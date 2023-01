–

Xoşnav Ata, cuyas dos sobrinas fueron asesinadas en ataques con armas químicas del Estado turco, afirma: «Estaré frente al edificio de la OPAQ en 2023. No abandonaré esta acción hasta que se cumplan nuestras demandas».

Xoşnav Ata lleva a cabo una sentada de protesta frente a la OPAQ desde el 5 de agosto por sus sobrinas, las guerrilleras de las YJA-Star Gülperin Ata (Binevş Agal) y Mihriban Ata (Jînda Gabar), asesinadas con armas químicas con 6 meses de diferencia. Ata, que lleva unos cinco meses protestando ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en La Haya (Países Bajos), afirmó: «No abandonaré esta protesta hasta que se cumplan nuestras exigencias».

Turquía está matando a nuestros hijos

Afirmando que la OPAQ seguirá actuando hasta que el Estado turco tome medidas contra los ataques químicos, Ata declaró: «El Estado turco está matando a nuestros hijos, ocupando nuestras tierras y saqueando nuestra naturaleza. Se mire como se mire, tenemos razón; se equivocan quienes hacen oídos sordos, quienes son cómplices de este crimen. Por eso continuamos con esta acción de forma persistente y obstinada».

Defendemos a nuestros hijos

Ata, que continuó su vigilia bajo la nieve, el frío, la lluvia y la enfermedad sin descanso, declaró lo siguiente: «Debemos continuar esta acción en favor de nuestros jóvenes asesinados. El Estado turco sigue utilizando armas químicas en Kurdistán. Se trata de un problema grave. Esto nos recuerda de nuevo la necesidad de esta acción».

La resistencia se movilizará

«Aunque la OPAQ se creó contra el uso de armas químicas, actúa como una organización que protege a las fuerzas que utilizan armas químicas», afirma Ata. «No confiamos en la OPAQ, confiamos en nuestro pueblo. La resistencia de nuestro pueblo, la reacción que mostrará en los diferentes lugares movilizará a estas estructuras».

Comparecerán ante la ONU, el Parlamento Europeo y el Comité para la Prevención de la Tortura

«La única salida para nosotros es proteger las conquistas y resistir como pueblo kurdo», afirma Ata, añadiendo que continuará su protesta en 2023. «Iremos a las Naciones Unidas en Ginebra, al Parlamento Europeo en Bruselas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al CPT en Estrasburgo», dije Ata, y añade: «En el nuevo año, formaremos una delegación e iremos a las organizaciones internacionales y expondremos allí nuestras demandas.»

No cejaremos hasta que se cumplan nuestras exigencias

«2023 será un año en el que incrementaremos nuestras acciones y ampliaremos su alcance», afirma Ata: «Pensaron que nos quedaríamos unos días y nos marcharíamos. Aún no han respondido a nuestras demandas. Hemos escrito cartas a todas las organizaciones internacionales, pero no hemos recibido respuesta. Han pasado 5 meses, pero no nos rendiremos. El año 2023 transcurrirá así. No abandonaremos esta acción hasta que se cumplan nuestras exigencias».

Crezcamos y multipliquemos la acción

Ata invita al pueblo kurdo a incrementar sus acciones contra los productos químicos: «Nuestro pueblo debe actuar allí donde se encuentre. Que vengan las familias cuyos hijos han sido masacrados, hagamos crecer nuestra acción juntos. Quienes no dispongan de medios deben iniciar protestas en las ciudades donde viven. Ampliemos y multipliquemos estas acciones y recordemos a las organizaciones internacionales sus deberes en todas partes».

Ata, que se tomó un breve descanso de su acción porque las instituciones oficiales estaban cerradas debido a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, volverá a hacer guardia ante la OPAQ el martes 3 de enero.

Fuente Yeni Ozgur Politika – Erdal Baz – Traducido por Rojava Azadi Madrid

