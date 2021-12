–

December 22, 2021

Si hace unos días señalábamos que en el mes de diciembre le había tocado la lotería al ministerio de defensa, con nada menos que 2.504,72 millones de euros de gasto militar añadido, pero advirtiendo que el mes no había terminado, hoy tenemos que consignar otro incremento más.

El consejo de ministros y ministras de 21 de diciembre ha servido para que el ministerio de Hacienda autorice otros 1.892,80 millones de euros más a gastar entre los años 2022 a 2037 en armas innecesarias.





Con ello Diciembre ha autorizado ya 4.397,52 millones de euros más de lo inicialmente previsto, principalmente destinado a los famosos programas especiales de armamento que no necesitamos y que sirven para mantener una política militar alineada a los intereses de dominación-violencia de la OTAN y EEUU y consolidar el papel de España como una potencia bien implicada en la injerencia militar en el exterior, con más de un centenar de guerras y conflictos mundiales en las que las tropas españolas se han visto involucradas desde Felipe González hasta la fecha.

Agravio comparativo

Podemos consignar que hay unos cuantos ministerios que ni en sueños llegan a tener un presupuesto anual de al menos 4.397,52 millones de euros, una calderilla para el militarismo y un verdadero agravio para las políticas sociales desatendidas.

Arma ofensiva al servicio de la Europa militar

El despilfarro que supone esta nueva dádiva se dirigirá a la modernización de los helicópteros de combate Tigre, un arma de ataque (no defensiva, por tanto) y el proyecto de modernización de estos aparatos se inscribe en el acuerdo entre Francia, España y Alemania para acometer una modernización conjunta de los helicópteros Tigre de los que disponen con el fin de dar músculo militar a la Europa de la defensa.



¿Saben, por ejemplo, dónde operan actualmente los tigre franceses? Si dijeron el Sahel y las guerras en las que participamos de la mano de Francia, tienen un diez. Pleno.

Créditos a interés cero y calendario que nos ata

El dispendio que supone está calendarizado, de forma que entre 2022 a 2037 se gastarán estos nuevos 1.892,80 millones de euros (al menos, porque debemos recordar que normalmente el gasto militar inicial nunca coincide con el final y nunca se queda por debajo de este) en modernizar y coordinar estas armas mortales con los ejércitos de Alemania y Francia, nuestros amiguitos del alma.

Siguiendo con la tradición, para hacer frente a este gasto el Ministerio de Industria y Turismo hará durante 2022 a 2028 préstamos a «interés cero» a la industria militar por importe de 707,53 millones de euros, con el siguiente calendario:





Y a partir de 2029, defensa hará los pagos del programa con el siguiente calendario:





Teóricamente los primeros 707 millones deben devolverse por la industria militar una vez que se van entregando los helicópteros acabados, pero si vemos la realidad, esto no ocurre y, por si fuera poco, hasta la fecha los programas previstos siempre sufren incrementos finales de entre un tercio y hasta el 100% por encima de lo previsto, sin contar que los créditos a interés cero a tantos años significan que el precio del dinero (el interés) lo está asumiendo en realidad el tesoro público, porque por mucho que lo quieran disfrazar, el interés real del dinero sigue corriendo aunque el estado diga que presta a interés cero.

Albacete militar

Como saben, la producción de este nuevo pelotazo de la industria militar se llevará a cabo principalmente en la planta de Airbus Helicopters de Albacete.



¿Quiere decir esto que se beneficia Albacete o que se beneficia Airbus?



Si oímos los cacareos del alcalde, se beneficia Albacete, porque dará empleo a 250 personas. Y tanto monta si oímos al Presidente Garcia-Page o a otras destacadas personalidades.





¿Y si oímos al pacifismo de Albacete? ¿O a las víctimas de los Tigre en operaciones militares en el exterior? ¿o a los jóvenes de Albacete que sueñan con una ciudad mejor? ¿o a la gente que antepone la ética al negocio en Albacete? ¿O a las capacidades de desarrollo alternativo y no dependiente del militarismo en Albacete?¿O es que queremos ayudar a otra región más a ser un nuevo monocultivo militar, como ocurre con la Bahía de Cádiz, Cartagena o el Ferrol respecto de Navantia y su producción de armas para venderlas a países como Arabia Saudí?



El colaboracionismo de las autoridades diversas con Airbus es escalofriante.



El alcalde aplaude con las orejas la gran oportunidad de la industria militar. El gobierno autonómico de ¿izquierdas? en Castilla La Mancha ha enajenado mediante concurso una parcela de 130.000 metros cuadrados en el parque empresarial de Campollano de Albacete para el HUB logístico de Airbus y ha firmado sendos protocolos con AIRBUS y con el Ayuntamiento de Albacete para potenciar la industria militar para estimular esta aberración. La diputación colabora a su modo con la puesta en servicio de la circunvalación Sur de Albacete, principalmente destinada a dotar de un buen nudo de comunicación a la planta de Airbus. Sólo nos falta saber cuál si ofrecerá óbolo el obispo Fernández Collado al militarismo para acabar de confirmar la plena coincidencia de las fuerzas vivas albaceteñas con la producción de armas destinadas a agredir a otros pueblos y . . . ¿quizás también a venderlas a terceros?

¿Oiremos al alcalde de Albacete, al sindicalismo albaceteño, a la banca armada, a la prensa con sus distintos niveles de amarillismo simplón y al populismo más desinformado pedir carga de trabajo para Airbus, como lo hacen los de Cádiz para Navantia? ¿veremos sacar mociones de apoyo a la industria militar en la diputación de Albacete? ¿Tendremos que mirar para otro lado cuando García-Page haga gala de su oportunismo al efecto?

¿Se escuchará una voz crítica o se articulará una respuesta social de rechazo?



Lo veremos en el futuro, pero me berrunto que la cosa pinta mal.

Su paz no es nuestra paz

Ya lo ven, en fechas de retórica de paz, nos enteramos de rondón de las intenciones de paz de Alemania, España y Francia, de alcaldes, ministros, presidentes autonómicos y toda la pesca. Su paz no es nuestra paz, o como dijo un día un filósofo, su paz es sólo la guerra sin declarar; la guerra que vivimos y que tan lindamente preparan las grandes potencias y sus rutilantes líderes pacíficos con lengua de serpiente.

Ellos tienen el monopolio de designar lo que es paz, lo que es violencia, lo que es verdad, y de pintar de rosa una realidad tenebrosa que, pasito a pasito, van construyendo, entre otras cosas, con su apuesta militarista.

De modo que, a quienes no pintamos nada, sólo nos cabe el recurso de negarnos a su paz, de no creernos su prédica de no violencia (dos palabras) y de desacatar su verdad con nuestra guerra noviolenta (una palabra y una alternativa).

Futuro

No hemos acabado el mes. ¿alguien se atreve a vaticinar que el próximo consejo de ministras y ministros no nos dará otro regalo a lo militar contando algún cuento de paz y amor?

Yo casi apostaría a todo lo contrario.

¿Y se han fijado que en estas políticas no hay oposición ni malas palabras? ¿No les parece un poco raro?

No nos sulfuremos. Nos queda aún el discurso navideño de nuestras previsibles autoridades variopintas para acabar este mes aciago y no conviene que nos pille desmotivados para aguantar lo que nos queda.

Y no se me indigesten con los fastos y las comidas navideñas, que viene la cuesta de enero y se nos anuncian más gastos militares de extranjis.