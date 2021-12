–

鈥淗ay evidencias cient铆ficas que nos podr铆an permitir pensar que la tercera dosis no ser铆a necesaria para todos los grupos poblacionales鈥. Son palabras de Fernando Sim贸n, el director del Centro de Coordinaci贸n de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), que ha expresado durante la presentaci贸n del 煤ltimo informe de Medicosmundi y M茅dicos del Mundo, 鈥淟a salud en la cooperaci贸n al desarrollo y la acci贸n humanitaria 2021鈥. Y lo ha hecho en un contexto de escasez de vacunas e inequidad en el acceso para toda la poblaci贸n mundial.

鈥淟as vacunas que se disponen a nivel global para los 7.800 millones de habitantes que tiene el mundo son insuficientes. Hagamos la distribuci贸n que hagamos nunca va a ser equitativa鈥, ha introducido el director del CCAES tras ser preguntado por la necesidad de una redistribuci贸n de dosis en lugar de potenciar una tercera inyecci贸n del f谩rmaco.

Los datos son claros y dejan un mapamundi que dibuja un hueco en el continente africano donde la mayor铆a de pa铆ses no alcanza a haber vacunado al 2% de su poblaci贸n, seg煤n los datos de Our World In Data, monitorizados por investigadores de la Universidad de Oxford.

Espa帽a, hacia la tercera dosis

Al mismo tiempo, la Ponencia sobre Vacunas, el grupo de expertos que dibuja la campa帽a de administraci贸n de dosis en Espa帽a, estudia ampliar las dosis a m谩s segmentos poblacionales, decisi贸n que zanjar谩 previsiblemente este mi茅rcoles. Y lo hace despu茅s de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya recomendado adelantar las terceras dosis tras la llegada de la variante 贸microm.

Espa帽a comenz贸 s贸lo recomendando nuevas dosis a las personas inmunodeprimidas y ha ido ampliando el abanico hasta llegar a los mayores de 60 a帽os y a los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario.

Como ya adelant贸 el experto en Salud P煤blica y ex secretario general de Sanidad a El Salto, Fernando Lamata, esto era cuesti贸n de tiempo. 鈥La experiencia nos dice que, por la puerta de una autorizaci贸n de las agencias para unas indicaciones limitadas, entran luego las generalizaciones para otros grupos, y, al final, para toda la poblaci贸n. Y es que, con una bien estudiada presi贸n de marketing, la opini贸n p煤blica puede empezar a pedir a los gobiernos que nos pongan la tercera dosis a todos鈥, asegura Lamata, para quien detr谩s de la terceras dosis generalizada solo hay fines comerciales.

鈥淟os suministros actuales de vacunas podr铆an salvar m谩s vidas si se usan en poblaciones no vacunadas previamente que si se utiliza como refuerzos en poblaciones vacunadas鈥, conclu铆a a mediados de septiembre expertos de la OMS y de la FDA

Giros en el guion

Unas decisiones tomadas con muchos vaivenes. La misma EMA ha ido cambiando de criterio pasando de un extremo a otro. En un primer momento, y al tiempo que la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) ped铆a una moratoria para la administraci贸n de dosis de refuerzo en los pa铆ses de ingresos altos hasta que el 10% de la poblaci贸n global estuviera vacunada, comenz贸 recomendando la tercera dosis exclusivamente a pacientes inmunodeprimidos. Hoy claman por la necesidad de, no s贸lo una tercera dosis generalizada, sino de que esta debe de darse antes de que pasen seis meses del 煤ltimo pinchazo.

Pandemia y desigualdad

鈥淟os suministros actuales de vacunas podr铆an salvar m谩s vidas si se usan en poblaciones no vacunadas previamente que si se utiliza como refuerzos en poblaciones vacunadas鈥, conclu铆a a mediados de septiembre un estudio publicado en la revista Lancet, elaborado por expertos de la OMS y de la agencia estadounidense del medicamento, la FDA, quienes afirmaban que la evidencia actual no parece mostrar la necesidad de impulsar una tercera dosis en la poblaci贸n general, 鈥渆n la que la eficacia contra la enfermedad grave sigue siendo alta鈥. Sin embargo, hace apenas un mes la FDA aprobaba el suministro de terceras dosis a mayores de 18 a帽os en Estados Unidos.

鈥淟o que est谩 claro 鈥攈a a帽adido Fernando Sim贸n 鈥攅s que hay una grave inequidad en el acceso a las vacunas. Tenemos que tener claro el efecto de diferentes variantes que puedan llegar mientras tenemos grandes grupos poblacionales sin vacunar. Tenemos que buscar alguna soluci贸n al poco acceso de vacunas que est谩n teniendo algunos pa铆ses del mundo鈥, ha insistido.