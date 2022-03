–

Gracias a Joe Piette y Mobilization4Mumia por la cobertura con buenas fotos.

Decenas de simpatizantes del activista #MumiaAbuJamal se reunieron despu茅s de la audiencia en el Tribunal de Causas Comunes hoy 2 de marzo. La Juez Clemons posterg贸 la audiencia hasta el 29 de junio. Despu茅s, con el lema #LoveNotPhear, las y los simpatizantes caminaron a la estatua de Harriet Tubman, donde dejaron pancartas.

Supporters of unjustly imprisoned community activist #MumiaAbuJamal after Philadelphia Common Pleas Court March 2 court hearing on his appeals. Judge Clemons postponed hearing to June 29. Afterwards #LoveNotPhear activists met at Harriet Tubman statue.

