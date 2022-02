SIN LUGAR PARA PRÁCTICAS PUNTERILES Y OPRESIVAS

COMUNICADO DEL MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS: POR UN SOCIALISMO FEMINISTA DESDE ABAJO

Desde el momento en que conformamos el Movimiento de los Pueblos adoptamos la consigna Por un Socialismo Feminista desde Abajo. Para nosotres no es una frase vacía: sintetiza años de construcción en el movimiento popular junto al propósito de aportar a un cambio social hacia una sociedad sin explotación ni opresión, lo que supone tirar abajo el capitalismo y el patriarcado, y por supuesto desterrar de nuestras organizaciones las prácticas machistas, patriarcales, autoritarias y opresivas que el sistema nos inculca para perpetuarse.

Hace pocos días tomamos conocimiento de graves denuncias contra Diego Ayala, dirigente de Izquierda Latinoamericana Socialista, organización que integra el Movimiento de los Pueblos. Autocríticamente podemos decir que si bien existían dificultades para franquear e intentar superar en debates políticos, no advertimos la raíz profunda de su estructuración como organización. Esta organización se sostiene con métodos punteriles y opresivos. Además las dificultades se agravan por la forma en que se manejó Ayala a espaldas del debate colectivo en el Movimiento de los Pueblos.

Estas denuncias, que fueron realizadas y hechas públicas por compañeras que son o han sido parte de esa organización, comprenden acosos y abuso sexual (incluso de una niña de 14 años), amenazas reiteradas, violencia psicológica y abuso de poder, y manejo indebido de recursos. Todos estos procederes no son acordes a las prácticas y principios políticos de las organizaciones que conformamos el Movimiento de los Pueblos, y seguramente de la mayoría de las organizaciones que luchamos por una sociedad socialista y antipatriarcal.

Ante las diferencias políticas, los problemas internos o las denuncias de algunes de los integrantes de Izquierda Latinoamericana Socialista, la respuesta de Diego Ayala fue siempre la baja de programas de asistencia y/o de provisión de mercadería a las personas afectadas, lo que se evidencia como una práctica que sería habitual en esa organización como método de “disciplinamiento”

Por esto mismo, en primer lugar no ponemos en duda la palabra de las compañeras denunciantes, y no podemos menos que adoptar medidas acordes a las graves denuncias, que además de ser ejemplificadoras, resulten una reparación y una protección concreta a las compañeras afectadas y a las denunciantes. A pesar que las denuncias se hicieron públicas, y en algunos casos en los juzgados correspondientes, la dirección de ILS no ha estado a la altura de la gravedad de las mismas. Por el contrario, se buscó por todas las maneras posibles justificar y encubrir las situaciones planteadas.

En ese sentido, resolvemos:

. Expulsar no solamente a su responsable nacional, Diego Ayala, sino también a Izquierda Latinoamericana Socialista del Movimiento de los Pueblos.

. Desconocer los eventuales resultados de una supuesta Comision investigadora integrada sólo por miembros actuales de ILS, en vista de la actitud justificadora de Diego y que ayuda a revictimizar a las denunciantes asumida hasta el momento por integrantes de la conducción de ILS.

. Disponer los procedimientos necesarios para evitar nuevas intimidaciones que impidan la libre expresión de quienes necesiten formular denuncias.

. Disponer los medios necesarios para contener y apoyar a las compañeras y las familias afectadas en estas últimas denuncias.

. Disponer la suspensión de cualquier tipo de sanción (baja de programas o de provisión de alimentos) a todes les compañeres de ILS.

. Responsabilizar a Diego Ayala y a quienes hayan operado como cómplices de sus abusos, de cualquier hecho intimidatorio y amenazante, que pueda afectar a las compañeras y las familias involucradas.

Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo

(Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional / Movimiento 8 de Abril / Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social)

19/2/2022