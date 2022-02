–

Cuesti贸n de perspectiva: el factor de la Espa帽a vaciada es la noticia de la noche en la peque帽a provincia de Soria, una de las menos pobladas de toda Europa. En Le贸n, Uni贸n del Pueblo Leon茅s obtiene un resultado asimismo hist贸rico (21,28%, once puntos m谩s que en 2019) y tendr谩 cuatro a帽os para fortalecer su demanda de autonom铆a. La crisis territorial en su variante menos conocida, o m谩s soterrada hasta la fecha, ha dado entrada a un nuevo partido en las cortes, que se suma a UPL y Por 脕vila.

No ha sido una casualidad: Soria Ya es el resultado de dos d茅cadas de trabajo de base. Nadie regala nada, ninguna marca sin una TV estatal puede alcanzar el 5% del voto y diputados auton贸micos. Las otras candidaturas de la Espa帽a vaciada, sin esa implantaci贸n y sin experiencia, se han quedado lejos de obtener representaci贸n.

La perspectiva nacional de las elecciones de Castilla y Le贸n, sin embargo, es la de la consolidaci贸n de la extrema derecha como el factor de atracci贸n de voto m谩s pujante de lo que llevamos de d茅cada. Vox ha obtenido 13 diputados, ha absorbido el voto de Ciudadanos y, a tenor de los avances de participaci贸n, lo ha hecho en lo que el soci贸logo Jorge Dioni ha llamado la 鈥淓spa帽a de las piscinas鈥. Las urbanizaciones anejas a las ciudades parecen ser, debe ser corroborado por la sociolog铆a electoral, un caladero para las ideas de narcisismo herido que est谩n sabiendo vender electoralmente los de Santiago Abascal.

El l铆der de Vox ya ha pedido la vicepresidencia de la Junta de Castilla y Le贸n y hay pocas dudas de que Alfonso Fern谩ndez Ma帽ueco le conceder谩 lo que pida a la extrema derecha, por m谩s que en la noche electoral quiera contemporizar. Desde el minuto cero de la irrupci贸n de Vox no ha existido un cord贸n sanitario contra las ideas de ultraderecha, quiz谩 porque eso no pod铆a funcionar en un pa铆s donde los neofranquistas y tardofranquistas nunca han tenido que renunciar a serlo. Pero el factor fundamental es que Castilla y Le贸n es un territorio de poder, de redes de contactos y negocios. Ma帽ueco no se arriesgar谩 a perderlo.

A Unidas Podemos se le ha puesto cara de la Izquierda Unida de Gaspar Llamazares

Es ciencia ficci贸n pensar que el PSOE ofrezca gratis sus votos a Ma帽ueco para que no pacte con Vox. El plan general de Pedro S谩nchez no ha cambiado tanto desde que lleg贸 al Gobierno en 2018, aunque en mayo de 2021 el factor D铆az Ayuso supuso un golpe dif铆cil de encajar para el PSOE. La presi贸n de Vox al PP es una buena noticia para un PSOE que en este tiempo ha conseguido reducir a Unidas Podemos.

Pablo Casado se puede felicitar esta noche de los resultados en Castilla y Le贸n, a pesar de que ha instado a convocar unas elecciones en las que ha repetido exactamente el mismo porcentaje que en 2019 (el 31%), pero seguir谩 siendo ma帽ana un l铆der fr谩gil y no habr谩 avanzado en su objetivo de descabalgar a S谩nchez. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andaluc铆a, se lo pensar谩 bien antes de convocar elecciones y propiciar otro banquete de la extrema derecha en su territorio.

Los resultados de esta noche en Castilla y Le贸n no son una mala noticia para S谩nchez: el PSOE tiende a perder con serenidad en territorios propicios para la derecha, en Ferraz pueden creer que eso es un peaje asumible en un marco de polarizaci贸n que disparar谩 el miedo a la extrema derecha en los territorios en los que los socialistas se manejan mejor.

Lo que queda fuera del debate es la posibilidad de un cambio 鈥減or abajo y por la izquierda鈥 en el corto plazo. A Unidas Podemos se le ha puesto la cara de la Izquierda Unida de Gaspar Llamazares. La noche electoral ha podido ser peor, se ha conseguido un esca帽o por Valladolid y ha estado cerca el de Burgos. UP es la cuarta fuerza del territorio, pero la ley electoral es implacable y ha generado resultados discret铆simos en Castilla y Le贸n, peores que los de 2019, cuando Podemos e IU acudieron por separado a las elecciones y a a帽os luz de 2015, cuando el rumbo del pa铆s miraba a la impugnaci贸n. Ya no se trata de candidatos y simpat铆as, el proyecto est谩 fuera de su tiempo y no se espera que UP pueda invocar vientos de cambio, que por fuerza tendr谩n que venir de otro espacio que no sea la pol铆tica institucional.