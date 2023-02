–

De parte de El Topo February 8, 2023 243 puntos de vista

Barrios Hartos es una organizaci贸n de izquierdas que intenta aunar la fuerza del vecindario, del pueblo, para mejorar nuestras condiciones de vida, las de la clase trabajadora. Desde nuestros principios hemos luchado por la sanidad 鈥攅staban dej谩ndonos sin pediatras en atenci贸n primaria鈥, por la educaci贸n, hemos intervenido en todo lo que nos ha sido posible. Con el tema de los cortes de luz de este verano hemos adquirido mayor notoriedad.

La situaci贸n es l铆mite en algunos barrios obreros de Sevilla, con continuos cortes prolongados de luz, sobre todo en las 茅pocas m谩s duras, con los picos de calor y de fr铆o que alcanzamos en verano y en invierno. El vecindario est谩 sufriendo, estamos sufriendo, un aut茅ntico maltrato desde las instituciones, aparte, por supuesto, de la empresa capitalista y criminal que es Endesa.

A ra铆z de este hartazgo y desesperaci贸n, el pasado verano, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha organizaci贸n, hemos cortado las calles en innumerables ocasiones 鈥攃on y sin comunicaci贸n a la autoridad pertinente鈥, hemos hecho concentraciones, reclamaciones masivas en la tienda comercial de Endesa, actos de todo tipo como quema de facturas, megafonear las zonas para que la gente se una a la lucha, reparto de panfletos. Hemos hablado con algunas instituciones: el Ayuntamiento solo vende humo y nunca nos ha dado ninguna soluci贸n; la Junta ni siquiera nos atiende, simplemente se ha dedicado a insultarnos a trav茅s de sus vasallos de los medios de comunicaci贸n, que tambi茅n son c贸mplices del poder. Y el 10 de septiembre aunamos casi 2.000 personas en una manifestaci贸n por la carest铆a de la luz.

Lo que m谩s impact贸 fue la ocupaci贸n del Centro C铆vico de la Plata, en el que estuvimos todo el mes de agosto, haciendo presi贸n y no simplemente qued谩ndonos encerradas donde nadie nos ve铆a. El centro c铆vico fue el centro neur谩lgico donde hac铆amos asambleas diarias, de entre 90 y 150 personas, para decidir acciones posteriores enfocadas a que pusieran transformadores y generadores en esta zona totalmente abandonada, ya que las instalaciones tienen m谩s de cincuenta a帽os y la compa帽铆a el茅ctrica no ha invertido en infraestructuras para que sus clientes tengan un servicio en condiciones. Es como un chiste de mal gusto en el que una se ve obligada a pagar a precio de oro por un servicio b谩sico que ni siquiera recibe.

Esta tremenda injusticia ha hecho reaccionar a muchas personas afectadas y no afectadas, porque la gente tiene que saber que tarde o temprano 鈥攁 no ser que seas de ese peque帽o grupo privilegiado al que nadie toca en este pa铆s鈥 les puede tocar esta papeleta. Los cortes se van extendiendo por la ciudad, hace mucho tiempo que las barriadas de Torreblanca, Pajaritos y Tres Mil Viviendas lo est谩n sufriendo, pero en los 煤ltimos meses esta lacra se est谩 extendiendo a pasos agigantados al barrio de Su Eminencia, Padre P铆o, La Plata y Palmete y est谩 llegando a zonas como el Cerro del 脕guila, Bellavista鈥

As铆 que tenemos que aprovechar la rabia de la gente para que, adem谩s de solucionar este problema tan grave, vayamos creando conciencia de clase y vayamos haciendo saber que tenemos problemas en com煤n, porque somos de la misma clase y que solo juntas podremos enfrentarnos al enemigo, ya que sus tent谩culos llegan a las instituciones p煤blicas y a la mayor铆a de la clase pol铆tica.

No podemos confiar en quienes dicen que est谩n de nuestro lado y despu茅s terminan en los consejos de administraci贸n de empresas privadas cobrando aut茅nticas barbaridades. Tenemos que despertar del letargo al que nos tienen inducidos para que, en vez de unirnos contra el enemigo com煤n, perdamos el tiempo y energ铆a en pelearnos entre nosotras con ciertas noticias que han dado. Nos quieren separar, nos quieren d茅biles, nos quieren individualistas鈥 les da mucho miedo la fuerza de la uni贸n y por eso a alg煤n representante pol铆tico cuando ve una camiseta de Barrios Hartos se le cambia la cara.

Nos queda mucho por hacer, pero hemos demostrado que con la lucha y la constancia se consiguen cosas.

En agosto pusimos a trabajar a una multinacional sin escr煤pulos, conseguimos que instalaran algunos de los transformadores que prometieron, no todos, pero queda demostrado que ha tenido mucha m谩s efectividad la manera de luchar que nosotras hemos defendido que confiar en las promesas que llevan a帽os haciendo desde las instituciones, sobre todo en periodo electoral, y que se han ido demostrando mentira una y otra vez.

Lo que sale en los medios de comunicaci贸n no es la verdad, pero si no salimos en los medios de comunicaci贸n parece que no existimos, as铆 que, aparte de lo duro y dif铆cil que es hacer reaccionar a la gente, tenemos tambi茅n que lidiar en c贸mo manejarnos con ellos. Son un arma de doble filo.

Y aqu铆 seguimos en diciembre con la misma lucha, en la que concentramos la mayor铆a de nuestras fuerzas. De nuevo ha saltado la chispa con los cortes de luz, esta vez especialmente duros en la barriada de San Jos茅 de Palmete. Y seguimos trabajando para unir fuerzas con quien quiera luchar con nosotras. Tenemos que tener cautela porque siempre hay infiltrados que intentan desestabilizar el movimiento.

Nos queda mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto, con la cabeza muy alta, la conciencia muy tranquila y con mucha esperanza en que al fin la clase trabajadora se una en un solo grito, diciendo basta ya al maltrato al que nos tienen sometidos. Estamos tardando demasiado en reventar, hemos permitido que nos roben, as铆 que ahora nos est谩n matando. Hace tiempo que deber铆amos haber explotado, pero bueno, aqu铆 estamos nosotras esparciendo un poquito de p贸lvora y con el mechero ansioso por prender la chispa.

No te quedes en casa, no te quedes de brazos cruzados, 煤nete, participa; cada acci贸n cuenta, cada persona que se une a la lucha es una victoria. El ser es lo que hace; tu opini贸n no cambia nada, tus acciones s铆. Desde Barrios Hartos os llamamos a la lucha.