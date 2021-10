–

El conflicto territorial ind铆gena ha tomado en estos d铆as un car谩cter profundamente racista, a las manifestaciones de funcionarios y pol铆ticos se sum贸 la prensa hegem贸nica con un rol estigmatizador y discriminatorio que est谩 derivando en una escalada de violencia medi谩tica. La lucha del lof Quemquemtreu, la militarizaci贸n de la zona, las acusaciones y estigmatizaci贸n como terrorista al pueblo mapuche y la omisi贸n del Estado al no resolver sobre la pr贸rroga de la Ley 26160. Por ANRed- La Chamiza.

La militarizaci贸n del territorio mapuche

A las operaciones medi谩ticas que en estos d铆as venimos asistiendo en torno a la lucha hist贸rica del pueblo mapuche, se suman las declaraciones del Presidente, el Ministro de Seguridad de la Naci贸n, An铆bal Fern谩ndez, la gobernadora de R铆o Negro, Arabela Carreras, el Ministro de Seguridad de la provincia, Berni, o candidatos como Espert han hecho manifestaciones que en ninguno de los casos refieren a los derechos de los pueblos ind铆genas, al despojo hist贸rico y al racismo estructural y por el contrario asumen un car谩cter estigmatizante y en algunos de estos casos profundamente racistas. Un conocimiento que los pueblos en el lugar, mujeres, hombres, ni帽os y ni帽as, ancianos que viven en la zona saben de perogrullo (perogrullo seg煤n el diccionario sirve para expresar que una cosa es tan sabida y conocida que resulta tonto decirla) , esa cosa tan sabida y conocida por ellos y ellas es el hecho de que existen a ambos lados de la cordillera y la transitan como un 煤nico territorio desde tiempos previos a la constituci贸n del Estado-Naci贸n, en la mayor铆a de las expresiones de estos funcionarios y seudo periodistas, se desconoce la preexistencia del pueblo mapuche a la constituci贸n del Estado, violando con estas expresiones a la misma Constituci贸n Nacional que los reconoce en su art铆culo 75 inciso 17.

El presidente de la Naci贸n, Alberto Fern谩ndez ante la exigencia de la gobernadora de Neuqu茅n solicitando apoyo de la gendarmer铆a manifest贸 su disposici贸n para la colaboraci贸n represiva, el gesto fue que en las 煤ltimas horas seg煤n trascendi贸 en diversos medios de la regi贸n arribaron 80 gendarmes provenientes de La Pampa, que ya se encuentran en la regi贸n andina y patrullan los alrededores de San Carlos de Bariloche y El Bols贸n.

Tal como lo informan desde la APDH zonal noroeste del Chubut, la situaci贸n es extremadamente grave en lo que hace a la militarizaci贸n de la regi贸n. En conversaci贸n con ANRed nos plantean la gravedad de la existencia en la zona de tres escuadrones de Gendarmer铆a Nacional que habr铆an incrementado el n煤mero de gendarmes a partir del conflicto en Cushamen, en el marco del cual desapareci贸 y fue asesinado Santiago Maldonado. Se trata de los Escuadrones de Esquel, El Bols贸n y Bariloche (Furilofche). Recordamos que la zona se encuentra militarizada tambi茅n por las fuerzas especiales provinciales de R铆o Negro, denominados grupos C.O.E.R (Cuerpos Especiales de Operaciones de Especiales y de Rescate, creados en la provincia hace 9 a帽os, como una Unidad Especial que reemplaz贸 a la antigua Brigada de Operaciones y Rescates Antitumultos (B.O.R.A.).

En la zona se encuentra en resistencia la comunidad de Quemquetreu, en conflicto hace casi un mes con un acampe humanitario que acompa帽a en el lugar, desde el que en entrevista dos mujeres desde el lugar con el medio La Chamiza, est谩n denunciando en estas horas el hostigamiento period铆stico.

As铆 mismo ven铆an denunciando la disposici贸n de la justicia por la que se encuentran imposibilitados de enviar alimentos a la comunidad y el hostigamiento a ni帽os mapuches por parte de las fuerzas policiales. Al respecto en un comunicado manifestaban: 鈥se puede escuchar c贸mo las fuerzas policiales insultan a los ni帽os. As铆 mismo, denunciamos p煤blicamente que un ni帽o de la lof, que se encuentra viviendo en el acampe, va escoltado a la escuela 211 芦Lucinda Quintupuray禄 por un m贸vil policial. Es decir, tratan a este ni帽o como un delincuente, sin mencionar en las condiciones que se encuentra, en un acampe, rodeado de fuerzas represivas que cargan armas de grueso calibre, conviviendo con la tensi贸n que esto genera a cada instante, adem谩s de la angustia que provoca no poder tener contacto con los pe帽i y lamuen que resisten en el territorio鈥. El Servicio Paz y Justicia el d铆a de hoy 25 de octubre, puso en conocimiento a la defensor铆a de ni帽as, ni帽os y adolescentes de nuestro pa铆s esta situaci贸n de hostigamiento, pidiendo que se garanticen los derechos de este ni帽o.

Por su parte la UNTER, el sindicato docente rionegrino en su congreso extraordinario el d铆a 22 de octubre expres贸 el repudio a 鈥la estigmatizaci贸n del pueblo mapuche acusado por el gobierno provincial de 鈥渢errorista鈥. No aceptamos los hechos vand谩licos ocurridos, exigimos el esclarecimiento de los mismos y condenamos la militarizaci贸n del predio de la Escuela 211 de Cuesta del Ternero鈥 denuncian asimismo 鈥la definici贸n unilateral y arbitraria del Juez Calc谩neo de prohibir el ingreso de representantes de UnTER al establecimiento educativo dada la situaci贸n inadmisible que atenta contra los Derechos Humanos tanto de lxs trabajadorxs como de lxs estudiantes. Exigimos el inmediato retiro del COER y todas las fuerzas de seguridad de la Escuela 211鈥. Asimismo exigen a la CTERA que se pronuncie en esta situaci贸n.

El d铆a s谩bado se realiz贸 una conferencia de prensa en la sede del SERPAJ en Capital en la que intervino Soraya Maico帽o, Adolfo P茅rez Esquivel, Pablo Pimentel y convocada tambi茅n por Nora Corti帽as. En la conferencia describieron la magnitud de la militarizaci贸n y la realidad que se est谩 viviendo denunciando la situaci贸n represiva.

Horas antes Adolfo P茅rez Esquivel en las redes sociales del mismo SERPAJ manifestaba su profunda preocupaci贸n como lo hab铆a realizado por esta situaci贸n en una charla abierta que diera junto a la abogada del organismo, Mariana Katz.

La Ley de emergencia territorial ind铆gena

El 23 de noviembre de este a帽o se vence la vigencia de la ley 26160, esta ley, sancionada en 2006 y que tuvo vigor hasta el 2009, fue prorrogada en tres oportunidades en el a帽o 2009 mediante la Ley 26554, en el 2013 a trav茅s de la Ley 26894 y en el 2017 con la Ley 27400, que extiende su vigencia hasta noviembre de 2021. Va teniendo prorrogas porque es una ley 鈥渄e emergencia鈥, en este caso territorial ind铆gena. Es la primera vez que la necesidad de ser prorrogada no es tratada por parte del poder legislativo.

Seg煤n pudimos conversar desde ANRed con la abogada del SERPAJ Mariana Katz, el Estado se encuentra en incumplimiento porque fue condenado internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos de los pueblos ind铆genas particularmente los de la provincia de Salta, en el caso Comunidades Ind铆genas Miembros de la Asociaci贸n Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, en el mismo 鈥la Corte ordena al Estado que, en un plazo razonable, adopte las medidas legislativas y/o de otro car谩cter que fueren necesarias para, conforme a las pautas indicadas en la presente Sentencia(鈥), dotar de seguridad jur铆dica al derecho humano de propiedad comunitaria ind铆gena, previendo procedimientos espec铆ficos adecuados para tal fin鈥.

Acerca del racismo y la escalada de violencia se帽ala la abogada 鈥es claramente una arremetida para que no se prorrogue la ley 26160 y sus pr贸rrogas鈥. Seg煤n un informe de ENDEPA, organizaci贸n ind铆gena que viene trabajando sobre este tema, hasta el momento solo se han relevado el 42% de las Comunidades que habitan en el pa铆s, m谩s de la mitad de las Comunidades en el pa铆s quedar铆an sin obtener el primer paso para la regularizaci贸n de sus territorios: el reconocimiento de la posesi贸n tradicional de no prorrogarse esta ley. Habr铆a un 58% de comunidades entre las que se encuentra Quemquemtreu, son aproximadamente 1013, que no han sido relevadas. La falta de presupuesto para efectuar dicho relevamiento es un incumplimiento el Estado argentino. Solo 743 tienen reconocimiento al d铆a de hoy.

A a las m煤ltiples arremetidas medi谩tica, pol铆tica, etc. se suman por ejemplo charlas contra la pr贸rroga de esta ley, organizadas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, auspiciado por el de Tucum谩n y de Bariloche, y dictada por abogados como Alberto Garay, que promueven conocimiento a trav茅s de la RADEHM, espacio acad茅micos centrados en temas jur铆dicos de hidrocarburos, energ铆a y miner铆a, y algunos de quienes integran este espacio, solo como referencia podemos citar a Tomas Martinez de Hoz y Jose Martinez de Hoz (Hijo).

Comunicado completo desde Cuesta del Ternero 鈥 23 de octubre de 2021

Desde el acampe humanitario en apoyo y resguardo a la Lof Quemquemtrew denunciamos el fuerte hostigamiento policial y medi谩tico, que se ha acrecentado en los 煤ltimos d铆as, luego de un incendio en el Club Andino Piltriquitr贸n. Este incendio es un montaje para justificar mayor militarizaci贸n y preparar la cancha para una arremetida m谩s feroz por parte del gobierno provincial, de jueces y fiscales al servicio del poder empresarial, y de distintas fuerzas represivas nacionales y provinciales.

驴Es una mera coincidencia que justo se incendie un edificio, en el centro de El Bols贸n, a metros de Bomberos y de la Polic铆a, y la gobernadora Arabela Carreras y el intendente Pogliano ya se encuentren en Buenos Aires para pedir la intervenci贸n de fuerzas federales? 驴Y que hayan llegado inmediatamente al campamento medios fascistas y mentirosos como canal 13, en particular del programa del nefasto periodista Jorge Lanata, buscando confrontaci贸n y justificaci贸n para seguir construyendo su discurso sobre los mapuche terroristas?

A ra铆z de este montaje, justifican la fuerte presencia en El Bols贸n de gendarmer铆a nacional y siguen aumentando su discurso racista y xen贸fobo, con el fin de generar miedo en la sociedad y expandir una visi贸n totalmente falsa sobre el pueblo mapuche y las reivindicaciones territoriales que est谩 llevando a cabo.

En la misma l铆nea en que el hostigamiento policial y la provocaci贸n se van acrecentando d铆a a d铆a, ahora ya no se conforman s贸lo con agredir a los adultos sino que se puede escuchar c贸mo las fuerzas policiales insultan a los ni帽os. As铆 mismo, denunciamos p煤blicamente que un ni帽o de la lof, que se encuentra viviendo en el acampe, va escoltado a la escuela 211 芦Lucinda Quintupuray禄 por un m贸vil policial. Es decir, tratan a este ni帽o como un delincuente, sin mencionar en las condiciones que se encuentra, en un acampe, rodeado de fuerzas represivas que cargan armas de grueso calibre, conviviendo con la tensi贸n que esto genera a cada instante, adem谩s de la angustia que provoca no poder tener contacto con los pe帽i y lamuen que resisten en el territorio.

El contexto que se vive hace casi un mes en Cuesta del Ternero es una clara violaci贸n a todos los Derechos Humanos, los derechos del ni帽o, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos originarios, que tanto la provincia como la naci贸n han firmado y deber铆an reconocer y aplicar.

Seguimos levantando la voz y haciendo responsables a la 鈥済obernadora鈥 Arabela Carreras y a todo su arco pol铆tico, al 鈥渏uez鈥 Calcagno, a la 鈥渇iscal鈥 Betiana Cend贸n, al 鈥渋ntendente鈥 Pogliano que es empleado de Lewis, a Rolando Rocco, y a los medios hegem贸nicos de comunicaci贸n, quienes no se acercaron a la zona ni para cubrir el brutal incendio del verano pasado, ni cuando prendieron cinco veces el centro comunitario en Mall铆n Ahogado, ni cuando se quemaron dos radios, ni cuando quemaron la casa de la machi Betiana, ni un mes atr谩s cuando se arm贸 el operativo cerrojo para no dejar ingresar alimentos ni abrigo a la Lof Quemquemtrew, vienen ahora para seguir construyendo su relato del enemigo interno y del mapuche como terrorista.

Hacemos responsable tambi茅n al gobierno nacional, que tiene un discurso de no tomar partido, pero manda a la Gendarmer铆a a la zona e insiste en sus intereses promineros y extractivistas. No creemos nada en su supuesta neutralidad.

A pesar de esta situaci贸n, quienes nos encontramos en el acampe humanitario que garantiza la vida de quienes se encuentran defendiendo el territorio, seguimos firmes y sin miedo. La fortaleza nos la dan los pu 帽gen y pu newen, y los pu pe帽i y pu lamuen, que a pesar de no poder acceder a una comida digna y un abrigo, no se arrodillan ante los ricos y poderosos.

Agradecemos el acompa帽amiento y apoyo de comunidades y organizaciones sociales que cotidianamente se acercan a acompa帽ar este proceso.

Por la memoria de los Kuifiquecheiem, nuestros ancestros.

Resiste Lof Quemquemtrew.

Resiste Naci贸n Mapuche.