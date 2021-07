Videoclip de la canci贸n 鈥淭erra鈥, del disco 鈥淒esaprendiendo lo aprendido鈥. Hecho con im谩genes de una acci贸n de la asamblea 鈥淣o a la MAT GIrona鈥 en defensa del territorio (http://noalamatgirona.wordpress.com). Dedicado a las 40 personas imputadas y a todas aquellas que est谩n 鈥渆n pie de guerra鈥 por la tierra en cualquier punto del planeta. Fellines, torre 64, 11 de junio de 2014.

d鈥檈squerdes verges

entre ve茂na i frontera.

Terra de muntanyes amb pins negres

Terra de lluites pioneres

que davant la incertesa

entona cants d鈥檃ntigues guerres.

Terra de preguntes sotmeses,

de respostes incompletes.





Terra que com tota altra terra,

vol estar per qui est脿 amb ella

i no deixar-se estendre.





Terra que el que demana per ella,

ho demana per la terra que no ent茅n de l铆nies rectes.

Terra que vol decidir sobre ella,

terra que estima la terra i que veu el riu m茅s enll脿.





De terres n鈥檋i ha moltes,

de terra n鈥檋i ha una.

No 茅s independent la terra

de la terra on neix la vida.





脡s independent la lluna del sol?

L鈥檃ire del vent?

L鈥檃igua del cel?

El riu del torrent?

La terra de qu猫?

Som independents del passat? Independents del present?

Independents del que passa a l鈥檃ltra punta, a algun indret?





De moment, depenem de la guerra,

de l鈥檈xplotaci贸, d鈥檜n compte bancari,

d鈥檜n patr贸, d鈥檜n pis sense rac贸,

d鈥檜na pastilleta que ens fa sentir millor,

de la televisi贸, dels aliments quilom猫trics,

dels valors est猫tics鈥





Independents de qui?

Independents de qu猫?





Terra que no toca la terra

茅s una terra que crema

sota el ciment que l鈥檕fega鈥





Hi ha ciment que es forja a terra

a cops d鈥檕r negre i bandera,

i si el reclam de la terra

茅s sumar les difer猫ncies,

com farem front a la b猫stia

que se鈥檔s vol menjar la terra?





Si darrera les fronteres

hi ha germans que estimen la terra,

amb tantes altres lleng眉es,

i darrera i dins de la frontera

hi ha qui ens vol prendre la terra

per acumular riqueses

convertides en escletxes,

en parcel路les que envenenen

i en boscos cremats per vendre!





Terra de lluites pioneres,

d鈥檈squerdes verges entre ve茂na i frontera.

Terra de preguntes sotmeses,

de respostes incompletes鈥

