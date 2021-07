–

Sin exenci贸n de patentes no ser谩 posible cubrir la demanda mundial de vacunas Covid-19, tal y como han expresado especialistas reunidos por la Asociaci贸n Europea de Salud P煤blica (EUPHA), durante su primer seminario online del ciclo programado para analizar la preparaci贸n y respuesta desde la 贸ptica de la Salud P煤blica mundial, en el que dibuj贸 un mundo de desigualdades en el acceso a las vacunas.

Este encuentro cont贸 con la colaboraci贸n de la Secci贸n de Evaluaci贸n de Tecnolog铆as Sanitarias de la EUPHA (EUPHA HTA) y la Asociaci贸n Francesa de Salud P煤blica (SFSP), y dio difusi贸n al mismo la Sociedad Espa帽ola de Salud P煤blica y Administraci贸n Sanitaria (SESPAS).

Objetivos globales

La vicepresidenta de la EUPHA HTA, Elena Petelos, dio su m谩s cordial bienvenida a este seminario, en el que abordar cuestiones clave, como la exenci贸n temporal de patentes, las licencias voluntarias, los mecanismos de transferencia de conocimiento y la distribuci贸n de vacunas, adem谩s de analizar el papel de la Uni贸n Europea (UE) y sus Estados miembro en el objetivo global de llevar dichas vacunas a toda la poblaci贸n del planeta.

Elena Petelos considera que, desde la perspectiva macroecon贸mica, un n煤mero reducido de pa铆ses controlan la cadena de distribuci贸n de vacunas contra la Covid-19 y que existe peligro de que Europa ocupe una funci贸n marginal en este terreno.

En su introducci贸n, Petelos crey贸 propicia esta reuni贸n para revisar el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que dio carta de naturaleza a la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) y que sostiene el actual sistema internacional de patentes en r茅gimen temporal de monopolio.

Documentos 茅ticos de apoyo

En ese sentido, la moderadora se pregunt贸, tambi茅n, si ser铆a posible humanizar los acuerdos de propiedad intelectual que afectan a los f谩rmacos de uso mundial con alg煤n tipo de documento de car谩cter 茅tico que los acompa帽e.

Petelos aprovech贸 esta ocasi贸n para desear la mejor de las suertes al Festival de la Salud P煤blica que albergar谩 la brit谩nica Universidad de Manchester, desde el lunes, 19 de julio, y hasta el viernes, 23 del mismo mes. Adem谩s, ayud贸 a moderar esta sesi贸n el vicepresidente de la SFSP, Yves Charpak, quien aprovech贸 la participaci贸n de un ponente residente en 脕frica para preguntarle si en su continente los pa铆ses hacen compras mancomunadas de vacunas, como en Europa, al poder ser este un ejemplo de trabajo conjunto en el objetivo com煤n de proteger a toda la poblaci贸n mundial.

Incentivar la producci贸n

El Premio Nobel de Econom铆a en 2001, el profesor Joseph Stiglitz, dio por sentado que el objetivo actual es anular la actual pandemia mediante las vacunas y no solo controlarla, en una situaci贸n global en la que es muy f谩cil disponer de vacunas en Estados Unidos, por ejemplo, y muy dif铆cil en los pa铆ses de rentas bajas.

Docente de la estadounidense Universidad de Columbia y del Instituto para el Nuevo Pensamiento Econ贸mico (INET), Joseph Stiglitz considera que resulta imprescindible asegurar los suministros y distribuci贸n plena de estos f谩rmacos, asunto que requiere incentivos a la producci贸n y transferencia de conocimiento para su ampliaci贸n.

Vacunas, cuesti贸n cr铆tica

Al ser las vacunas una cuesti贸n cr铆tica, cree Stiglitz muy contraproducentes las barreras a la distribuci贸n sin que, a su juicio, la industria farmac茅utica sea diligente al resolver el problema, por sus pol铆ticas corporativas orientadas a los beneficios, dentro de un sistema de monopolios, estima, que explica esa distribuci贸n insuficiente.

Para este ponente, el acceso a las vacunas debe ser asegurado por los poderes p煤blicos en colaboraci贸n con el sector privado, con respeto al retorno razonable de las inversiones como compensaci贸n por los desarrollos industriales, para lo que puso el ejemplo del tratamiento de la propiedad industrial e intelectual en VIH.

Falta de apoyo pol铆tico

Sin embargo, lamenta Stiglitz que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los mandatarios de otros 100 pa铆ses se opongan a las exenciones de patentes, del menor inter茅s, tambi茅n, para grandes corporaciones de la industria. Igualmente, se帽al贸 como urgente que se clarifique el marco legal y los costes de las transacciones en un panorama de hipot茅ticos retornos de inversi贸n 1.000 veces superiores a los esperables, si el escenario de pandemia se prolonga de manera indefinida.

Ante la necesidad de establecer un acuerdo internacional, el Nobel de Econom铆a apuesta por dotar al planeta de estructuras bien dise帽adas desde la coordinaci贸n de las autoridades regulatorias, principalmente, para evitar tentaciones proteccionistas que pueden darse en Estados Unidos, pero tambi茅n en cualquier pa铆s de 脕frica.

Diplomacia de la colaboraci贸n

Entre las soluciones posibles a la situaci贸n actual, Stiglitz sugiere seleccionar pa铆ses seg煤n su capacidad productiva de vacunas en el contexto de los mercados emergentes, a la vez que deja de lado el ego铆smo y se practica la diplomacia de la colaboraci贸n, como recomienda, dado que es igualmente urgente controlar y eliminar la pandemia con billones de d贸lares destinados a la producci贸n de vacunas en los pa铆ses de rentas bajas.

En aras de la transparencia

La responsable del centro de investigaci贸n global Groningen de Derecho, Pol铆tica y Salud, Ellen 鈥榯 Hoen, abund贸 en el tema de las exenciones del mercado relativo a los derechos de propiedad intelectual (Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs).

Desde el punto de vista de Ellen 鈥榯 Hoen, la propiedad intelectual en forma de patentes requiere transparencia en la informaci贸n al ser entendidas estas patentes como herramientas de pol铆tica social para la generaci贸n de beneficios para la comunidad con sus costes correspondientes.

A partir de la flexibilidad que confiri贸 al sistema mundial de comercio la declaraci贸n de Doha, de 2001, esta ponente calcula en 93 billones de d贸lares el presupuesto que el mundo deber谩n destinar a las vacunas y los tratamientos contra la Covid-19.

Esta es una cantidad de dinero que deber铆a permitir a las autoridades disponer de las patentes que hayan contribuido a crear. Al ser, tambi茅n, necesaria la transferencia de conocimiento y propiedad intelectual, trajo Hoen el ejemplo de Sud谩frica y aboga por los mecanismos que puedan hacer de los f谩rmacos de bienes sociales de uso global.

Hoen estima que la capacidad actual de producci贸n de vacunas es de 3,5 billones de dosis, cuando, en realidad, son necesarios 11 billones de dosis. Como tesis final, razon贸 que los progresos mundiales en el tratamiento del VIH son fruto de d茅cadas de trabajo sostenido.

Eliminar y no solo mitigar

El portavoz de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, el doctor George Pavlakis, actualiz贸 los datos de la pandemia en el mundo, fijados hoy en 185 millones de infectados y cuatro millones de fallecidos, con una mayor concentraci贸n de los 贸bitos en los primeros nueve meses desde el comienzo de esta enfermedad global.

Desde los NIH, que constituyen la agencia estadounidense a efectos de biomedicina y Salud P煤blica de investigaci贸n, George Pavlakis dej贸 claro que la eliminaci贸n, y no la mitigaci贸n, es el 煤nico camino para dar punto final a la pandemia. A pesar de ello, observa que tanto Estados Unidos como la UE optaron por la mitigaci贸n, con desprecio de que la expansi贸n mundial est谩 sujeta al riesgo de mutaciones potencialmente peligrosas del SARS-CoV-2.

VIH: 40 millones en 40 a帽os

Conf铆a Pavlakis en las vacunas hasta que lleguen los tratamientos para la Covid-19, desde el paralelismo del VIH, que cost贸 40 millones de muertos en 40 a帽os y que, ahora, cuenta con medicamentos de prevenci贸n (ART), aunque no disponga de vacunas.

No obstante, critica este ponente que el control efectivo del VIH en los pa铆ses desarrollados oculta la situaci贸n en las naciones de rentas m谩s bajas. As铆, se帽al贸 como un acierto el programa PEPFAR, que lanz贸 la Administraci贸n de George W. Bush cuando era presidente de Estados Unidos, para la erradicaci贸n del VIH en el mundo.

Ante las licencias obligatorias

Pavlakis reclama nuevos f谩rmacos seguros, eficaces, de calidad, con buen encaje de farmacovigilancia y a bajo coste, desde la premisa de que las licencias obligatorias y las importaciones paralelas deben ser vistas como injustas. Desde su punto de vista, las vacunas deben ser una oportunidad global para la colaboraci贸n, al probarse su efecto en miles de millones de personas.

En similares t茅rminos, tambi茅n considera este ponente que ni Estados Unidos, ni Europa deber铆an depender tanto de la producci贸n de f谩rmacos en India, mientras que los pa铆ses deber铆an pagar los medicamentos en funci贸n de su nivel de renta. Ante el problema real de los desabastecimientos, apunt贸 a que los pa铆ses redoblen su capacidad productiva de vacunas, a la vez que se recuerda a los ciudadanos que viven en una aldea global.

Sin discriminaci贸n

La portavoz del centro m茅dico de la holandesa Universidad de Groning, Els Maeckelberghe, se remont贸 a Arist贸teles para afirmar que el justo proceder corresponde a individuos y colectivos, y que los iguales deben actuar como los iguales, y los desiguales con los desiguales.

Esta profesora asociada, como miembro, tambi茅n, de la Secci贸n de 脡tica de la Salud P煤blica de la EUPHA, recomienda revisar los acuerdos TRIPS, de comercio basado en el sistema de propiedad intelectual, para hacer inviable la discriminaci贸n y priorizar la protecci贸n a los desfavorecidos.

Adem谩s de aceptar algunas peculiaridades en los pa铆ses, pero no diferencias radicales, aconseja Els Maeckelberghe que los acuerdos de comercio se acompa帽en de documentos 茅ticos. Junto a ello, advirti贸 de que el mundo no est谩 preparado para asumir nuevos escenarios de pandemia, aunque comparti贸 con Europa la culpa que supone no haber conseguido todav铆a vacunar a m谩s poblaci贸n en los pa铆ses pobres.

脕frica sin vacunas

Desde el continente africano, el responsable del Instituto Pasteur de Dakar (Senegal), el doctor Andrew Asamoah, repas贸 la situaci贸n de los 57 pa铆ses en los que hay 5,4 millones de casos confirmados de la Covid-19 y solo el 2,66 por ciento de la poblaci贸n recibi贸 su primera dosis de vacuna y solo el 1,04 por ciento tiene ya la pauta completa.

Calcula Andrew Asamoah que 600 millones de dosis podr铆an contribuir a la protecci贸n del 20 por ciento de la poblaci贸n africana. Sin embargo, opone el problema que supone para los pa铆ses del continente comprar de forma directa a las compa帽铆as farmac茅uticas, a la vez que surgen m煤ltiples problemas de almacenamiento y distribuci贸n.

Senegal, Egipto y China

Dentro de los avances establecidos hasta el momento, destac贸 Asamoah el acuerdo firmado entre Egipto y China, junto al pacto de su Senegal de residencia con Univercekls, para el envasado de vacunas, mientras que la compa帽铆a farmac茅utica AstraZeneca produce en India los lotes que llegan a 脕frica.

Considera este ponente que 脕frica precisa del soporte financiero que representa la alianza Covax, de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), junto a otras formas de apoyo externo para poder aplicar el programa global de vacunas.

Finalmente, sugiri贸 Asamoah que la gran distribuci贸n de vacunas podr铆a tener como bases continentales principales Senegal y Egipto, mientras se aplican las exenciones de patentes, ya que, como concluy贸, no se resolver谩 el problema de la pandemia si unos se vacunan y otros no.

