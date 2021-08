–

Un grupo de familias de la escuela media 2 Marina Vilte lanzan una carta abierta a las autoridades a dos a帽os del corte de gas. El reclamo es en la misma localidad en donde fallecieron por una explosi贸n de gas en una escuela una docente y un auxiliar en el 2018. Hay 33 escuelas con problemas de infraestructura que no iniciar谩n las clases presenciales. Por Corresponsal Popular para ANRed.

Seg煤n un relevamiento realizado por el Consejo Escolar de Moreno que dirige la docente Sonia Beltr谩n. Unas 33 escuelas no pueden iniciar las clases presenciales por problemas de infraestructura, 11 escuelas con problemas de gas.

Carta abierta a Sonia Beltran, Mariel Fern谩ndez, a Vila y al pueblo de Moreno:

Lamentablemente tenemos que arrancar este momento de 芦presencialidad cuidada禄 en la escuela media 2 Marina Vilte con reclamos hacia lxs gobernantes. Desde el 2018 luego de los asesinatos laborales de Sandra y Rub茅n hemos venido motorizando como familias junto a lxs estudiantes y el personal de la escuela los reclamos pertinentes en relaci贸n a los 12 puntos de habitabilidad. En pleno invierno a煤n, con bajas temperaturas nuestrxs hijxs tienen que pasar fr铆o por la desidia e inoperancia que atraviesa tanto al Consejo Escolar, como as铆 tambi茅n el Municipio y el Ministerio de Educaci贸n de la provincia de Buenos Aires. Hoy han venido 5 trabajadores gasistas que nada han podido resolver por no tener la informaci贸n correcta de nuestra escuela.

En el Vilte el gas se encuentra cortado desde 2019 y la obra de la cocina sin finalizar (entre otras cosas) lo cual obstaculiza la preparaci贸n del desayuno y la merienda de lxs chicxs.Han pasado m谩s de dos a帽os y bastante tiempo con la escuela cerrada por la Pandemia y ni as铆 se llevaron adelante las obras necesarias.Estamos asqueadxs de ver pol铆ticxs en campa帽a que nada hacen m谩s que actos para mirarse en el espejo. Sin gas en las escuelas no se garantiza el derecho de pibas y pibes!! Estamos hartxs de las pol铆ticas del chamuyo, queremos condiciones dignas en la escuela de nuestrxs hijxs ya!Hacemos este llamamiento p煤blico a las autoridades para que se resuelva est谩 irregularidad inmediatamente. Hemos solicitado la urgente intervenci贸n y no hacen otra cosa que patear para adelante la posibilidad de arreglar la escuela. 隆Basta de desidia! Elegimos la escuela p煤blica, laica, digna y de calidad, no las sobras!Familias por la escuela p煤blica de la Marina Vilte.