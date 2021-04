–

Estados Unidos es el pa铆s que ha invertido m谩s fondos y recursos en investigaci贸n de armas biol贸gicas, siempre bajo el t铆tulo de biodefensa. Incluye la manipulaci贸n gen茅tica 鈥搖 otros medios鈥 de virus y bacterias para hacerlos m谩s infecciosos a seres humanos, supuestamente en busca de vacunas o ant铆dotos contra ellos. El laboratorio de Ralph Baric, uno de los m谩s activos investigadores en esta 谩rea, por lo que recibe fondos gubernamentales desde hace dos d茅cadas, es llamado por sus pares salvaje oeste. Varios de sus experimentos con virus de gripe aviar y coronavirus SARS han sido para aumentar infectividad en humanos a trav茅s de las v铆as respiratorias. Es una de las razones que motivaron protestas de cientos de cient铆ficos, lo que en 2014 llev贸 a una suspensi贸n de fondos para este tipo de investigaci贸n (Ver art铆culo de N. Baker, enero 2021, https://tinyurl.com/yxkj2j35).

Baric se enfoc贸 entonces en la colaboraci贸n con la doctora Shi Zhengli del Instituto de Virolog铆a de Wuhan, China, en proyectos cofinanciados por los Institutos Nacionales de Salud y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en ingl茅s), entre otros, para aumentar la infectividad de virus de murci茅lagos en v铆as respiratorias humanas. Incluso de un coronavirus (RaTG13 o BTCoV-4991) que se considera el ancestro conocido m谩s pr贸ximo gen茅ticamente al SARS-2 que caus贸 la pandemia Covid-19.

Los fondos fueron canalizados a Wuhan a trav茅s de la ONG EcoHealth Alliance, con base en Estados Unidos y presidida por Peter Daszak, zo贸logo que ha convertido lo que llama la lucha contra los virus, en una guerra casi religiosa. Al igual que Baric, se sum贸 a la colaboraci贸n con la investigaci贸n del laboratorio de Wuhan para optimizar la infectividad de virus de SARS.

La doctora Shi Zhengli es una experta en virus de murci茅lago reconocida internacionalmente. Su laboratorio es el 煤nico en China que cuenta con la clasificaci贸n de bioseguridad nivel 4, el m谩s alto. Por ello se hacen all铆 este tipo de experimentos de alto riesgo. Cuenta con esa clasificaci贸n desde 2018, pero la recolecci贸n del virus RaTG13, se hizo en 2012 y 2013, en una mina de la provincia de Yunnan y en un hospital donde mineros afectados sufrieron 鈥搚 algunos murieron鈥 por una enfermedad que podr铆a ser hoy vista como Covid-19 ( https://tinyurl.com/yx8znl8m).

Baker pregunta 驴cu谩ntas chances hay de que el inicio de la pandemia se identificara en la ciudad que tiene el 煤nico laboratorio de bioseguridad 4 en China, donde Estados Unidos y China estaban realizando experimentos con el virus conocido m谩s cercano al SARS-2 y que esto no est茅 relacionado? ( https://tinyurl.com/yxkj2j35).

Cuando varios cient铆ficos y cient铆ficas empezaron a hacer preguntas sobre esta posibilidad, se encontraron con una muralla de silencio de varias capas. Una del gobierno de China, que detuvo y clasific贸 cualquier investigaci贸n al respecto. Otra de parte de una veintena de cient铆ficos que ya en febrero 2020 y antes de que se iniciara cualquier investigaci贸n, publicaron una declaraci贸n en la revista The Lancet, afirmando que el origen del virus era natural y que la posibilidad de una manipulaci贸n de laboratorio deb铆a ser descartada.

M谩s tarde, la organizaci贸n US Right To Know revel贸 (analizando correos electr贸nicos obtenidos por acceso a la informaci贸n p煤blica), que esa declaraci贸n fue escrita y orquestada por Peter Daszak, actor clave del proyecto de manipulaci贸n del SARS-2 ( https://tinyurl.com/y5y9roh5). Cuando m谩s tarde en 2020 los fondos para este proyecto en Wuhan fueron suspendidos por un breve lapso, Daszak present贸 el hecho a los medios como un ataque a la ciencia, lo cual era f谩cil de creer por ser la administraci贸n Trump. Daszak nunca aclar贸 que cientos de cient铆ficos serios y responsables en su pa铆s ped铆an desde mucho antes terminar este tipo de investigaci贸n.

A partir de muchas interrogantes sin respuesta, a finales de 2020, la OMS y The Lancet, 鈥搒eparadamente鈥 formaron comisiones de investigaci贸n sobre el origen del virus, lo cual parece una iniciativa sensata. Lamentablemente, Peter Daszak logr贸 integrar ambas comisiones, incluso presidir la de The Lancet, lo cual es una locura, ya que Daszak es uno de los actores principales que debe ser investigado.

Haya sido o no un escape de laboratorio, est谩 claro que los riesgos de este tipo de investigaci贸n son inaceptables, no est谩n justificados en ning煤n caso y deben ser prohibidos en todo el mundo. Los accidentes en laboratorios de alto nivel de bioseguridad suceden mucho a m谩s a menudo de lo que imaginamos. Desde una mordida de rat贸n a un pinchazo de aguja accidental o la cantidad de investigadores que tienen acceso, pero no capacitaci贸n suficiente, los riesgos son m煤ltiples ( https://tinyurl.com/yyxcxjco).

Otras hip贸tesis que se帽alan el origen y difusi贸n del SARS-2 鈥搚 otras enfermedades zoon贸ticas y pand茅micas, como gripe aviar y porcina鈥 a las interacciones del sistema alimentario y agropecuario industrial, la destrucci贸n de la biodiversidad, aumento de transportes por tratados de libre comercio, deficientes sistemas de salud y falta de acceso a agua y alimentaci贸n sana, no son opuestas. Son complementarias y en cualquier caso amplifican los impactos. Pese a enormes inversiones p煤blicas en riesgosas aventuras corporativas como vacunas g茅nicas, las causas de la pandemia siguen intactas, gestando las pr贸ximas.

Silvia Ribeiro

Investigadora del Grupo ETC

Publicado originalmente en La Jornada, en dos partes los d铆as 15 y 30 de enero del 2021