Leni Riefenstahl dijo que sus pel铆culas 茅picas que glorificaban a los nazis depend铆an de un 鈥渧ac铆o sumiso鈥 en el p煤blico alem谩n. As铆 es como se hace la propaganda.

Por John Pilger

En la d茅cada de 1970 conoc铆 a una de las principales propagandistas de Hitler, Leni Riefenstahl, cuyas pel铆culas 茅picas glorificaban a los nazis. Nos aloj谩bamos en el mismo albergue en Kenia, donde ella estaba en una tarea de fotograf铆a, despu茅s de haber escapado del destino de otros amigos del F眉hrer.

Me dijo que los 鈥渕ensajes patri贸ticos鈥 de sus pel铆culas no depend铆an de 鈥溍硆denes de arriba鈥, sino de lo que ella llamaba el 鈥渧ac铆o sumiso鈥 del p煤blico alem谩n.



驴Eso inclu铆a a la burgues铆a liberal y educada? Yo pregunt茅. 鈥淪铆, especialmente ellos鈥, dijo.

Pienso en esto mientras observo la propaganda que ahora consume a las sociedades occidentales.

Por supuesto, somos muy diferentes de la Alemania de los a帽os treinta. Vivimos en sociedades de la informaci贸n. Somos globalistas. Nunca hemos estado m谩s conscientes, m谩s en contacto, mejor conectados.

驴O vivimos en Occidente en una Sociedad de Medios donde el lavado de cerebro es insidioso e implacable, y la percepci贸n se filtra de acuerdo con las necesidades y mentiras del poder estatal y corporativo?

Estados Unidos domina los medios de comunicaci贸n del mundo occidental. Todas menos una de las 10 principales empresas de medios tienen su sede en Am茅rica del Norte. Internet y las redes sociales (Google, Twitter, Facebook) son en su mayor铆a de propiedad y control estadounidenses.

Durante mi vida, Estados Unidos ha derrocado o intentado derrocar a m谩s de 50 gobiernos, en su mayor铆a democracias. Ha interferido en elecciones democr谩ticas en 30 pa铆ses. Ha lanzado bombas sobre la poblaci贸n de 30 pa铆ses, la mayor铆a de ellos pobres e indefensos. Ha intentado asesinar a los l铆deres de 50 pa铆ses. Ha luchado para suprimir los movimientos de liberaci贸n en 20 pa铆ses.

El alcance y la escala de esta carnicer铆a en gran medida no se informa, no se reconoce, y los responsables contin煤an dominando la vida pol铆tica angloamericana.



Harold Pinter rompi贸 el silencio

En los a帽os previos a su muerte en 2008, el dramaturgo Harold Pinter pronunci贸 dos discursos extraordinarios, que rompieron un silencio.

鈥淟a pol铆tica exterior de Estados Unidos鈥, dijo:



鈥淪e define mejor de la siguiente manera: b茅same el culo o te pateo la cabeza. Es tan simple y tan crudo como eso. Lo interesante de esto es que es tan incre铆blemente exitoso. Posee las estructuras de desinformaci贸n, uso de la ret贸rica, distorsi贸n del lenguaje, que son muy persuasivas, pero en realidad son una sarta de mentiras. Es una propaganda muy exitosa. Tienen el dinero, tienen la tecnolog铆a, tienen todos los medios para salirse con la suya, y lo hacen鈥.

Al aceptar el Premio Nobel de Literatura, Pinter dijo esto:



鈥淟os cr铆menes de los Estados Unidos han sido sistem谩ticos, constantes, atroces, despiadados, pero muy pocas personas realmente han hablado de ellos. Tienes que d谩rselo a Am茅rica. Ha ejercido una manipulaci贸n bastante cl铆nica del poder en todo el mundo mientras se hace pasar por una fuerza para el bien universal. Es un acto de hipnosis brillante, incluso ingenioso y muy exitoso鈥.

Pinter era un amigo m铆o y posiblemente el 煤ltimo gran sabio pol铆tico, es decir, antes de que la pol铆tica disidente fuera aburguesada. Le pregunt茅 si la 鈥渉ipnosis鈥 a la que se refer铆a era el 鈥渧ac铆o sumiso鈥 descrito por Leni Riefenstahl.

鈥淓s lo mismo鈥, respondi贸. 鈥淪ignifica que el lavado de cerebro es tan completo que estamos programados para tragarnos un mont贸n de mentiras. Si no reconocemos la propaganda, podemos aceptarla como normal y creerla. Ese es el vac铆o sumiso鈥.

En nuestros sistemas de democracia corporativa, la guerra es una necesidad econ贸mica, la uni贸n perfecta de subsidio p煤blico y ganancia privada: socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres. El d铆a despu茅s del 11 de septiembre, los precios de las acciones de la industria b茅lica se dispararon. Se avecinaba m谩s derramamiento de sangre, lo cual es excelente para los negocios.

Hoy, las guerras m谩s rentables tienen su propia marca. Se llaman 鈥済uerras eternas鈥: Afganist谩n, Palestina, Irak, Libia, Yemen y ahora Ucrania. Todos est谩n basados 鈥嬧媏n una sarta de mentiras.

Irak es el m谩s infame, con sus armas de destrucci贸n masiva que no exist铆an. La destrucci贸n de Libia por parte de la OTAN en 2011 se justific贸 por una masacre en Benghazi que no sucedi贸. Afganist谩n fue una guerra de venganza conveniente por el 11 de septiembre, que no tuvo nada que ver con el pueblo de Afganist谩n.

Hoy, las noticias de Afganist谩n son cu谩n malvados son los talibanes, no que el robo de $7 mil millones de las reservas bancarias del pa铆s por parte del presidente estadounidense Joe Biden est茅 causando un sufrimiento generalizado. Recientemente, National Public Radio en Washington dedic贸 dos horas a Afganist谩n y 30 segundos a su gente hambrienta.

En su cumbre en Madrid en junio, la OTAN, controlada por Estados Unidos, adopt贸 un documento de estrategia que militariza el continente europeo y aumenta la perspectiva de guerra con Rusia y China. Propone 鈥渃ombates de m煤ltiples dominios contra competidores con armas nucleares鈥. En otras palabras, la guerra nuclear.



Dice: 鈥淟a ampliaci贸n de la OTAN ha sido un 茅xito hist贸rico鈥.

Lo le铆 con incredulidad.

Las noticias de la guerra en Ucrania en su mayor铆a no son noticias, sino una letan铆a unilateral de jingo铆smo, distorsi贸n y omisi贸n. He informado de varias guerras y nunca he conocido una propaganda tan general.

En febrero, Rusia invadi贸 Ucrania como respuesta a casi ocho a帽os de asesinatos y destrucci贸n criminal en la regi贸n de habla rusa de Donbass en su frontera.



En 2014, Estados Unidos patrocin贸 un golpe de estado en Kiev que elimin贸 al presidente ucraniano elegido democr谩ticamente y amigo de Rusia e instal贸 a un sucesor que los estadounidenses dejaron claro que era su hombre.

En los 煤ltimos a帽os, se han instalado misiles 鈥渄efensores鈥 estadounidenses en Europa del Este, Polonia, Eslovenia, la Rep煤blica Checa, casi con certeza dirigidos a Rusia, acompa帽ados de falsas garant铆as que se remontan a la 鈥減romesa鈥 de James Baker al l铆der sovi茅tico Mikhail Gorbachev en febrero de 1990 que la OTAN nunca se expandir铆a m谩s all谩 de Alemania.







La OTAN en la frontera de Hitler

Ucrania es la primera l铆nea. La OTAN ha llegado efectivamente a la misma frontera a trav茅s de la cual el ej茅rcito de Hitler irrumpi贸 en 1941, dejando m谩s de 23 millones de muertos en la Uni贸n Sovi茅tica.

En diciembre pasado, Rusia propuso un plan de seguridad de gran alcance para Europa. Esto fue descartado, ridiculizado o suprimido en los medios occidentales. 驴Qui茅n ley贸 sus propuestas paso a paso? El 24 de febrero, el presidente Volodymyr Zelensky amenaz贸 con desarrollar armas nucleares a menos que Estados Unidos armara y protegiera a Ucrania.

El mismo d铆a, Rusia invadi贸, un acto no provocado de infamia cong茅nita, seg煤n los medios occidentales. La historia, las mentiras, las propuestas de paz, los acuerdos solemnes sobre Donbass en Minsk no contaron para nada.

El 25 de abril, el secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, vol贸 a Kiev y confirm贸 que el objetivo de Estados Unidos era destruir la Federaci贸n Rusa; la palabra que us贸 fue 鈥渄ebilitar鈥. Estados Unidos hab铆a obtenido la guerra que quer铆a, librada por un representante estadounidense financiado y armado y un pe贸n prescindible.



Casi nada de esto fue explicado a las audiencias occidentales.

La invasi贸n rusa de Ucrania es desenfrenada e inexcusable. Es un crimen invadir un pa铆s soberano. No hay 鈥減eros鈥, excepto uno.

驴Cu谩ndo comenz贸 la guerra actual en Ucrania y qui茅n la inici贸? Seg煤n Naciones Unidas, entre 2014 y este a帽o, unas 14.000 personas han muerto en la guerra civil del r茅gimen de Kiev en el Donbass. Muchos de los ataques fueron llevados a cabo por neonazis.

En el mismo mes, decenas de personas de habla rusa fueron quemadas vivas o asfixiadas en un edificio sindical en Odessa asediado por matones fascistas, los seguidores del colaborador nazi y fan谩tico antisemita Stepan Bandera. El New York Times llam贸 a los matones 鈥渘acionalistas鈥.

鈥淟a misi贸n hist贸rica de nuestra naci贸n en este momento cr铆tico鈥, dijo Andreiy Biletsky, fundador del Batall贸n Azov, 鈥渆s liderar a las Razas Blancas del mundo en una cruzada final por su supervivencia, una cruzada contra los Untermenschen dirigidos por los semitas . 鈥

Desde febrero, una campa帽a de autodenominados 鈥渕onitores de noticias鈥 (en su mayor铆a financiados por estadounidenses y brit谩nicos con v铆nculos con los gobiernos) ha tratado de mantener el absurdo de que los neonazis de Ucrania no existen.



La aerograf铆a, una vez asociada con las purgas de Stalin, se ha convertido en una herramienta del periodismo convencional.

En menos de una d茅cada, una China 鈥渂uena鈥 ha sido retocada y una China 鈥渕ala鈥 la ha reemplazado: del taller del mundo a un nuevo Satan谩s en ciernes.

Gran parte de esta propaganda se origina en los EE. UU. y se transmite a trav茅s de representantes y 鈥済rupos de expertos鈥, como el notorio Instituto Australiano de Pol铆tica Estrat茅gica, la voz de la industria armament铆stica, y por periodistas como Peter Hartcher de The Sydney Morning Herald . quien ha etiquetado a quienes difunden la influencia china como 鈥渞atas, moscas, mosquitos y gorriones鈥 y sugiri贸 que estas 鈥減lagas鈥 sean 鈥渆rradicadas鈥.

Las noticias sobre China en Occidente se refieren casi exclusivamente a la amenaza de Pek铆n. Est谩n retocadas las 400 bases militares estadounidenses que rodean la mayor parte de China, un collar armado que se extiende desde Australia hasta el Pac铆fico y el sudeste de Asia, Jap贸n y Corea. La isla japonesa de Okinawa y la isla coreana de Jeju son como armas cargadas que apuntan a quemarropa al coraz贸n industrial de China. Un funcionario del Pent谩gono describi贸 esto como una 鈥渟oga鈥.



Palestina ha sido mal informada desde que tengo memoria. Para la BBC, existe el 鈥渃onflicto鈥 de 鈥渄os narrativas鈥. La ocupaci贸n militar m谩s larga, brutal y sin ley de los tiempos modernos es inmencionable.

El pueblo afectado de Yemen apenas existe. Son personas medi谩ticas. Mientras los saud铆es hacen llover sus bombas de racimo estadounidenses con asesores brit谩nicos que trabajan junto con los oficiales sauditas, m谩s de medio mill贸n de ni帽os se enfrentan al hambre.

Este lavado de cerebro por omisi贸n no es nuevo. La matanza de la Primera Guerra Mundial fue reprimida por reporteros a los que se les otorg贸 el t铆tulo de caballero por su cumplimiento. En 1917, el editor de The Manchester Guardian , CP Scott, confi贸 al primer ministro Lloyd George: 鈥淪i la gente realmente supiera [la verdad], la guerra se detendr铆a ma帽ana, pero no saben ni pueden saber鈥.

La negativa a ver a las personas y los eventos como los ven los de otros pa铆ses es un virus medi谩tico en Occidente, tan debilitante como el Covid. Es como si vi茅ramos el mundo a trav茅s de un espejo unidireccional, en el que 鈥渘osotros鈥 somos morales y benignos y 鈥渆llos鈥 no lo son. Es una visi贸n profundamente imperial.

La historia que es una presencia viva en China y Rusia rara vez se explica y rara vez se comprende. Vladimir Putin es Adolf Hitler. Xi Jinping es Fu Man Chu. Apenas se conocen logros 茅picos, como la erradicaci贸n de la pobreza extrema en China. Qu茅 perverso y s贸rdido es esto.

驴Cu谩ndo nos permitiremos comprender? Formar a los periodistas al estilo de f谩brica no es la respuesta. Tampoco lo es la maravillosa herramienta digital, que es un medio, no un fin, como la m谩quina de escribir de un dedo y la linotipia.

En los 煤ltimos a帽os, algunos de los mejores periodistas se han alejado de la corriente principal. 鈥淒efenestrado鈥 es la palabra utilizada. Los espacios que alguna vez se abrieron a los inconformistas, a los periodistas que iban contra la corriente, a los que dec铆an la verdad, se han cerrado.

El caso de Julian Assange es el m谩s impactante. Cuando Julian y WikiLeaks pudieron ganar lectores y premios para The Guardian , The New York Times y otros 鈥渄ocumentos de registro鈥 importantes, se celebr贸.

Cuando el estado oscuro se opuso y exigi贸 la destrucci贸n de los discos duros y el asesinato del personaje de Julian, se convirti贸 en enemigo p煤blico. El vicepresidente Joe Biden lo compar贸 con un 鈥渢errorista de alta tecnolog铆a鈥. Hillary Clinton pregunt贸: 鈥溌縉o podemos simplemente enga帽ar a este tipo?鈥

La subsiguiente campa帽a de abuso y vilipendio contra Julian Assange 鈥攅l relator de la ONU sobre la tortura lo llam贸 鈥渕obbing鈥濃 llev贸 a la prensa liberal a su punto m谩s bajo. Sabemos qui茅nes son. Pienso en ellos como colaboradores: como periodistas de Vichy.

驴Cu谩ndo se levantar谩n los verdaderos periodistas? Ya existe un samizdat inspirador en Internet: Consortium News , fundado por el gran reportero Robert Parry, The Grayzone de Max Blumenthal , Mint Press News , Media Lens, DeclassifiedUK, Alborada, Electronic Intifada , WSWS , ZNet , ICH, CounterPunch , Independent Australia , el trabajo de Chris Hedges, Patrick Lawrence, Jonathan Cook, Diana Johnstone, Caitlin Johnstone y otros que me perdonar谩n por no mencionarlos aqu铆.



驴Y cu谩ndo se levantar谩n los escritores, como lo hicieron contra el ascenso del fascismo en la d茅cada de 1930? 驴Cu谩ndo se levantar谩n los cineastas, como lo hicieron contra la Guerra Fr铆a en la d茅cada de 1940? 驴Cu谩ndo se levantar谩n los sat铆ricos, como lo hicieron hace una generaci贸n?

Habiendo empapado durante 82 a帽os en un ba帽o profundo de justicia que es la versi贸n oficial de la 煤ltima guerra mundial, 驴no es hora de que aquellos que deben mantener las cosas claras declaren su independencia y decodifiquen la propaganda? La urgencia es mayor que nunca.

John Pilger ha ganado dos veces el premio m谩s importante de Gran Breta帽a para el periodismo y ha sido Reportero Internacional del A帽o, Reportero de Noticias del A帽o y Escritor Descriptivo del A帽o. Ha realizado 61 documentales y ha ganado un Emmy, un BAFTA y el premio de la Royal Television Society. Su 鈥楥ambodia Year Zero鈥 es nombrada como una de las diez pel铆culas m谩s importantes del siglo XX. Puede ser contactado en www.johnpilger.com



