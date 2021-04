–

April 8, 2021

por F. William Engdahl

7 de abril de 2021

La reorganizaci贸n dirigida desde arriba de la econom铆a mundial por una camarilla de corporativistas tecnocr谩ticos, liderada por el grupo alrededor del Foro Econ贸mico Mundial de Davos, el llamado Gran Reinicio (Great Reset) o Agenda 2030 de la ONU, no es una propuesta para el futuro. Est谩 llev谩ndose a cabo actualmente, mientras el mundo permanece sometido a un bloqueo demencial por un virus. El 谩rea de inversi贸n m谩s atractiva desde el inicio de los confinamientos globales por el coronavirus es algo llamado inversi贸n ESG.

Este juego altamente subjetivo y muy controlado est谩 cambiando dram谩ticamente los flujos de capital global hacia un grupo selecto de acciones y bonos corporativos que han sido “aprobados”. En particular, avanza la dist贸pica Agenda 2030 de la ONU o la agenda WEF Great Reset. Este desarrollo es uno de los cambios m谩s peligrosos y menos comprendidos en al menos los 煤ltimos cien a帽os.

Los mismos bancos globales que crearon la crisis financiera en 2008 est谩n poniendo en pr谩ctica silenciosamente la agenda de la ONU sobre 鈥渆conom铆a sostenible鈥. Esta vez est谩n preparando el Gran Reinicio de Klaus Schwab del World Economic Forum encauzando para ello inversiones por valor de cientos de miles de millones, y dentro de pronto billones, en empresas 鈥渨oke鈥 (el t茅rmino estadounidense woke -despierto- es una ideolog铆a neoliberal camuflada de progresismo centrada en las identidades, contraria a la lucha de clases y la lucha por la igualdad, AyR), y se alejaron de las 鈥渘o woke鈥 como las empresas de petr贸leo y gas o del carb贸n.

Lo que han hecho los banqueros y los fondos de inversi贸n gigantes como BlackRock es crear una nueva infraestructura de inversi贸n que elige a los “ganadores” o “perdedores” para recibir dinero de inversores de acuerdo con la seriedad de la empresa con respecto a los valores ESG (Environment, Social val煤es and Gobernante: medio ambiente, valores sociales y gobernanza).

Klaus Schwab, jefe del World Economic Forum de Davos

Por ejemplo, una empresa obtiene calificaciones positivas por la seriedad a la hora de contratar gerentes y empleados con diversidad de g茅nero, o por tomar medidas para eliminar su “huella” de carbono, para usar el t茅rmino de la ONU, al hacer que sus fuentes de energ铆a sean ecol贸gicas o sostenibles. La forma en que las corporaciones mantienen una gobernanza global sostenible es el concepto la m谩s vago de los valores ESG y podr铆a incluir cualquier cosa, desde donaciones corporativas a Black Lives Matter hasta el apoyo a agencias de la ONU como la OMS.

El objetivo central crucial de los estrategas de ESG es crear un cambio hacia energ铆as alternativas ineficientes y costosas, la utop铆a prometida del Carbono Cero. Est谩 impulsada por las principales instituciones financieras y bancos centrales del mundo. Han creado una variedad de organizaciones para impulsar su agenda de inversiones ecol贸gicas.

En 2013, mucho antes del coronavirus, el principal banco de Wall Street, Morgan Stanley, cre贸 su propio Institute for Sustainable Investing (Instituto de Inversi贸n Sostenible). Esto pronto se expandi贸 en 2015 cuando Morgan Stanley se uni贸 al Comit茅 Directivo de Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). En su sitio web afirman que:

“PCAF se basa en la posici贸n del Acuerdo Clim谩tico de Par铆s de que la comunidad global debe esforzarse por limitar el calentamiento global a 1,5 掳 C por encima de los niveles preindustriales y que la sociedad debe descarbonizarse y alcanzar emisiones netas cero para 2050”

En 2020, formaban parte de la PCAF m谩s de 100 bancos e instituciones financieras, incluidos ABN Amro, Nat West, Lloyds Bank, Barclays, Bank of America, Citi Group, CIBC, Danske Bank y otros. Varios de los bancos miembros de la PCAF han sido acusados 鈥嬧媎e blanqueo de capitales. Ahora asumen un nuevo papel como modelos de virtud para cambiar la econom铆a mundial, si queremos creernos su ret贸rica. En particular, el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, es un “observador” o consultor de la PCAF.

En agosto de 2020, la PCAF public贸 un borrador de est谩ndar que describe un enfoque propuesto para la contabilidad global del carbono. Esto significa que los banqueros est谩n creando sus propias reglas contables sobre c贸mo calificar o valorar la huella de carbono o el perfil ecol贸gico de una empresa.

Mark Carney, ex-gobernador del Banco de Inglaterra, y actualmente asesor del Secretario General de la ONU como Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Acci贸n Clim谩tica

EL PAPEL CENTRAL DE MARK CARNEY

Mark Carney est谩 en el centro de la reorganizaci贸n de las finanzas mundiales para as铆 respaldar la agenda verde de la ONU 2030 que est谩 tras el WEF Davos Great Reset, de cuya Junta Directiva es miembro. Tambi茅n es asesor del Secretario General de la ONU como Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Acci贸n Clim谩tica. Ha descrito el plan PCAF de la siguiente manera:

鈥淧ara lograr el cero neto, necesitamos una transici贸n econ贸mica completa: cada empresa, cada banco, cada asegurador e inversor tendr谩 que ajustar sus modelos comerciales, desarrollar planes cre铆bles para la transici贸n e llevarla a la pr谩ctica Para las empresas financieras, eso significa revisar m谩s que las emisiones generadas por su propia actividad comercial. Deben medir y reportar las emisiones generadas por las empresas en las que invierten y a las que prestan dinero. El trabajo de PCAF para estandarizar el enfoque para medir las emisiones financieras es un paso importante para garantizar que cada decisi贸n financiera tenga en cuenta el cambio clim谩tico鈥.

Como gobernador del Banco de Inglaterra, Carney jug贸 un papel clave en lograr que los bancos centrales mundiales respaldaran la Agenda Verde del esquema de la ONU 2030. Los principales bancos centrales del mundo, a trav茅s de su Banco Central de Pagos Internacionales (BPI) en Basilea, crearon una parte clave de la infraestructura global que dirige los flujos de inversi贸n hacia empresas “sostenibles” y lejos de aquellas como las empresas de petr贸leo y gas, consideradas “insostenibles”.

Cuando el entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, era director de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) del BPI, estableci贸 en 2015 algo llamado Task-force in Climate-related Financial Disclosure (TCFD, Grupo de trabajo sobre divulgaci贸n financiera relacionada con el clima).

Mark Carney, ex-gobernador del Banco de Inglaterra, en la reuni贸n de 2019 del TCDF

Los banqueros centrales del FSB nominaron a 31 personas para formar el TCFD. Presidido por el multimillonario Michael Bloomberg, incluido adem谩s de BlackRock, JP MorganChase; Banco Barclays; HSBC; Swiss Re, el segundo reaseguro m谩s grande del mundo ; El banco ICBC de China; Tata Steel, ENI Oil, Dow Chemical, el gigante minero BHP y David Blood de Al Gore’s Generation Investment LLC.

Anne Finucane, vicepresidenta del Bank of America, miembro tanto del PCAF como del TCFD, dijo:

“Estamos comprometidos a garantizar que los riesgos y oportunidades relacionados con el clima se gestionen adecuadamente dentro de nuestro negocio y que estamos trabajando con los gobiernos y los mercados para acelerar los cambios necesarios… el cambio clim谩tico presenta riesgos para la comunidad empresarial, y es importante que las empresas articulen c贸mo se gestionan estos riesgos”.

La vicepresidenta de Bank of America describe c贸mo eval煤an los riesgos en su cartera de pr茅stamos inmobiliarios mediante el “an谩lisis de riesgos f铆sicos agudos en una cartera de muestra de hipotecas residenciales de Bank of America en los EEUU, basado en el nivel de riesgo asociado con 12 peligros potenciales: tornados, terremotos, ciclones tropicales, granizadas, incendios forestales, inundaciones de r铆os, inundaciones repentinas, inundaciones costeras, rayos, tsunamis, volcanes y tormentas de invierno”.

Anne Finucane, vicepresidenta del Bank of America

Asimismo, el 鈥渞iesgo鈥 de inversi贸n de los bancos en petr贸leo y gas, as铆 como en otros sectores industriales, se revisa utilizando los criterios del TCFD de Carney. Todos los riesgos se definen como relacionados con el CO2, a pesar de que no hay pruebas cient铆ficas concluyentes de que la emisi贸n de CO2 provocada por el hombre est茅 a punto de destruir nuestro planeta por el calentamiento global. M谩s bien, la evidencia de la actividad solar sugiere que estamos entrando en un per铆odo de enfriamiento inestable, el Gran M铆nimo Solar. Pero eso no preocupa a los intereses financieros que pueden cosechar billones en la pr贸xima d茅cada.

Otra parte clave de la preparaci贸n financiera para el Gran Reinicio (Great Reset), la transformaci贸n fundamental de una econom铆a de alta intensidad energ茅tica a una baja y econ贸micamente ineficiente, es el Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

SASB dice sobre si mismo que 鈥減roporciona un conjunto claro de est谩ndares para informar informaci贸n de sostenibilidad en una amplia gama de temas鈥︹ Esto suena tranquilizador hasta que miramos qui茅nes conforman los miembros de SASB que dar谩n el Imprim谩tur amigable con el clima. Los miembros incluyen, adem谩s del administrador de fondos m谩s grande del mundo, BlackRock (gestiona m谩s de 7 billones de d贸lares), tambi茅n Vanguard Funds, Fidelity Investments, Goldman Sachs, State Street Global, Carlyle Group, Rockefeller Capital Management y numerosos bancos importantes como Bank of America y UBS. Muchos de ellos fueron los responsables del colapso financiero mundial de 2008.

驴Qu茅 est谩 haciendo este grupo marco? Seg煤n su sitio web, “Desde 2011, hemos estado trabajando hacia un objetivo ambicioso de desarrollar y mantener est谩ndares de contabilidad de sostenibilidad para 77 industrias”.

Hacia d贸nde se dirige todo esto es a crear una red de entidades financieras con base global que controlan la riqueza combinada, incluidos los seguros y los fondos de pensiones, en lo que afirman tener un valor de 100 billones de d贸lares. Est谩n estableciendo las reglas y definir谩n una empresa o incluso un pa铆s seg煤n el grado de emisi贸n de carbono que genera.

Si eres limpio y ecol贸gico, puedes recibir potencialmente inversiones.

Si se le considera un contaminante de carbono como se considera hoy en d铆a a las industrias del petr贸leo, el gas y el carb贸n, los flujos de capital globales desinvertir谩n o evitar谩n financiarlo.

El objetivo inmediato de esta camarilla financiera es la columna vertebral de la econom铆a mundial, la industria del petr贸leo y el gas junto con el carb贸n. [Tambi茅n tiene implicaciones geopol铆ticas y estrat茅gicas].

BlackRock, el principal fondo de inversiones del mundo, impone a las empresas en las que invierte que asuman los principios desindustrializadores del capitalismo verde (FUENTE)

HIDROCARBUROS BAJO ATAQUE

El objetivo inmediato de este cartel financiero es la columna vertebral de la econom铆a mundial, el sector del petr贸leo, el carb贸n y el gas natural. Los analistas de la industria petrolera predicen que durante los pr贸ximos cinco a帽os o menos los flujos de inversi贸n hacia el sector energ茅tico m谩s grande del mundo caer谩n dr谩sticamente. “Debido al papel central que tendr谩 la transici贸n energ茅tica para las perspectivas de crecimiento de todas las empresas, estamos pidi茅ndolas que presenten un plan sobre su modelo de negocio compatible con una econom铆a neta cero”, escribi贸 el presidente y director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, en su carta de 2021 a los CEOs de las empresas en que invierte su fondo. Blackrock es el grupo de inversi贸n m谩s grande del mundo que dispone de m谩s de 7 billones de d贸lares para invertir. Otro oficial de BlackRock dijo en una conferencia de energ铆a reciente, “donde va BlackRock, otros lo seguir谩n”.

鈥淧ara seguir atrayendo capital, las carteras deben construirse en torno a activos clave con ventajas: barriles de bajo costo, larga vida 煤til y con bajo contenido de carbono鈥, dijo Andrew Latham, vicepresidente de Exploraci贸n Global de WoodMac, una consultora de energ铆a .

La Administraci贸n Biden ya est谩 cumpliendo su promesa de eliminar gradualmente el petr贸leo y el gas al prohibir nuevos arrendamientos en tierras federales y en alta mar y el oleoducto Keystone XL. El sector del petr贸leo y el gas y sus derivados, como los petroqu铆micos, est谩n en el coraz贸n de la econom铆a mundial. Las 50 empresas de petr贸leo y gas m谩s grandes del mundo, incluidas las empresas estatales y las que cotizan en bolsa, registraron ingresos de alrededor de 5,4 billones de d贸lares en 2015.

A medida que una nueva administraci贸n de Biden impulse su oposici贸n ideol贸gica a los llamados combustibles f贸siles, el mundo ve una ca铆da abrupta de las inversiones en petr贸leo y gas. El papel de los globalistas de Davos y los agentes financieros de ESG est谩n destinados a garantizar que eso ocurra.

Y los perdedores seremos nosotros.

Evoluci贸n del 铆ndice ESG de Wall Street de S&P durante 2020

Los precios de la energ铆a se disparar谩n como lo hicieron durante las recientes tormentas de nieve en Texas. El costo de la electricidad en los pa铆ses industriales ser谩 prohibitivo para la industria manufacturera. Pero no se preocupe. Todo esto es parte del gran reinicio en curso y su nueva doctrina de inversi贸n ESG.

En 2010, el jefe del Grupo de Trabajo 3 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim谩tico de la ONU, el Dr. Otmar Edenhofer, dijo un entrevistador: 鈥溾ay que decir claramente que redistribuimos de facto la riqueza mundial mediante la pol铆tica clim谩tica. Hay que liberarse de la ilusi贸n de que la pol铆tica clim谩tica internacional es una pol铆tica medioambiental. Esto ya no tiene casi nada que ver con la pol铆tica ambiental鈥 鈥. El Gran Reinicio (Great Reset) del WEF no es simplemente una gran idea de Klaus Schwab reflexionando sobre la devastaci贸n econ贸mica del coronavirus. Ha sido planeado durante mucho tiempo por los maestros del dinero.