Rese帽a del libro 鈥淒esafiar el sentir. Feminismos, historia y rebeli贸n鈥 de Cecilia Mac贸n, editado por Omn铆vora, Buenos Aires, 2022, 245 pp.

鈥淒esafiar el sentir鈥, de Cecilia Mac贸n, lleva a cabo una operaci贸n doble: por un lado, hace una filosof铆a de la historia feminista; por otro, una filosof铆a feminista de la historia. Es decir: historiza el feminismo 鈥搖n aporte central del libro, que ofrece una lectura de documentos medulares鈥, y adem谩s hace del feminismo un movimiento capaz de brindar la clave de una concepci贸n de la historia y del tiempo, y cabe agregar de la pol铆tica. Dicho brevemente: esta concepci贸n se caracteriza por una noci贸n de futuro y de urgencia particulares que Mac贸n expone a partir de las pr谩cticas de lucha del feminismo.

Estas dos operaciones avanzan en estas p谩ginas a la par y fundidas. El modo en que se historiza el feminismo tiene una matriz te贸rica expl铆cita: la reflexi贸n filos贸fica contempor谩nea sobre los afectos (que tom贸 el nombre de 鈥済iro afectivo鈥), pero tambi茅n la cr铆tica a la temporalidad lineal y al progreso que ti帽e cierta filosof铆a de la historia del 煤ltimo siglo. Con estas herramientas, usadas con extrema sutileza 鈥揻uera de los clich茅s o de los trazos gruesos鈥 el libro despliega su tesis principal: los feminismos, que enfrentaron tempranamente una atribuci贸n acusatoria de sentimentalidad irracional a las mujeres, construyeron sus estrategias de lucha no en el rechazo de los sentimientos, emociones o afectos 鈥搈atices que el libro naturalmente traza鈥, sino m谩s bien poniendo en juego activamente el papel de los afectos para desafiar el statuo quo entendido precisamente como un orden afectivo (el cisheteropatriarcal). Es decir, para 鈥渄esafiar el sentir鈥 de ese orden, a partir de otras configuraciones afectivas. El feminismo disputa las configuraciones afectivas existentes precisamente porque, como ense帽a este libro, la injusticia de g茅nero est谩 sostenida en un orden afectivo.

A esta tesis central se agregan otras m谩s puntuales, como la existencia de un lazo entre la demanda del derecho al aborto y las huellas del terrorismo de Estado de la 煤ltima dictadura (se se帽ala el s铆mbolo del pa帽uelo, la presencia de las madres de Plaza de mayo, el tipo de lazo con las fundadoras, la denuncia de la responsabilidad del Estado, el lema 鈥淎borto legal, una deuda de la democracia鈥, etc); o tambi茅n encontramos una reivindicaci贸n del activismo hashtag en las redes 鈥揷on su aceleraci贸n y su archivo accesible y m贸vil鈥, activismo muchas veces ridiculizado, y que desaf铆a el modo patriarcal de comprender la pol铆tica en Argentina, seg煤n el cual sin matones nada se logra. En cada una de estas lecturas se expone la filosof铆a feminista de la historia y el tiempo: el pasado no es meramente citado sino puesto en acci贸n, la urgencia como modalidad afectiva de la demanda presente, y lo que Mac贸n llama 鈥渇uturo inevitable鈥 (que aparece especialmente en la reflexi贸n sobre la legalizaci贸n aborto).

M谩s all谩 de tesis y subtesis, del trabajo de historizaci贸n y de la lectura sobre el tiempo y los afectos, algo esencial del libro se juega en la mirada que ofrece de la violencia: no es la estridente de los golpes o los gritos, sino la muda y sigilosa. La invisibilizaci贸n y el silenciamiento son ac谩 la matriz de la opresi贸n sobre las mujeres. Se nombra ese silencio con una insistencia que pareciera por s铆 misma intentar remediarlo, reparar el sufrimiento de la humillaci贸n que no se exhibe, la cotidiana, la que penetra calladamente en los intersticios de lo social. Ese silencio es quiz谩s el 鈥渞eal鈥 de la opresi贸n, un real que no accede a lo simb贸lico sino que pulsa desde el cuerpo innominado, y por eso no podemos sino asentir al gesto de este libro que muestra que las estrategias feministas son no solo eficaces 鈥揺xitosas鈥, creativas 鈥搗anguardistas, est茅ticas, ir贸nicas鈥, sino tambi茅n revulsivas, surgidas desde una n谩usea, una visceralidad que est谩 directamente enlazada a ese silencio. La visceralidad es en este libro la ant铆tesis de la sentimentalidad desencarnada y desagenciada que se atribuy贸 a las mujeres, una sentimentalidad que remite a la capacidad de ser afectadas, pero omite la capacidad de afectar.

Si la humillaci贸n obliga a poner la lupa sobre afectos como la verg眉enza -que Mac贸n nombra de un modo espec铆fico, como la verg眉enza impuesta-, la estrategia feminista es transformar su efecto paralizante: no avergonzarse de la verg眉enza, sino mirarla a la cara, denunciarla, desnaturalizarla, agenciarla. Se trata entonces de exhibir la verg眉enza: ostentar la sangre femenina humillada (frente a la sangre masculina enaltecida en el combate). En esta direcci贸n, la clandestinidad del aborto, la verg眉enza impuesta sobre 茅l, es s铆mbolo de una clandestinidad m谩s amplia, que toca en su conjunto todas las formas de opresi贸n sobre las mujeres. El aborto libre nos desembaraza en el sentido de que abre a la posibilidad de dejar de avergonzarnos por nuestro cuerpo, por una intimidad que el orden patriarcal quiere sucia, manchada. Las activistas francesas por el derecho al aborto de los 70鈥, que tomaron de sus detractores el nombre de las salopes, las sinverg眉enza, que dijeron 鈥測o abort茅鈥 en un pa铆s que pocas d茅cadas antes condenaba con pena de muerte el aborto, entendieron que disputaban nada menos que esa intimidad, que tiene en su n煤cleo tambi茅n el goce. Porque el placer de la mujer, quiz谩s lo m谩s silenciado en el debate sobre el aborto, es aquello que hace pasar a la l贸gica patriarcal del desprecio a la envidia.

A partir de este n煤cleo, Mac贸n reinterpreta la cl谩sica distinci贸n entre la esfera p煤blica y la privada: lo 鈥減rivado鈥 fue usado para colocar la opresi贸n fuera del orden p煤blico, es decir, para ocultar la opresi贸n y obligar a la clandestinidad, para engrasar 鈥渓a trama de silencio, clandestinidad y ocultamiento鈥 del orden patriarcal. El ant铆doto feminista: llevar los afectos a la esfera p煤blica. Y esto supone una inversi贸n m谩s: si lo privado fue concebido en t茅rminos de lo individual, se trata de construir un colectivo que desoculte el car谩cter pol铆tico de la afectividad. Esta lectura problematiza el origen liberal del feminismo, mostrando que el movimiento siempre puso en conflicto la distinci贸n p煤blico / privado.

Dicho esto, cabe mencionar que la historia del movimiento que nos ofrece este libro tensa al m谩ximo el arco pol铆tico, abarcando la Ilustraci贸n, el liberalismo, el conservadurismo, el cuaquerismo, el abolicionismo, el racismo. Se trata de una historia marcadamente compleja, que muestra que tanto opresi贸n como rebeli贸n atravesaron las m谩s diversas ideolog铆as, y que permite evitar, advierte Mac贸n, una mirada autoindulgente y celebratoria. En este marco, el libro aborda dos luchas fundamentales, 铆ntimamente vinculadas: la lucha por el sufragio y la lucha por el aborto, dos derechos de las mujeres, que est谩n unidos por un hilo sustancial: la demanda de que se reconozca a las mujeres la voluntad. La voluntad que desde Rousseau funda el derecho al voto 鈥損or sobre el conocimiento鈥, no puede desligarse de la idea de libertad. Negar la voluntad de las mujeres es un modo de excluirnos del 鈥渙rden mismo de la subjetividad鈥 鈥揺n los t茅rminos de Mac贸n鈥 de concebirnos infantilizadas y dependientes, res extensa gestante. 鈥淯na mujer sin hombre es como un pescado sin bicicleta鈥, dec铆an las feministas en Mayo del 68鈥 subvirtiendo este punto nodal, y la iron铆a expresa no solo distancia cr铆tica, fortaleza, complicidad, sino que repone de por s铆 la capacidad de aludir y de simbolizar que define el orden humano del que se nos ha pretendido excluir. En la misma direcci贸n puede leerse la estrategia de la simulaci贸n del acto de votar que realizaron a modo de performance las sufragistas en Argentina y en el mundo: se disputa la representaci贸n (pol铆tica) poniendo en jaque la representaci贸n (metaf铆sica, est茅tica) y se invierte as铆 la idea de simulaci贸n como s铆ntoma hist茅rico, se la llena de conciencia, y se revela que la 煤nica hipnosis es la patriarcal. Mac贸n propone pensar esa simulaci贸n como 鈥減re-creaci贸n鈥 (deriva de la noci贸n de re-creaci贸n del pasado de Collingwood): mediante la simulaci贸n se crea el futuro en el ahora, ya que 鈥減ocas cosas pueden agenciar m谩s que se帽alar y ejecutar como real aquello que se considera imposible鈥. Preformar el futuro, 鈥渢ocar el futuro鈥, hacerlo en la urgencia del presente. Un presente hist贸rico, desnaturalizado, y que lleva en su seno casi dos siglos de conquistas. Porque si en la acci贸n de 1970 en el Arco del triunfo las fotos muestran a la polic铆a condescendiente y risue帽a, lo cierto es que la condescendencia policial ha desaparecido. 鈥淎hora que s铆 nos ven鈥, dice el canto que en el 2018 refrendaba un hito para la pol铆tica feminista latinoamericana que este libro se ocupa de poner en valor, de pensarlo a la par del acontecimiento. Evidentemente, el b煤ho de minerva se ha desvelado.

