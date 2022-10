Simón Pedro Pérez López defensor de derechos humanos. Ahora comienza el juicio oral en que se decidirá si la persona acusada de asesinarlo es culpable o inocente

24 oct 2022

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

22 de octubre de 2022

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de Las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicaci贸n Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Se acerca la temporada m谩s importante del a帽o para nosotros, los d铆as que compartimos alimento, palabra y vida con nuestros seres queridos ya fallecidos, que vienen a reunirse con nosotros y nos escuchan de cerca en lo que les pedimos y les contamos. Por eso, empezamos a preparar nuestro coraz贸n y nuestras ofrendas. Especialmente a nuestros 45 hermanos, hermanas, hermanitos y hermanitas m谩rtires, m谩s los cuatro beb茅s que no los dejaron nacer, queremos ofrecerles lo que tenemos y que hemos ido juntando en el a帽o: la esperanza de justicia y la convicci贸n de que seguimos en el camino que nos abrieron para luchar por la paz y en la cual ofrendaron su vida. A nuestros m谩rtires queremos agradecerles que nos hayan mostrado este camino, porque hay muchos cruceros en donde el mal gobierno ha querido perdernos, pero no ha podido extraviar nuestras almas, porque nuestros m谩rtires son quienes nos gu铆an y le cierran el paso a las desviaciones que nos ofrecen, como abandonar la organizaci贸n, vendernos o aliarnos con criminales.

Hoy m谩s que nunca necesitamos cosechar los frutos de la semilla que nuestros m谩rtires sembraron entre nosotras y nosotros, para ser capaces de organizar una alternativa no violenta a los principales problemas que vivimos en nuestras comunidades, como la toma de las armas para resolver conflictos y la b煤squeda de dinero f谩cil, caiga quien caiga.

Sabemos que son ustedes los que interceden por nosotros y han conseguido enviarnos hermanos que nos animan en esta lucha, como el Padre Marcelo P茅rez P茅rez que sigue incansable en el trabajo por el Reino de Dios que Jes煤s anunciaba, en la valiente denuncia de lo que trae muerte y destrucci贸n a los pueblos, as铆 como el anuncio de los actos de amor que renuevan la vida, como la defensa de los pobres, humillados y vejados por las injusticias. Les pedimos a ustedes que sigan fortaleciendo el coraz贸n de nuestro Padre Marcelo para que persista en esta misi贸n, pese a las reiteradas amenazas a su vida, que por esta causa ha recibido, principalmente del crimen organizado y de todos aquellos a quienes molesta e incomoda esta lucha por el respeto a los derechos humanos.

Tambi茅n estamos seguros de que es gracias a ustedes que se fortaleci贸 nuestro hermano Sim贸n Pedro, sus pap谩s y su familia para seguir la lucha por justicia para la Masacre de Acteal, defender la tierra y no abandonar a su suerte a los que siguen cayendo muertos a manos de los sicarios en nuestros municipios. Siguiendo el ejemplo de ustedes, 茅l confi贸 en que val铆a la pena arriesgar la vida para buscar la paz en medio de la violencia generalizada que vivimos en la mayor铆a de los municipios de los Altos de Chiapas, agravada por la presencia del crimen organizado y su influencia sobre las autoridades y cuerpos de seguridad en la regi贸n. Como ustedes, nuestro hermano Sim贸n Pedro sab铆a tambi茅n que la paz no se consigue trayendo m谩s ej茅rcitos, polic铆as o guardias nacionales, sino respetando nuestros derechos, volviendo el coraz贸n a Dios y devolviendo bien por mal, siendo solidarios con los que m谩s sufren.

Sabemos que su luz tambi茅n ha inundado los corazones de los j贸venes antorchistas

guadalupanos de nuestra Parroquia para pedirle a nuestra Madre Mar铆a que nos ayude a construir la paz, y su contagioso entusiasmo procede de la confianza en que con Cristo y Mar铆a se pueden conseguir las cosas m谩s dif铆ciles, como la justicia en Chenalh贸, donde la impunidad ha encontrado casa por tanto tiempo, abri茅ndole el paso al crimen organizado. Con la Peregrinaci贸n por la Paz del pasado 19 de octubre de Chenalh贸 a Yabteklum, renovamos la esperanza en que se pueden transformar los corazones m谩s duros si, como lo hicieron ustedes, nuestras obras reflejan nuestra fe.

Queremos agradecerles porque estamos seguros de que tambi茅n le dan consuelo y socorro a todos los luchadores y defensores del pueblo que se encuentran presos injustamente, ya que nuestra organizaci贸n 鈥搇a de ustedes y de nosotros- se fund贸 hace casi 30 a帽os, cuando luch谩bamos juntos por sacar de la c谩rcel a 5 de nuestros compa帽eros que el gobierno encarcel贸 culp谩ndolos de un homicidio que no hab铆an cometido. Hoy estamos muy contentos con ustedes porque nuestro hermano Don Crist贸bal S谩ntiz por fin fue liberado el d铆a de antier, despu茅s de poco m谩s de dos a帽os y medio de estar secuestrado por el mal gobierno, como preso pol铆tico por ser el representante de la Comisi贸n Permanente de 115 comuneros y desplazados del municipio de Aldama, Chiapas y hablar con la verdad sobre su situaci贸n.

Les queremos pedir a nuestros M谩rtires que nos sigan compartiendo de su fe y entereza para enfrentar con amor y organizaci贸n, el odio, la divisi贸n, la persecuci贸n al diferente y la envidia, pero sobre todo, la crueldad sin misericordia 鈥揷omo la que enfrentaron ese 22 de diciembre de 1997 en el coraz贸n de los paramilitares pri铆stas de nuestro municipio, cuando el Estado mexicano los organiz贸 y financi贸 para llegar a matarnos-. Hoy esa deshumanizaci贸n sigue obrando en los grupos de corte paramilitar que el gobierno no ha investigado ni desmantelado, ni en nuestro municipio ni en otros estados, como Guerrero. Apenas el pasado 18 de octubre el grupo narco-paramilitar 鈥淟os Ardillos鈥 secuestraron a un compa帽ero m谩s del CIPOG-EZ (Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata) en Chilapa, el hermano Celso Cocotzin Tolentino, de 24 a帽os de edad de la comunidad de Alcozac谩n.

Comprobamos dolorosamente, velando hace casi 25 a帽os a nuestros hermanos M谩rtires, que no es con la militarizaci贸n del pa铆s, con el aumento en el gasto p煤blico en armas, ni con la delegaci贸n de tareas de seguridad interior al Ej茅rcito, que se va a acabar la inseguridad y la violencia. Todo eso lo vivimos desde 1994 en Chiapas y no evit贸 la Masacre de Acteal sino que la hizo posible. Estos cuerpos represivos sirven a los intereses del gobierno, que tambi茅n est谩 aliado al crimen organizado y a los ricos que buscan imponer sus megaproyectos 鈥揷omo las empresas mineras que una vez m谩s est谩n buscando reiniciar la extracci贸n de barita en Chicomuselo, contra la voluntad del pueblo-, y s贸lo traen m谩s impunidad y violencia a los sitios donde llegan a establecer sus bases y cuarteles.

S贸lo le llev贸 21 a帽os al Estado mexicano reconocer que una de las principales abogadas defensoras de luchadores sociales que fueron perseguidos por denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que comet铆a el Ej茅rcito, nuestra hermana Digna Ochoa y Pl谩cido, fue verdaderamente asesinada el 19 de octubre de 2001. No s贸lo le quitaron la vida, sino que por muchos a帽os hicieron creer que se hab铆a suicidado, encubriendo a los asesinos materiales e intelectuales. Los responsables del crimen, tanto del asesinato como de la fabricaci贸n de las pruebas para sostener la mentira hist贸rica, a煤n est谩n libres. Este es el verdadero poder del Ej茅rcito mexicano, en el que quieren que confiemos para salvarnos del crimen organizado. S贸lo por la intervenci贸n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue posible tumbar esta mentira y reabrir la investigaci贸n del caso, por lo que han estado luchando valientemente tantos a帽os los familiares de Digna. Este D铆a de los Muertos, Digna estar谩 m谩s contenta con ellos, aunque como nosotros y nuestros seres queridos 鈥搇os M谩rtires de Acteal y nuestro hermano Sim贸n Pedro-, s贸lo estaremos felices hasta que verdaderamente se haga justicia y se castigue a los responsables, para que no se repitan estos terribles cr铆menes que les arrebat贸 la vida.

Por eso seguimos urgiendo a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos a que publique ya su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal), para que pronto tambi茅n la justicia pueda venir a comer junto con nosotros en el Santo, el d铆a de los muertos.

Y tambi茅n convocamos a los hermanos solidarios y medios de comunicaci贸n a que nos acompa帽en a la Tercera Audiencia del proceso penal que se sigue para castigar a los responsables del brutal asesinato de nuestro compa帽ero Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez defensor de derechos humanos. Ahora comienza el juicio oral en que se decidir谩 si la persona acusada de asesinarlo es culpable o inocente. Esta Audiencia se llevar谩 a cabo a las diez de la ma帽ana en el Juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas, el pr贸ximo 16 de noviembre, donde la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal acompa帽aremos a los testigos y abogados que iniciar谩n el desahogo de pruebas, con un acto a las afueras del Juzgado, donde daremos nuestra palabra.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

Atentamente

La Voz de la Organizaci贸n sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva: