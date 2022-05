En Roraima, en plena selva amaz贸nica, un grupo de garimpeiros violaron a una ni帽a de 12 a帽os. Ella muri贸. Tambi茅n jugaron con un cr铆o de tres a帽os en un r铆o, probablemente tambi茅n muerto, mientras su t铆a del resist铆a a la agresi贸n violenta. Amenazaron a una comunidad entera y la obligaron a abandonar su territorio. La aldea Araca莽谩, en la que viv铆an cerca de 30 personas fue quemada y abandonada.

Los hechos fueron denunciados el d铆a 25 de abril por J煤nior Hekurari Yanomami, presidente del Condisi- YY, qui茅n lo denunci贸 ante la Polic铆a Federal, el Ministerio P煤blico Federal, la Funai y el Ministerio de Salud, pidiendo que se abriese una investigaci贸n sobre lo acontecido en la aldea Yanomami. Dos d铆as despu茅s, la polic铆a lleg贸 al lugar de los hechos y encontr贸 la aldea incendiada. Seg煤n informaciones recogidas por los agentes, fueron los propios ind铆genas quienes prendieron fuego al lugar, raz贸n por la que no se pudo encontrar ninguna evidencia del crimen. Alegan, adem谩s, que hay un pacto de silencio entre los ind铆genas para que nada de eso sea relatado.

Puede ser que ellos hayan sido amenazados o que hayan recibido alg煤n dinero para no denunciar el caso. Vale. No obstante, la realidad, el hecho probado, es que todos abandonaron sus casas. Con todo, ese no es un caso aislado en Brasil. No son de hoy las primeras denuncias presentadas contra acciones ilegales y criminales de los garimpeiros en las tierras ind铆genas, acciones que incluyen actos violentos y violaciones contra las mujeres.

La Hutukara Asocia莽ao Yanomami divulg贸 un informe titulado 芦Ataques a los Yanomami: garimpo ilegal en Tierra Ind铆gena Yanomami y propuestas para combatirlo禄, en el que se denuncia que entre 2020 y 2021 el garimpo ilegal avanz贸 sobre m谩s del 46% del territorio ind铆gena. Comparando con el per铆odo de 2016 a 2020 hubo un aumento del 3.350%, un dato terror铆fico. Adem谩s, seg煤n esa asociaci贸n, la extracci贸n ilegal de oro y casiterita en las tierras ind铆genas ha provocado una explosi贸n de los casos de malaria y de otras enfermedades infecto-contagiosas y un aumento de la contaminaci贸n por mercurio de los r铆os. Asimismo, de acuerdo con los datos de la Fundaci贸n Oswaldo Cruz, el 92% de la comunidad de Araca莽谩 tiene elevados 铆ndices de mercurio en sangre. Es un proceso brutal de destrucci贸n que tiene incorporada toda esa carga de la violencia contra las mujeres, que son abusadas y emborrachadas con la promesa de comida.

Las comunidades denuncian que desde mayo de 2021 la violencia creci贸 en el territorio Yanomami, debido a la presencia de m谩s de 20 mil garimpeiros que, incluso, entregan armas de fuego a los ind铆genas y fomentan las peleas internas entre ellos. Un ni帽o fue secuestrado por un garimpeiro que alegaba ser el padre. Y no pasa nada. El estado simplemente se inmiscuye y deja que la violencia siga sin freno en los territorios.

Es oportuno recordar que desde el comienzo del gobierno de Jair Bolsonaro los ind铆genas han sido retratados como gente perezosa que necesita entrar en el mercado de trabajo capitalista y contribuir al progreso de la naci贸n. Su cultura es desacreditada y sus tierras han sido sistem谩ticamente invadidas, a base de hacer la vista gorda ante los abusos de los grileiros [usurpadores de tierras] y los propietarios de minas ilegales. A lo que hay que a帽adir el intento de revertir el proceso de demarcaci贸n de las tierras ya delimitadas y paralizar otros procesos de demarcaci贸n. Las tierras ind铆genas son espacios que han sido extremadamente protegidos por sus habitantes originarios, por eso son tierras f茅rtiles y ricas en minerales. Esa es la raz贸n de toda esta codicia.

La t谩ctica es la misma desde la invasi贸n: armas, violencia, cooptaci贸n, promesas de bienestar y un sistem谩tico proceso de divisi贸n. Los informativos de la televisi贸n informan de los casos de violencia, pero no generan conmoci贸n. Son noticias cortas, sin contexto, como si no ese hecho no encerrase una completa historia de terror, muerte y destrucci贸n. Tampoco se hace ninguna menci贸n a la pol铆tica de destrucci贸n que, instaurada por el gobierno federal, hace inviable la fiscalizaci贸n y no da mucha cr茅dito a la investigaci贸n de los cr铆menes contra los ind铆genas.

La escena de una ni帽a ind铆gena, de apenas 12 a帽os, siendo violada por garimpeiros, parece llegar al coraz贸n de muy pocos. Es solo una india, una maria-ninguem [maria-nadie, referencia a la canci贸n de Carlos Lyra]. La polic铆a dijo que no encontr贸 evidencias. Entonces, ya est谩. En 2019, 113 ind铆genas fueron asesinados; en 2020, el n煤mero ascendi贸 a 182. Todo eso pasa diluido en las noticias del periodismo brasile帽o. Los que protestan son los de siempre: las entidades ind铆genas, el Conselho Indigenista Mission谩rio y las instituciones de Derechos Humanos. Gritos al viento mientras crecen los Clubs de Tiro y avanzan los cazadores de oro y otros minerales bajo la protecci贸n de grandes fazendeiros [hacendados], empresas multinacionales y gobernantes.

Una Yanomami fue violada y asesinada en Roraima. Una ni帽a. No es primera y no ser谩 la 煤ltima si la sociedad no se levanta en lucha junto con las comunidades ind铆genas. No estamos ante una batalla de los Yanomamis o de los pueblos ind铆genas, es una batalla que nos concierne a todos nosotros. 隆Esto tiene que acabar!

V铆deo de apoyo a la campa帽a

Rebeli贸n ha publicado este art铆culo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.