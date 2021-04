Hoy no ser谩 noticia en ning煤n mass media y tampoco ser谩 mencionada en ning煤n debate de televisi贸n o radio por los catequistas del reino de Espa帽a.

Fue una manifestaci贸n ANTIFASCISTA, en la que un largo millar de vecin@s volvieron a salir, este viernes 16, a las calles del barrio para manifestarse contra el odio, la intransigencia, el abuso policial, y para manifestar su solidaridad con los detenidos despu茅s de la provocaci贸n fascista del pasado mi茅rcoles 7, cuando la formaci贸n basura decidi贸 presentar su campa帽a electoral para las elecciones de la CAM del 4 de mayo, en la Plaza Roja de Vallecas.

Y como tantas veces la solidaridad ANTIFASCISTA zigzague贸 por las calles del barrio de Vallecas, desde la Plaza Roja hasta la plaza de la Asamblea, la dignidad del barrio en movimiento, a p铆e de calle, solidari@s siempre.

Ayer la polic铆a nacional, con sus UIP, no hicieron acto de presencia, un motivo a帽adido para que una manifestaci贸n de vecin@s transcurra con total normalidad, algo habitual entre l@s vecin@s que ejercen su derecho a la protesta y a disentir de lo que les d茅 la gana, se llama democracia鈥 Por no aparecer en la manifestaci贸n no se present贸 ni la polic铆a municipal, para su habitual labor de cortar las calles por las que transcurre la marcha y redireccionar el trafico. Pero ayer todo sin incidentes 隆Coincidencia!

Gritos y c谩nticos sonaron durante el recorrido: 鈥淎qu铆 est谩n los ANTIFASCISTAS鈥, 鈥淎bascal ponte a trabajar鈥, 鈥淒etenidos libertad鈥, 鈥淪anidad p煤blica鈥濃 y como final de manifestaci贸n se dio lectura a un comunicado unitario de colectivos y organizaciones del barrio, en la voz de Javier Baeza, el 鈥減谩rroco鈥 del templo de la libertad y los derechos, San Carlos Borromeo.

Hoy la manifestaci贸n no ser谩 noticia, y seguramente desde los medios de DEsinfirmaci贸n sigan criticando a l@s vecin@s que se plantaron ante la extrema derecha y defendieron los valores democr谩ticos. Seguramente seguir谩n criminalizando a los 鈥淏ukaneros鈥, una de las pocas aficiones ANTIFASCISTAS y que defiende los valores de la solidaridad, la igualdad. Seguramente se seguir谩 enjuiciando y criminalizando a los detenidos en la 鈥渃aza de brujas鈥 policial, sin opci贸n a la inocencia. Seguramente鈥

Fue una manifestaci贸n ANTIFASCISTA, y no hubo indecentes que provocaran incidentes (Punto)

Para muchos, que se cubren con una chaqueta que llaman 鈥渄emocratas鈥 ser antifascista es un delito, para otr@s a cara descubierta, y bien alta como nos dec铆an nuestros mayores, ser ANTIFASCISTA es un deber, una obligaci贸n, un orgullo.

Y por supuesto, esta manifestaci贸n, insisto ANTIFASCISTA, ha transcurrido con la normalidad que transcurren la mayor铆a de las manifestaciones, l@s vecin@s de Vallecas saben lo que es protestar y mantener el civismo. Las manifestaciones aqu铆 solo las rompe la polic铆a, como la protesta pacifica del mi茅rcoles 7, en la que las UIP cargaron cuando recibieron la orden que dio Santiago Abascal, para disolver una protesta vecinal que gritaba sus consignas y guardaba perfectamente las distancias as茅pticas necesarias con l@s fascistas.

http://loquesomos.org/sin-fascistas-sin-policia-y-todo-vuelve-a-ser-normal/