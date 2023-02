–

Carlos Javier González Serrano / 21 enero, 2018

El 9 de enero de 1908 nac├şa en Par├şs, en el seno de una familia de clase media, una de las pensadoras y escritoras m├ís relevantes del siglo XX: Simone de Beauvoir (1908-1986). Desde el principio, fue voluntad de los padres que Simone se convirtiera en profesora, y, en este sentido, fue f├ęrreamente educada en una escuela cat├│lica, mientras en casa recib├şa una formaci├│n de aires conservadores: nada escapaba de la estrecha vigilancia de los progenitores, de los goznes previstos en el hogar, y cualquier salida de tono, por m├şnima que fuera, era catalogada como una suerte de desacato a la autoridad y al orden debido. El temor de Dios era la m├íxima a seguir.

Sin embargo, esta aventajada y muy espabilada ni├▒a pierde la fe a los doce a├▒os, cuando comienza a rebelarse en casa frente a los dictados que le hab├şan sido impuestos. Su constataci├│n era clara: el movimiento de la vida, el vigor y fuerza con que la existencia se desarrolla, no tienen nada que ver con la enteca y asfixiante moral cristiana en que la joven Simone hab├şa sido educada. Desde muy temprano comienza a destacar entre sus compa├▒eras por su avidez intelectual, que la hace ocupar siempre los primeros puestos en calificaciones, mientras no deja de soliviantar a sus padres explic├índoles que la moral cristiana no es m├ís que una manera de esclavizar la natural libertad del ser humano.

El estigma de la religi├│n la persigui├│ durante toda su vida. Es de rese├▒ar que, en Espa├▒a, su obra filos├│fico-hist├│rica cumbre, El segundo sexo (1949), fue se├▒alada y vilipendiada por el r├ęgimen dictatorial franquista (para cuyas autoridades el libro representaba una clara amenaza para las conciencias por su contenido subversivo); una opini├│n compartida por el Vaticano, que no dud├│ en incluir el escrito de Simone en el ┬ź├Źndice de libros prohibidos┬╗. LEER M├üS.

