El 29 de marzo se cumplieron 13 a帽os del asesinato de Silvia Suppo, quien milit贸 en los a帽os 70, fue secuestrada, luego detenida, y continu贸 militando tras el horror y el regreso a la democracia. En 2010, luego de ser testigo clave de la Megacausa Rafaela, fue asesinada. En 2018 sus testimonios y denuncias sobre la violencia sexual que sufri贸 mientras estuvo secuestrada en La Casita, un centro clandestino en las afueras de Rosario, junto a su familia que continu贸 con su lucha, permitieron que se llevara a juicio estos hechos y que, por primera vez en Argentina se tipifique y juzgue el abuso sexual y el aborto forzoso como m茅todo de tortura en dictadura, como un crimen de lesa humanidad aut贸nomo.

Por Lucrecia Fern谩ndez.

A d铆as de que se cumplieron 47 a帽os del 煤ltimo golpe c铆vico militar eclesi谩stico, se cumplen 13 a帽os del asesinato de Silvia Suppo, quien milit贸 en los a帽os 70, fue secuestrada, luego detenida, y continu贸 militando tras el horror y el regreso a la democracia. En su memoria y para reivindicar su historia y su lucha entrevistamos a Marina Dest茅fani, hija de Silvia.

Silvia era de Rafaela, Santa Fe y fue detenida el 24 de mayo de 1977 junto a su hermano Hugo, primero fueron llevades a la comisar铆a, y luego a La Casita, un chalet a las afueras de Santo Tom茅, cerca de Rosario, que funcionaba como centro clandestino de detenci贸n. Luego de unos meses fue 鈥渂lanqueada鈥 y continu贸 detenida como presa pol铆tica. Meses antes de su secuestro, en enero del mismo a帽o la dictadura se hab铆a llevado a su novio, Reinaldo Hattemer de solo 23 a帽os, y al hermano de 茅ste, Oscar Hattemer, durante el casamiento de Oscar. Ambos contin煤an desaparecidos hasta la fecha, y nunca se logr贸 justicia a pesar de que hay informaci贸n suficiente para acusar a sus torturadores y desaparecedores.

Silvia, sigui贸 militando una vez instaurada la democracia. Dud贸 si quedarse en Rafaela, pero sigui贸 viviendo all铆, junto a su marido Jorge Dest茅fani, a quien conoci贸 en cautiverio, e incluso el azar quiso que fueran detenides en el mismo operativo.

Jorge estuvo en la celda contigua a la de Silvia en La Casita y fue testigo del horror que vivi贸 Silvia esos d铆as. Con Jorge tuvieron dos hijes, Marina y Andr茅s. Juntes, y a la par de organizaciones de derechos humanos, abogades, y partidos, nunca dejaron de pedir justicia por elles y por Reynaldo Hattemer y su hermano.

En Octubre de 2009, Silvia fue testigo clave de la 鈥淢egacausa Rafaela鈥 que logr贸 entre otros, condenar a c谩rcel efectiva al ex Juez Federal de Santa F茅, V铆ctor Brusa. A menos de un a帽o del hist贸rico juicio, Silvia fue asesinada en un supuesto asalto en su local comercial. Fue un 29 de marzo, no se encontraron huellas en la escena, no apareci贸 el arma con la que la mataron y no se llevaron nada de valor, solo qued贸 la agresividad certera de las 9 pu帽aladas que le dieron muerte y hacen dudar a su familia de que haya sido un asalto, lo consideran un asesinato por encargo.

Silvia iba a testificar en otro juicio, el que finalmente se llevo adelante en 2018, donde se incluian sus denuncias por abuso sexual y aborto forzoso, como parte de la tortura que recibi贸 estando en La Casita. Su testimonio era clave y con 茅l se reforz贸 la hip贸tesis de que el asesinato de Silvia fue un hecho aberrante para silenciarla, pero tambi茅n un intento de persuadir a otras mujeres a denunciar la violencia sexual sufrida en cautiverio.

En la 煤ltima dictadura militar Argentina se estima que un 30% por ciento de las v铆ctimas del terrorismo de Estado fueron mujeres, seg煤n datos de la CONADEP. 鈥淟a violencia sistem谩tica sufrida por las mujeres en los centros clandestinos de detenci贸n de aquellos a帽os fue espec铆fica, sistem谩tica y planificada, tuvo claras intenciones, parti贸 de estereotipos de g茅nero, y los profundiz贸 en nuestra sociedad鈥, se帽ala el informe La violencia contra las mujeres en el marco del terrorismo de Estado en Argentina(1). Sin embargo, los delitos contra la integridad sexual de las mujeres -y tambi茅n hacia varones- por parte de los represores, no fueron considerados como un plan sistem谩tico sino como una parte m谩s de la tortura que se ejerci贸 en aquellos a帽os. La investigaciones que llevaron al Juicio a las Juntas se centraron en el crimen de la desaparici贸n forzada, como el eje del plan sistem谩tico, dejando de alguna manera relegadas las pr谩cticas espec铆ficas de tortura a una generalizaci贸n.

鈥淵o soy El vencedor y yo soy el due帽o de tus mujeres鈥

En los a帽os 90 a nivel internacional se incorporan los hechos de violencia sexual en el contexto de pr谩cticas sistem谩ticas de terrorismo de estado, conflictos b茅licos, como una violaci贸n espec铆fica de los derechos humanos. En 1998, el Estatuto de la Corte Penal Internacional tipific贸 por primera vez la violencia sexual en esos contextos, como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, estas pr谩cticas sistem谩ticas contin煤an sucediendo.

Desde los or铆genes de las guerras, la violencia sexual hacia las mujeres ha sido sistem谩tica. En la Segunda Guerra Mundial, durante la operaci贸n Barbarrosa que lanz贸 Hitler contra Rusia, miles de soldados nazis borraron de la faz de la tierra m谩s de 7000 aldeas. A los hombres y a los ni帽os los asesinaron, y a las mujeres y ni帽as las violaron y las llevaron a trabajar como esclavas en f谩bricas o directamente a los campos de exterminio. Durante la Segunda Guerra mundial m谩s de 200,000 mujeres ni帽as y j贸venes fueron sometidas a la esclavitud sexual en los territorios conquistados por Jap贸n. En 1994 durante la Guerra de la ex Yugoslavia, se sab铆a de la existencia de campos de esclavitud sexual de mujeres. Atrocidades como estas ocurrieron tambi茅n con las mujeres de Bosnia, Herzegovina y Ruanda durante la Guerra civil de 1990. En las guerras civiles y dictaduras que sucedieron en distintos pa铆ses de Am茅rica Latina las mujeres prisioneras fueron v铆ctimas de innumerables abusos sexuales y psicol贸gicos por parte de las fuerzas represivas, incluso hasta el presente si recordamos los abusos sexuales denunciados por centenar de mujeres en Chile, en las revueltas de hace s贸lo unos a帽os. Lo mismo podemos se帽alar en Oriente Medio cuando el estado Isl谩mico, Al Qaeda y otros, arrasaron con regiones de Siria, Irak, Yemen, Pakist谩n, Afganist谩n, entre muchos otros conflictos de la actualidad, como la guerra entre Rusia y Ucrania, o previo a eso entre Armenia y Azerbaiy谩n.

La idea fue y es 鈥測o soy El vencedor y yo soy el due帽o de tus mujeres y hago lo que quiera con ellas鈥. (2)

La lucha de Silvia Suppo y el precedente que se logr贸 con su juicio

Si nos situamos en el caso de Argentina, la resoluci贸n de la Corte Penal Internacional en 1998 sent贸 un claro precedente y permiti贸, aunque no sin dificultad, que los hechos de violencia sexual pudieran salir de la generalidad de la pr谩ctica de tortura y se pudiera lentamente incorporar como un denuncia separada tomando cuerpo de delito de lesa humanidad aut贸nomo.

Silvia Suppo, fue una de las valientes mujeres que decidi贸 denunciar la violencia sexual que sufri贸, no sin dudas y complejos, por sus hijes, por la mirada social, judicial, e incluso de sus propios compe帽eres. Habl贸 cuando crey贸 que todo estaba dado para hacerlo. Lamentablemente fue asesinada cuando parte de este proceso comenzaba a gestarse. Pero en 2018 con base en sus denuncias y testimonios previos a su asesinato en la Megacausa de Rafaela, se llevo adelante el juicio. La querella encabezada por les hijes de Silvia y con Lucila Puyol como abogada, llevo adelante la causa por los delitos de secuestro, tormentos, violaci贸n agravada, embarazo forzado y aborto forzado practicado a Silvia Suppo. Adem谩s se juzgaba el secuestro de Jorge Dest茅fani, Hugo Suppo, Ricardo D铆az y Graciela Rabellino, quienes sobrevivieron; de la desaparici贸n forzada de Reinaldo Alberto Hattemer, y del asesinato de Rub茅n Luis Carignano. Ser铆a la primera vez que el embarazo forzado y aborto forzado, llegaban a juicio oral como delitos de lesa humanidad aut贸nomos.

Un precedente de esto sin embargo, sucedi贸 en 2016 en la causa Men茅ndez en La Rioja.

Finalmente el 5 de octubre de 2018, en base principalmente a los testimonios de Silvia, se logr贸 la condena de Ricardo Ferreyra, comisario inspector retirado, a 22 a帽os, por secuestro, tormentos, muerte y violaci贸n sexual agravada y reiterada, la condena a Juan Calixto Perizzotti, comisario mayor retirado, a perpetua, por secuestro, tormentos y autor mediato del delito de aborto, la condena a Mar铆a Eva Aebi, ex sargenta primera, por 25 a帽os, como autora de los delitos de secuestro y tormentos, y part铆cipe necesaria del delito de aborto y por 煤ltimo, a Oscar Farina, comisario inspector retirado, quien recibi贸 8 a帽os de condena por secuestro y part铆cipe necesario del delito de aborto.

13 a帽os sin Silvia, el legado que dej贸

Hoy 29 de marzo se est谩n cumpliendo 13 a帽os del asesinato de Silvia Suppo, quien a pesar de lo sufrido en cautiverio, y de ser silenciada de la peor manera cuando llevo adelante sus denuncias, trascendi贸 en la lucha logrando condenas ejemplificadoras en octubre de 2018.

En di谩logo para Diciembre, su hija Marina Dest茅fani comparti贸 sobre el proceso, la impunidad, lo que falta y el recuerdo de Silvia.

Marina es trabajadora de la educaci贸n, disfruta de la docencia en el nivel secundario como profesora de lengua y literatura e intenta vincular y construir una pr谩ctica cotidiana desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. 鈥淭engo el orgullo de ser hija de Silvia y Jorge que fueron militantes peronistas durante (y despu茅s) de los a帽os 70. Junto a mi hermano Andr茅s, venimos exigiendo justicia por ellxs (y por los 30.000) desde hace algunos a帽os, de la mano de muchas organizaciones, partidos, sindicatos y amigues鈥, se帽ala Marina.

El testimonio de Silvia, meses antes de su asesinato, fue clave para el encarcelamiento del ex Juez Federal,V铆ctor Brusa. Marina recuerda el proceso que llev贸 a esa condena y las deudas pendientes:

鈥淓l proceso judicial fue lento y arduo. Fue iniciado por Silvia en 2001 cuando a煤n estaban vigentes las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final). En ese momento, y junto a otrxs compa帽erxs de la ciudad de Rafaela y de Santa Fe, denunciaron ante la justicia federal los delitos de los que hab铆an sido v铆ctimas durante la 煤ltima dictadura c铆vico-militar y tambi茅n la desaparici贸n de quien fuera en ese entonces su compa帽ero sentimental, Reinaldo Hattemer, a quien todav铆a seguimos buscando y por cuyo secuestro a煤n nadie ha sido condenado.

Con dolor Marina se refiere a lo sucedido con Silvia y la herida abierta que dej贸 lo aberrante e impune de su asesinato: 鈥淓n octubre de 2009 lograron una sentencia que fue ejemplificadora en cuanto a las condenas, y a la vez muy significativa porque sent贸 un antecedente al juzgar a un ex juez federal, as铆 como a jefes de la polic铆a santafesina, responsables de hechos aberrantes durante esos a帽os. Pocos meses despu茅s, a d铆as del 24 de marzo, exactamente el 29 de marzo de 2010 Silvia, testigo clave en la causa mencionada, fue asesinada de nueve pu帽aladas a plena luz del d铆a en su local comercial. Adem谩s de la condici贸n de testigo y querellante de Silvia, la fecha del femicidio y la sa帽a con la que la mataron, era claro que se trataba de un crimen pol铆tico porque no se pudo identificar el arma homicida, los 鈥渃ulpables鈥 (dos lavacoches) se auto-implicaron luego de haber sido torturados y amenazados por la polic铆a local y ni siquiera se pudieron identificar sus huellas en el lugar. No se llevaron cosas del valor del negocio y nunca se pudo reconstruir el hecho, adem谩s de que los informes de las 2 autopsias realizadas dan cuenta de un ataque hecho por alguien que sab铆a lo que hac铆a dado que los cortes estaban en lugares vitales. Quisieron matarla. La mataron, para callarla, para disciplinarla una vez m谩s y as铆 tambi茅n, asustar a otras compa帽eras. Con mi hermano continuamos la causa iniciada por ella en 2001 y en 2018 finalmente logramos que haya justicia por los abusos sexuales y el aborto forzado que mi mam谩 sufriera en cautiverio. Sin embargo, no hemos logrado justicia por su crimen cuyo m贸vil pol铆tico naufraga todav铆a hoy, a 13 a帽os, en los lentos, clasistas y patriarcales r铆os de la (in)justicia federal.鈥

El asesinato de Silvia, como sucedi贸 con Julio L贸pez y muchos otros casos es una clara continuidad del aparato represivo de la 煤ltima dictadura en Argentina. Tanto, que V铆ctor Brusa haya ejercido como Juez Federal hasta el a帽o 2000 y que Juan Jos茅 Mondino, a cargo de la polic铆a de Rafaela en 2010, en 2011 fuera ascendido a asesor de Seguridad de Santa Fe, cuando la investigaci贸n de Silvia estaba en curso, hablan de esta connivencia denunciada una y otra vez de los aparatos de continuidad.

Para Marina y su familia esto es un punto de reclamo y lucha: 鈥淒esde hace mucho venimos denunciando las continuidades de la dictadura en democracia, entre ellas, la del aparato represivo. Creemos que para fortalecer nuestra democracia, que afortunadamente este 2023 cumple 40 a帽os sin interrupciones, es necesario repensar desde una mirada de derechos humanos, al aparato represivo que a煤n sigue matando pibxs en los barrios y reprimiendo a trabajadorxs. En su momento denunciamos la connivencia de la polic铆a local que obstruy贸 la investigaci贸n del crimen de Silvia, as铆 como ella denunci贸 la participaci贸n necesaria (y c贸mplice) de la polic铆a local en los 70 con los militares.鈥

Marina reflexiona sobre la decisi贸n de su madre de declarar, a pesar de los riesgos pero con la intenci贸n clara de lo que a帽os despu茅s se logr贸:

鈥淟a valiente decisi贸n de mi vieja de contar los abusos sufridos y de exponerse p煤blicamente ante la justicia, la sociedad y los medios fue un proceso, un proceso colectivo. De ah铆 la fuerza y valor de su voz, que es la de muchas (incluso muchos, porque la violencia sexual no excluy贸 a los varones) . No lo denunci贸 desde un principio si no que lo hizo cuando crey贸 que hab铆a condiciones para hacerlo, seg煤n lo que me cont贸. Para poder decir es necesaria la escucha, no cualquier escucha. Cuando las condiciones para que ese relato tuviera efectos NO re-victimizantes estuvieron dadas, ella habl贸. Cuando me refiero a condiciones, no me refiero s贸lo a las condiciones subjetivas y personales, sino tambi茅n de las sociales judiciales (en definitiva lo personal es pol铆tico). Gracias al trabajo y la lucha de las compa帽eras feministas esas condiciones se fueron construyendo, hubo lugar para denunciar, y sobre todo, hubo condenas. En ese sentido, quiero agradecer especialmente a Lucila Puyol y Valeria Silva de HIJOS Santa Fe, por su acompa帽amiento e incansable trabajo.鈥

Al respecto de las condenas y el precedente jur铆dico, Marina destaca que 鈥渆s un antecedente y una herramienta importante porque permite visibilizar el car谩cter patriarcal que tuvo la dictadura y la miop铆a judicial que lentamente se va rompiendo gracias los lentes verdes y violetas que vienen construyendo con cuerpo, convicci贸n y amor tantas compa帽eras.鈥

Finalmente Marina Dest茅fani, orgullosa hija de Silvia y Jorge, deja en claro que la lucha es colectiva: 鈥淨uiero aprovechar para agradecer, nada de lo que pudimos hacer hubiera sido posible sin el acompa帽amiento de muchxs otrxs , sin la lucha previa y actual de tantxs compa帽erxs. Quisiera que la historia de mi vieja, su lucha y su voz sean bandera y pa帽uelo enredados en nuevos abrazos. Aprend铆 que hay una justicia m谩s all谩 de los tribunales y es la que ganamos en las camas, plazas y calles. Me gustar铆a que estuviera ac谩 para poder contarle que su entrega vali贸 la alegr铆a鈥

(1) La violencia contra las mujeres en el marco del terrorismo de Estado en Argentina, de Mar铆a Cecilia Rita Villegas, Universidad Nacional de La Plata.Revista Derechos en Acci贸n A帽o 3/No 9 Primavera 2018, 251-265

(2) Putas y guerrilleras. Libro de Miriam Lewin y Olga Wornat

