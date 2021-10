–

De parte de Briega October 28, 2021 83 puntos de vista

Anouar Majid visita este jueves (19:30) La Vor谩gine para presentar ‘Somos todos moros’, una obra que mira a la historia de la formaci贸n de Espa帽a en la 茅poca entre el final de la Reconquista y la expulsi贸n de los moros

Tiempo de lectura: 4 min

鈥楻epensar la otredad en un mundo cambiante鈥 es el subt铆tulo del libro de Anouar Majid, un autor marroqu铆-estadounidense que echa la vista atr谩s en busca de una explicaci贸n (que para eso est谩 la historia tambi茅n) para las conductas actuales.

Majid mira al momento en que Espa帽a empieza a ser el Estado-naci贸n que es hoy, con la unificaci贸n de Castilla y Arag贸n bajo una sola corona. Y 茅l investiga en las relaciones que hab铆a por entonces 芦entre cat贸licos y musulmanes禄. Era el siglo XV, y 1492 un punto de inflexi贸n. Momento del final de la Reconquista, la nueva administraci贸n de un Estado m谩s grande y el descubrimiento de Am茅rica. Tambi茅n, el a帽o de expulsi贸n de los jud铆os. La de los moriscos lleg贸 en 1609.

Al autor le parece interesante fijarse en ese nacimiento de un Estado-naci贸n 芦basado en sus minor铆as禄. Ya no hab铆a una colecci贸n de territorios peque帽os, sino que hablamos de una entidad de mayor tama帽o y poder, pero donde perviv铆an esas otras identidades tambi茅n.

El nacionalismo, si hablamos de territorios grandes, encuentran en las identidades menores la manera de identificar enemigos, reales o ficticios, que ayudan a fortalecer la unidad del grupo. Y eso es algo que vale para el momento actual o para hechos ocurridos hace varios siglos.

Majid llega a la conclusi贸n de que 芦sin la guerra contra los moros, el concepto de Espa帽a que conocemos ahora no ser铆a posible禄. Es un factor que determina la manera de construir un Estado. Despu茅s, adem谩s, Espa帽a se convirti贸 en un pa铆s totalmente colonial en Am茅rica Latina, lo que es otra manera de modelar una identidad.

Precisamente, este escritor se refiere a la identidad de Espa帽a como 芦problem谩tica禄, precisamente por las contradicciones que se producen en un territorio donde muchos habitantes se enorgullecen de lo que siempre se ha denominado como 鈥榩atria chica鈥. A Majid le parece un elemento diferenciador.

En su opini贸n, 芦la expulsi贸n de moros o jud铆os no fue una soluci贸n禄 satisfactoria para Espa帽a. Fueron enemigos creados y se descart贸 la posibilidad de una integraci贸n natural. Y es algo que cala tanto como para que el paso del tiempo no haya eliminado del todo esa forma de ver las cosas.

Justamente por la mentalidad colonial de Espa帽a, Majid considera que 芦Espa帽a no ha hecho mucho esfuerzo para tener relaciones positivas con Marruecos禄, y tambi茅n hace referencia al 芦abandono del S谩hara Occidental禄, una situaci贸n que sigue sin resolverse.

Sin embargo, el autor de 鈥楽omos todos moros鈥 cree que los tiempos y las mentalidades cambian, y cree que 芦Espa帽a tiene mucho potencial para tener buenas relaciones con el mundo 谩rabe y musulm谩n禄.

En 1609, cuando se consum贸 la expulsi贸n de los moriscos de la pen铆nsula ib茅rica, se marc贸 un rumbo para Occidente. Las naciones, a partir de entonces, se conformaron por la exclusi贸n del otro, de otro 鈥榤oro鈥. Los moros, tal y como defiende Anouar Majid, se convirtieron desde 1492 en el otro que amenaza y justifica, en el 芦prototipo residual de gitanos, ind铆genas americanos, africanos, jud铆os, hispanos y, en general, de los indeseables de Occidente禄.

Majid, director del Center for Global Humanities de la University of New England en Estados Unidos, editor de la revista Tingis y autor de muchos libros sobre la relaci贸n del Islam y Occidente, llega a Santander a presentar uno de sus libros de referencia, 鈥楽omos todos moros. Pensar la otredad en un mundo cambiante鈥, que ha sido traducido al castellano y publicado en Espa帽a por la Editorial La Vor谩gine.

Ser谩 este jueves 28 de octubre, a las 19:30, cuando la Librer铆a La Vor谩gine acoja el encuentro con Anouar Majid, originario de Marruecos, y con su traductor, el santanderino Jes煤s Ortiz.

En este apasionante ensayo, el autor profundiza en la construcci贸n de las minor铆as como chivos expiatorios, como infieles al 芦santo cuerpo de la naci贸n禄 y explica como hay que entender el legado de la Espa帽a en construcci贸n de los siglos XV, XVI y XVII para comprender la 芦pasi贸n por el geno颅cidio禄 como un fen贸meno 煤nicamente europeo, nacido de la amalgama de la religi贸n y la pol铆tica en el orden mundial postandalus铆.

Majid anima a repensar la otredad para 芦eliminar al espectro del moro de nuestra conciencia y abrazar las diferencias que nos enriquecen a todos y todas禄. Para hacerlo, es preciso entender c贸mo se construy贸 ese arquetipo del otro, ese espectro terrible del moro que a煤n hoy se traduce en islamofobia y en la exclusi贸n permanente de todo migrante que no coincida con el arquetipo racial blanco.

La Vor谩gine ha organizado una peque帽a gira de presentaci贸n con Majid que lo llevar谩 tambi茅n a la Facultad de Filosof铆a y Letras de Valladolid (el mi茅rcoles 27) y a la Librer铆a Traficantes de Sue帽os (el viernes 29)