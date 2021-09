–

De parte de SAS Madrid September 7, 2021 15 puntos de vista

Finalizaba mayo cuando la filtraci贸n de un plan de contingencia para los centros de salud de la zona centro de Madrid sobrevolaba el espacio p煤blico, abriendo la posibilidad al cierre de 41 ambulatorios y despegando la protesta a los puertas de algunos ambulatorios, llegando a la sede de la Gerencia de la Atenci贸n Primaria que fue ocupada para arrancar la promesa de que no se llevar铆a a cabo este plan de cierres.

Si bien este plan no se ha materializado, el verano de los centros de salud ha venido marcado por la ausencia de m茅dicos que, en algunos casos, ha llevado hasta los extremos de cerrar tramos horarios por no poder atender a la poblaci贸n. Es el caso del CS Nueva Numancia, que ha pasado el mes de agosto con cierres alternos de las tardes, ya que, de los ocho m茅dicos en plantilla, s贸lo permanec铆a uno en su puesto. Y comienza septiembre mientras el escenario no ha cambiado, tal y como indican los sucesivos carteles que van colgando en la puerta.

鈥淓l centro de salud de Numancia desde que empezaron las vacaciones de agosto, y coincidiendo con que hay numerosas bajas por distintos problemas f铆sicos y suponemos que, sobre todo, depresi贸n psicol贸gica de desborde de la asistencia que tienen los m茅dicos de familia, hay bastantes d铆as en los que no hay m茅dico de familia en el turno de tarde鈥, explica a El Salto 脕ngel Navarro, portavoz del Sindicato Asambleario de Sanidad (SAS). 鈥淭odo esto 鈥攑rosigue鈥 debido a que no se ponen suplencias鈥.

鈥淧arece ser que en alg煤n momento ha habido alg煤n problema porque se ha presentado alguna urgencia y no hab铆a m茅dico de familia para atender. Por eso dejan un m茅dico en la sombra para asistir urgencias鈥

Esta situaci贸n, que contin煤a en septiembre, ha llevado a los profesionales a buscar estrategias para poder tratar, al menos las urgencias. 鈥淧arece ser que en alg煤n momento ha habido alg煤n problema porque se ha presentado alguna urgencia y no hab铆a m茅dico de familia para atender. Por eso dejan un m茅dico en la sombra que no tiene las citaciones habituales, pero est谩 trabajando en el centro y si llega una urgencia hace la cobertura para que no quede desasistida. Y, bueno, no saben cu谩ndo se va a solucionar鈥, explica Navarro.

A finales de agosto del a帽o pasado, y tal y como informaba El Salto, este centro de salud vivi贸 otro escenario de caos, ante la aparici贸n de un brote de coronavirus seguido de la inacci贸n de Salud Laboral de la Consejer铆a de Sanidad, quienes se resist铆an a cerrar el ambulatorio para su desinfecci贸n pese a la detecci贸n de hasta ocho casos entre el personal sanitario, con un goteo desde mediados de agosto.

Denuncia ante inspecci贸n laboral

鈥淎ctualmente desde julio de los 11 que deber铆amos estar estamos dos por la ma帽ana y dos por la tarde, atendiendo en el domicilio, las urgencias, intentando atender las cosas importantes porque hay mucha demora ahora mismo en los especialistas y en las pruebas m茅dicas鈥, expresa Susana Calvo, m茅dica del CS Carabanchel Alto, donde el sindicato m茅dico AMYTS ha puesto una denuncia ante inspecci贸n laboral por la situaci贸n de colapso. 鈥淎unque el centro parece vac铆o, detr谩s de cada puerta se est谩n atendiendo m谩s de 300 consultas al d铆a, tenemos atrasos que llegan al 21-22 de julio y ya no damos m谩s de s铆鈥, sentencia esta trabajadora.

鈥淎unque el centro parece vac铆o, detr谩s de cada puerta se est谩n atendiendo m谩s de 300 consultas al d铆a, tenemos atrasos que llegan al 21-22 de julio y ya no damos m谩s de s铆鈥

Con esta denuncia, emitida este 2 de septiembre AMYTS pretende que, de cara a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, el organismo realice una visita presencial y una evaluaci贸n de riesgos psicosociales en dicho centro. 鈥淟a Gerencia de Atenci贸n Primaria es conocedora de esta p茅sima realidad tal y como le hemos trasladado (verbalmente y por escrito): tras varios d铆as no ha habido ni respuesta ni soluci贸n alguna por su parte鈥, aseguran.

鈥溌緾贸mo se puede atender a una poblaci贸n asignada de m谩s de 20.000 personas con apenas dos m茅dicos de Familia por la ma帽ana y dos por la tarde?鈥, se preguntan desde este sindicato mientras a帽aden que esto solo es una muestra m谩s de c贸mo la Atenci贸n Primaria en Madrid 鈥渆st谩 completamente abandonada鈥 y, aseguran, se ha contabilizado una ausencia de hasta el 40% de m茅dicos durante el verano. Situaci贸n que no parece mejorar de cara al oto帽o.

Cierres de agendas por las tardes

Maribel Gir谩ldez, m茅dica del CS de F谩tima y miembro del grupo coordinador de la Plataforma de CS de Madrid indica que el cierre de agendas m茅dicas por las tardes est谩 siendo una constante durante este verano. Habla de completo desastre en la gesti贸n y agobio para los profesionales. 鈥淟a Consejer铆a, preocupada y asustada por la filtraci贸n del documento de posible cierres de centros de salud por la carencia de m茅dicos, ha hecho todo lo posible por no cerrar ninguno de los centros. No cerrar la puerta, pero s铆 se han quedado cerradas las agendas de m茅dicos sobre todo en los turnos de tarde, de forma que la atenci贸n presencial de estos pacientes han tenido que desplazarse a otros centros de salud鈥, explica.

鈥淓l a帽o pasado fueron las agendas de m茅dicos del Centro de Salud de Abrantes las que se cerraron y los pacientes se desplazaban a Carabanchel Alto, y este a帽o se han cerrado las de Carabanchel Alto y los pacientes se desplazan a Abrantes. Una curiosa manera de vestir a un santo desnudando a otro鈥

鈥淐uriosamente han hecho cambios, se supone que para no enfadar m谩s a la poblaci贸n. El a帽o pasado fueron las agendas de m茅dicos del Centro de Salud de Abrantes las que se cerraron y los pacientes se desplazaban a Carabanchel Alto, y este a帽o se han cerrado las de Carabanchel Alto y los pacientes se desplazan a Abrantes. Una curiosa manera de vestir a un santo desnudando a otro鈥, ilustra esta m茅dica de familia.

Y, ante la falta de suplencias, los m茅dicos y m茅dicas se autogestionan como pueden. 鈥淓n los centros los m茅dicos nos repartimos los pacientes de los profesionales que no est谩n presentes o bien por vacaciones, o bien por bajas prolongadas o bien porque sus plazas no est谩n cubiertas y eso est谩 haciendo que aunque la incidencia del covid est茅 bajando sigamos teniendo agendas de 40-50 pacientes cada d铆a y sobre todo los turnos de tarde est谩n absolutamente agobiados porque siempre es mucho m谩s dif铆cil cubrir las ausencias. Aunque los compa帽eros de la ma帽ana intentamos doblar por la tarde para cubrir esta situaci贸n鈥, concluye.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (07/09/2021).