帽o y repudiable es el criterio de los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete, que consideraron que el intento de robo ameritaba una mayor pena que el asesinato por la espalda ejecutado por el polic铆a, y condenaron al amigo de Juan Pablo Kukoc a 9 a帽os de prisi贸n.

Entendemos, por supuesto, que estos hechos solo podr谩n terminar de una vez y para siempre cuando encuentre su final un sistema que necesita de la represi贸n para lograr el disciplinamiento y el control social. Sin embargo, hay medidas como las que impulsamos en la Agenda Urgente Antirrepresiva hace varios a帽os, con reivindicaciones que, sin limitar ni entorpecer la lucha de fondo, proponen intervenir en la realidad cotidiana para reducir el continuo crecimiento del impacto de las pol铆ticas represivas en la clase trabajadora. Es por esto que exigimos:

鈥 Derogaci贸n de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias

鈥 Prohibici贸n de la portaci贸n y uso del arma reglamentaria fuera de servicio

鈥 Prohibici贸n de dar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales

鈥 Acceso gratuito al sistema judicial para v铆ctimas y familiares de v铆ctimas de la represi贸n

鈥 Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos

Contra la represi贸n, 隆unidad, organizaci贸n y lucha!

Fuente: http://www.correpi.org/2021/siete-dias-siete-asesinatos-policiales/