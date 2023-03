n┬║56 | se dice, se comenta



Recuerdo que en la carrera un profesor nos habl├│ de un estudio antropol├│gico: dec├şa que la estructura burocr├ítica del Estado se le met├şa a las funcionarias en el cerebro y ya no pod├şan ver nunca jam├ís el mundo tal y como lo ve├şan antes de trabajar para la Administraci├│n. Bueno, no s├ę si dec├şa exactamente eso el estudio. Pero es con lo que yo me qued├ę. Tambi├ęn recuerdo que no me lo cre├ş. Que pens├ę que era una exageraci├│n acad├ęmica, como tantas hay. Yo no pod├şa creer que aquellos humanos se transformasen al entrar en sus despachos y comenzasen a ver el mundo dividido en nosotras y las que vienen. C├│mo pod├şa ser que esas personas, que a su vez eran hermana, amiga o nieta, vieran en las otras una hojita numerada. Que se pudieran quitar de encima los v├şnculos y las costumbres m├ís propias, la de saludar a la vecina, o la de pasar la pelota a las ni├▒as por encima de la verja. C├│mo pod├şa ser que esa misma gente, al sentarse en su mesa, solo viera el mundo en dos dimensiones: formularios y silencios administrativos.

Pues que s├ş, que me he hecho adulta y resulta que es verdad. No todas, pero s├ş demasiadas te miran y te dicen ┬źno puedo hacer nada┬╗, ┬źno es error nuestro┬╗, y pasan a la siguiente. Es cierto. La Administraci├│n es un monstruo blanco con el que te chocas una y otra vez pidiendo respuestas y solo suelta migajas en forma de cartas que llegan tarde o avisos de que no quedan citas disponibles. Suelta migajas y se chupa el tiempo. Te va arreando de oficina en oficina para que pase el tiempo. Y, por eso, mi amigo lleva tres meses sin poder empadronarse y nunca va a alcanzar el permiso de residencia. Y ve los d├şas cayendo como caen las cejas canas de la tecn├│crata de la mesa dos. Y mi vecina intenta avisar a su m├ędica de que tiene que renovar la medicaci├│n por mail, porque no quedan citas presenciales. Y, a m├ş, la el├ęctrica me cobra 600 pavos y no hay forma de hablar con un ser humano que me explique por qu├ę merezco yo tama├▒o robo.

Temo mucho la burocratizaci├│n de la vida. Temo acabar sentada frente a un televisor que pase turnos. Que nos indique si ya nos toca la vida un ratito. O si todo lo que nos queda es un silencio blanco.