Ahora que aparentemente se relajan restricciones, aumenta la vacunaci贸n y se empieza a exigir, de manera obligada o 鈥渧oluntaria鈥 (seg煤n los pa铆ses) pases sanitarios en los que se demuestre haber recibido la dosis experimental o una PCR; ahora que nos dicen que hay que convivir con 鈥渆l virus鈥, aprovechamos para recordar, d贸nde est谩 ese 鈥渧irus鈥 鈥 es decir, en ning煤n sitio, al menos en la forma en la que se nos ha presentado 鈥 y volver a explicar c贸mo se detecta y por qu茅 es un fraude. Rescatamos este interesante art铆culo de la revista Discovery Salud sobre el aislamiento y secuenciaci贸n del SARS-CoV- 2 y las PCR.

El relato que la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) hace en su propia web del inicio de la supuesta pandemia evidencia que en cuanto aparecieron en la ciudad de Wuhan unas decenas de personas con infecciones respiratorias infirieron sin apenas indagar nada que la causa ten铆a que estar en un 芦nuevo virus禄 que se pusieron a buscar de inmediato. Y a las pruebas nos remitimos.

En su Informe de Situaci贸n n潞 1 -de fecha 21 de enero de 2020- se dice que 鈥渆l 31 de diciembre de 2019 la oficina de la OMS de China fue informada de casos de neumon铆a de etiolog铆a desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China鈥, a帽adi茅ndose m谩s adelante: 鈥滶ntre el 31 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020 las autoridades nacionales de China informaron a la OMS de 44 casos de pacientes con neumon铆a de etiolog铆a desconocida. Durante ese per铆odo no se identific贸 el agente causal鈥.

Lo llamativo es que un d铆a antes de que se informara a la OMS de los casos de esa 鈥渘ueva enfermedad鈥 ya se hab铆an recogido muestras para buscar virus con la t茅cnica RT-PCR (por las siglas en ingl茅s de Reacci贸n en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa). As铆 lo recoge en su p谩gina 4 el Informe de la Misi贸n Conjunta OMS-China sobre la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-2019) elaborado entre el 16 y 24 de febrero de 2020 en el que se afirma: 鈥淓l 30 de diciembre de 2019 se recogieron tres muestras de lavado broncoalveolar de un paciente con neumon铆a de etiolog铆a desconocida en el Hospital Jinyintan de Wuhan. Las pruebas de RT-PCR de las muestras dieron positivo al linaje pan-betacoronavirus 2B y utilizando secuenciaci贸n por nanoporos e Illumina se consigui贸 el genoma completo del virus鈥 .

Ahora bien, 鈥減an-coronavirus鈥 es una denominaci贸n que abarca a todos los coronavirus, y la secuenciaci贸n por nanoporos -m茅todo desarrollado primero por la empresa Illumina y luego en otra versi贸n por Oxford Nanopore Technologies- es un m茅todo para determinar el orden en el que los nucle贸tidos se organizan en una hebra de ADN pero no permite distinguir -ni por tanto demostrar- si el material secuenciado pertenece realmente a un virus o proviene de c茅lulas. Debe saberse que el Informe de Situaci贸n n潞 1 antes citado dice que 鈥渓as autoridades chinas identificaron un nuevo tipo de coronavirus el 12 de enero de 2020 tras aislarlo el 7 de enero禄, y luego que 芦China comparti贸 la secuencia gen茅tica del nuevo coronavirus a fin de que los pa铆ses pudieran usarla para desarrollar kits de diagn贸stico espec铆ficos鈥.

Y eso quiere decir que los kits de diagn贸stico que se utilizaron entonces en todo el mundo se basaron en esa secuencia. Pues bien, para conseguir la secuencia gen茅tica de un virus es imprescindible llevar a cabo una operaci贸n que en Virolog铆a se denomina simplemente 鈥渁islamiento鈥 y exige primero encontrar el virus y luego aislarlo, es decir, separarlo de todo material celular adyacente para poder analizarlo. 驴Y qui茅n realiz贸 el aislamiento del 芦nuevo禄 coronavirus? Porque hemos buscado en Internet y solo aparece un art铆culo publicado el 24 de enero en New England Journal of Medicine titulado 鈥淎 novel coronavirus from patients with neumon铆a in China, 2019鈥 (Nuevo coronavirus en pacientes con neumon铆a en China, 2019) cuyos autores -encabezados por el doctor Na Zhu- pertenecen a un denominado Equipo de Investigaci贸n del Nuevo Coronavirus de China que en su mayor铆a pertenecen a los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos -los CDC por su siglas en ingl茅s- de China.

驴POR QU脡 ES TAN RELEVANTE EL AISLAMIENTO DE UN VIRUS?

Nuestro siguiente paso fue consultar con alguien muy cualificado para revisar un art铆culo que pretende describir el aislamiento de un virus: el doctor Stefan Lanka, vir贸logo y descubridor en los a帽os noventa del Ectocarpus Siliculosus Virus. Sabe bien c贸mo se a铆sla realmente un virus -que no es nada f谩cil- pues lo hizo junto con su equipo y seg煤n nos ha explicado ello exige como m铆nimo:

1) Presentar cuatro micrograf铆as del virus -im谩genes obtenidas con microscopio electr贸nico- que deben hacerse durante el proceso de aislamiento y secuenciaci贸n: una del virus en el interior de las c茅lulas, otra del virus aislado -es decir, sin part铆culas celulares o 芦part铆culas semejantes a virus禄 (as铆 se llaman)-, una tercera de las prote铆nas de la envoltura y una cuarta del 谩cido nucleico del virus.

2) Secuenciar las prote铆nas y el 谩cido nucleico para caracterizarlos y evitar as铆 confusiones con otras prote铆nas u 谩cidos nucleicos similares.

3) Llevar a cabo m煤ltiples ensayos de control realizando las mismas operaciones y en las mismas condiciones con tejidos no infectados a fin de comprobar que en sus micrograf铆as no aparece nada similar a las de los tejidos infectados.

4) Publicar en una revista cient铆fica la descripci贸n exacta de los experimentos realizados y los resultados obtenidos de forma que otros equipos puedan revisarlos, duplicarlos y verificar que son correctos. En el caso del Dr. Lanka su descubrimiento y la descripci贸n de los procedimientos se publicaron en las revistas Virology y Botanica Acta.

Pues bien, seg煤n el doctor Lanka el art铆culo del equipo liderado por el doctor Zhu no cumple las reglas antedichas, no describe el aislamiento del presunto coronavirus nuevo y al haber part铆culas celulares humanas que no se distinguen de los virus -lo que los vir贸logos de todo el mundo saben- y virus denominados 鈥渆nd贸genos鈥 porque forman parte de nuestro genoma no puede concluirse que el supuesto coronavirus chino se haya aislado y secuenciado. Hablamos de part铆culas celulares que pueden aparecer en cualquier cultivo celular al manipularse, cambiar la temperatura o debido a la presencia de determinados productos qu铆micos, entre otras posibilidades. Luego no pueden afirmar que hayan secuenciado el genoma de un virus.

El doctor Lanka piensa que al haber encontrado efectos citop谩ticos -da帽os en las c茅lulas del cultivo- supusieron -sin prueba alguna- que deb铆a haber alg煤n virus atac谩ndolas y en lugar de aislarlo para poder secuenciarlo optaron por usar la llamada RT-PCR (por las siglas en ingl茅s de Reacci贸n en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa). Porque el trabajo cient铆fico que deber铆a describirlo en detalle no se ha publicado.

驴QU脡 ES LA RT-PCR?

La PCR o Reacci贸n en cadena de la polimerasa es una t茅cnica que invent贸 el doctor en Qu铆mica Kary Mullis- quien recibi贸 el Premio Nobel en 1993 por ello- y permite multiplicar ADN (material gen茅tico), lo que marc贸 un hito en el campo de la biolog铆a molecular. En s铆ntesis se trata de una sofisticada t茅cnica que detecta secuencias de informaci贸n gen茅tica con una condici贸n previa inexcusable: para detectar una determinada secuencia se debe conocer previamente. Y eso significa que si se quiere detectar la secuencia gen茅tica de un virus 茅ste debe haber sido previamente aislado. En cuanto a la RT-PCR es un tipo de PCR que se utiliza cuando queremos amplificar ARN -como en el caso de los coronavirus- y que incluye un paso previo consistente en transcribir el ARN a ADN mediante una enzima llamada Transcriptasa Inversa (RT).

En suma, si el 芦coronavirus chino禄 no se ha aislado -y el trabajo que lo demuestra no aparece por ning煤n lado- no puede haberse secuenciado su genoma. Y si no se ha aislado y secuenciado es imposible obtener un trozo de su ARN. Es m谩s, tal fragmento debe ser exclusivo de este nuevo coronavirus y no aparecer en ning煤n otro coronavirus ya conocido as铆 que, 驴puede explicarnos alguien qui茅n, c贸mo, cu谩ndo y d贸nde se han comparado los ARN de todos los coronavirus que se dice existen para asegurarse de que los trozos que se han usado para detectar con la RT-PCR el presunto SARS-CoV-2 son exclusivos?

Pues bien, NADIE RESPONDE A UNA PREGUNTA TAN B脕SICA.

驴VIRUS REALES O VIRTUALES?

El 28 de enero de 2020 un grupo de cient铆ficos australianos anunci贸 que hab铆a conseguido 鈥渞ecrear鈥 el virus fuera de China. 驴Y eso que significa? Pues lo ignoramos pero no parece que se trate de un virus real. La BBC dio as铆 la noticia: 鈥淐ient铆ficos de Australia se han convertido en los primeros en recrear el nuevo coronavirus fuera de China (鈥) Tambi茅n los cient铆ficos de China han recreado el virus y compartido su genoma, pero no el virus mismo鈥.

驴Qu茅 quisieron decir con eso? 驴Que el virus 芦encontrado禄 por el equipo de Na Zhu tambi茅n es una 芦recreaci贸n鈥? Porque en tal caso estar铆amos ante un puro ejercicio de biolog铆a virtual, de locura hiper-tecnol贸gica en la que quienes la perpetran parecen confiar a ciegas.

Casi mes y medio despu茅s -el 8 de marzo- otro equipo de cient铆ficos chinos aseverar铆a haber conseguido las primeras im谩genes reales del nuevo coronavirus. 驴Y entonces? 驴Qu茅 pasa con las im谩genes anteriores que hab铆an difundido los medios de comunicaci贸n de todo el mundo? 驴Es que no eran reales sino virtuales? Luego, para enmara帽ar a煤n m谩s el asunto, el profesor Liu Chuang -que encabez贸 el equipo del nuevo trabajo- declarar铆a en el Daily Mail que 鈥渆l aspecto del virus es exactamente el mismo que tendr铆a en la naturaleza鈥. Inaudito, porque eso indica que las im谩genes no son del virus sino de algo que se le parece mucho y por tanto se trata de otra simulaci贸n.

Decidimos leer el estudio del profesor Chuang. Se titula 鈥淰iral Architecture of SARS-CoV-2 with Post-Fusion Spike Revealed by Cryo-EM鈥 (Arquitectura viral del SARS-CoV-2 con protuberancias post-fusi贸n revelada mediante Cryo-EM), se public贸 el 5 de marzo en bioRxiv y en 茅l puede leerse lo siguiente: 鈥淭odas las prote铆nas mencionadas antes son ingenier铆a de laboratorio mediante sistemas de expresi贸n recombinantes y no virus reales y, por tanto, nos falta todav铆a la estructura completa del viri贸n鈥. No se puede decir m谩s claro: no son im谩genes reales del nuevo coronavirus.

Cabe a帽adir que aunque los medios de comunicaci贸n espa帽oles dieron la noticia del hallazgo de la secuencia del 芦nuevo coronavirus禄 el 11 de enero hablando del 鈥済enoma del virus鈥 en Sciencela noticia se titulaba Chinese researchers reveal draft genome of virus implicated in Wuhan neumon铆a outbreak y 芦draft genome禄 significa 鈥渂orrador del genoma鈥; luego no se trata del genoma mismo. Sin comentarios.

驴QU脡 DETECTA LA PCR?

Ante tal tesitura la siguiente pregunta era obvia: 驴qu茅 detect贸 entonces el equipo del doctor Zhu? Y para buscar respuesta nos pusimos en contacto con la conocida biof铆sica Eleni Papadopulos-Eleopulos quien junto al profesor de Patolog铆a Valendar Turner y su equipo de m茅dicos y cient铆ficos del Hospital Royal Perth de Australia ha realizado en los 煤ltimos 30 a帽os el trabajo m谩s extenso y riguroso de revisi贸n que existe sobre el aislamiento de los retrovirus, supuesto VIH incluido. Pues bien, tras intercambiar numerosos correos electr贸nicos y proporcionarnos abundantes datos y referencias su conclusi贸n es que aunque el equipo del doctor Zhu afirma en el Abstract (resumen) de su art铆culo que usaron c茅lulas epiteliales de las v铆as respiratorias humanas para aislar el nuevo coronavirus 鈥渘o hay evidencia alguna en ese documento que apoye esa afirmaci贸n鈥. Y a帽adi贸: 鈥淣o hay siquiera indicios de que las supuestas part铆culas virales se hayan purificado y eso significa que no se ha comprobado el origen viral del ARN. Hay muchos ARN y tipos de ARN diferentes en las c茅lulas y este ARN 鈥榥ovedoso鈥 podr铆a ser simplemente el resultado de la edici贸n del ARN de la persona enferma鈥.

Debemos explicar al lector ne贸fito en estos temas que la Nueva Biolog铆a lleva ya d茅cadas cuestionando la gen茅tica mecanicista que a煤n impera en los medios acad茅micos oficiales y en las aplicaciones controvertidas de la industria; como por ejemplo la mal llamada 芦ingenier铆a gen茅tica禄 y los productos procedentes de organismos modificados gen茅ticamente. Pues bien, como parte de esa nueva visi贸n din谩mica que contempla el genoma de los seres vivos como algo pl谩stico y cambiante en funci贸n de las influencias del medio ambiente -tanto celular como del medio interno del cuerpo y del externo- en los a帽os ochenta se descubri贸 lo que dio en llamarse 鈥渆dici贸n de ARN鈥, un proceso natural mediante el cual la propia c茅lula es capaz de cambiar, corregir, adaptar o modificar la estructura de su ARN por mor de las influencias externas. As铆 nos lo explic贸 Eleni Papadopulos: 鈥淓n la actualidad a煤n se cree oficialmente que el ARN de una c茅lula es invariable pero no es as铆. En la d茅cada de los ochenta se descubri贸 la edici贸n de ARN, un proceso que cambia las secuencias de nucl茅otidos de una mol茅cula de ARN de la plantilla de ADN que la codifica. La evidencia publicada m谩s recientemente muestra que la edici贸n de ARN tiene un papel importante en muchos fen贸menos celulares y biol贸gicos y puede ser inducida por estr茅s qu铆mico鈥.

Luego nos comentar铆a algo importante y es que el propio doctor Na Zhu reconoce en su art铆culo lo siguiente: 鈥淣uestro estudio no cumple los postulados de Koch鈥. Y seg煤n Papadopulos 鈥渘o los cumple porque todav铆a no han hecho el trabajo鈥. Y a帽adi贸: 鈥淒ado que ni siquiera han cumplido el postulado n煤mero 2 obteniendo un cultivo puro del virus, 驴para qu茅 molestarse con el resto?鈥. Seg煤n la biof铆sica australiana 鈥渓a necesidad de purificar part铆culas virales es tan simple que hasta un ni帽o lo entender铆a pero seducidos por la tecnolog铆a de la biolog铆a molecular los vir贸logos han abandonado sus ra铆ces y se han convertido en qu铆micos鈥.

LOS PROTOCOLOS PARA EL DIAGN脫STICO

Es necesario que insistamos: en la ya numerosa literatura cient铆fica sobre el supuesto nuevo coronavirus no existe prueba alguna de que el denominado SARS-CoV-2 haya sido aislado. Obviamente en la revista vamos a seguir insistiendo ante todos los organismos posibles -oficiales y privados- para que se nos den respuestas a nuestras preguntas pero es evidente que a d铆a de hoy o no quieren responder porque ocultan algo o sencillamente no las tienen. Son especialmente opacos cuando se les pregunta c贸mo confirman tantos 芦positivos禄 cuando no hay un solo test diagn贸stico fiable. Es verdad que la OMS habla en su web de ocho protocolos de diagn贸stico y confirmaci贸n de casos, pero es que 鈥

鈥 en el de los CDC chinos (24 de enero) no se aporta referencia alguna.

鈥 en el del Hospital Charit茅 de Berl铆n (17 de enero) se limitan a citar 鈥渓as secuencias de GISAID鈥, web profesional en la que se est谩n incluyendo las diferentes secuencias que van aport谩ndose pero lo que no se dice es que seg煤n el neum贸logo Wong Chen este protocolo da lugar a un 50-70% de falsos positivos.

鈥 en el de la Universidad de Hong Kong (23 de enero) tampoco se aporta ninguna referencia.

鈥 en el del Ministerio de Salud P煤blica de Tailandia (28 de enero) tampoco hay referencia alguna.

鈥 en el del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Jap贸n (24 de enero) no hay tampoco referencias.

鈥 en el de los CDC estadounidenses (28 de enero) tampoco se incluyen referencias y adem谩s ya se advierte que el test no ha sido validado por expertos externos.

鈥 en el del Departamento de Salud estadounidense (28 de enero) se limitan a remitirse a los CDC. Y,

鈥 en el del Instituto Pasteur de Par铆s (2 de marzo) se remiten al Hospital Charit茅 y es el 煤nico que aporta una referencia que vamos a comentar a continuaci贸n.

Es importante a帽adir que cada uno de estos protocolos utiliza iniciadores diferentes para as铆 buscar fragmentos diferentes del genoma. Se habla de iniciadores de 20 letras gen茅ticas para detectar fragmentos de 100, excepto el de Jap贸n que indica que las 鈥渟ecuencias esperadas鈥 (las que esperan encontrar) est谩n en torno a las 400-500 letras. En suma, se est谩n usando test distintos y los resultados pueden ser pues diferentes. Sepa el lector que oficialmente se considera hoy -tras m煤ltiples cambios- que el genoma del SARS-CoV-2 tiene 29.903 letras. As铆 que, 驴c贸mo es posible decir que los test detectan ese genoma por haber localizado una cantidad tan peque帽a de letras cuando adem谩s son diferentes en cada uno y su especificidad no se ha establecido?

LOS RESPONSABLES DE LOS PROTOCOLOS DE DIAGN脫STICO NO CONTESTAN

Nuestra redacci贸n ha contactado con los responsables de la mayor铆a de estos protocolos y con personal de la propia OMS para solicitar las referencias correspondientes y son muy pocas las respuestas que hemos recibido y todas decepcionantes. Responsables de relaciones con los medios de la OMS se limitaron a hacernos llegar el ya citado art铆culo del equipo chino del doctor Na Zhu y lo mismo hizo el profesor de la Universidad de Hong Kong Leo Poon, responsable del equipo que elabor贸 el protocolo de Hong Kong confirmando as铆 que ese art铆culo es el que oficialmente se considera como el primer aislamiento del SARS-CoV-2. Pues bien, les pasamos la opini贸n contraria al respecto del doctor Lanka para que rebatieran sus opiniones 隆y ninguno respondi贸! Insistimos en varias ocasiones pero sin resultado. Pudimos entonces contactar con dos de los autores del equipo del doctor Na Zhu: el doctor George F. Gao -del Instituto para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades Virales鈥 y el doctor Guizhen Wu -del Laboratorio de Bioseguridad de Pek铆n- y tampoco quisieron respondernos.

Paralelamente solicitamos referencias a los laboratorios Gilead y al Instituto Peter Doherty y de nuevo sin 茅xito. Nos pusimos asimismo en contacto con la empresa espa帽ola PharmaMar para que nos hablara de su anunciado kit de detecci贸n del nuevo coronavirus y no respondieron a nuestras preguntas t茅cnicas. Nos dirigimos entonces al Instituto Carlos III de Madrid ya que fue el responsable de aportar a la Agencia Espa帽ola de Medicamentos y Productos Sanitarios el informe t茅cnico favorable sobre 茅l as铆 como al Ministerio de Sanidad y se negaron igualmente a responder remiti茅ndonos simplemente 隆a la legislaci贸n espa帽ola sobre aprobaci贸n de medicamentos! Y eso que el protocolo espa帽ol de PharmaMar no consta en la web de la OMS.

En cuanto al art铆culo de referencia que se cita para avalar el test del Instituto Pasteur del que antes hablamos -y posiblemente del protocolo alem谩n- se titula Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR (Detecci贸n del nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV) mediante RT-PCR en tiempo real), se public贸 en Eurosurveillance.

Pues bien, el propio t铆tulo ya habla de 鈥渄etecci贸n鈥 y no de 鈥渁islamiento鈥 y en la introducci贸n se menciona una vez m谩s la secuencia del equipo del doctor Na Zhu as铆 como otras secuencias que 鈥渟ugieren la presencia de un virus 铆ntimamente relacionado con鈥 los virus del SARS. El estudio a帽ade posteriormente que 鈥渆n ausencia de virus aislados disponibles o de espec铆menes originales de pacientes han dise帽ado y validado un sistema bas谩ndose en el parecido gen茅tico del coronavirus con el del SARS de 2003 con la ayuda de tecnolog铆a de 谩cidos nucleicos sint茅ticos鈥.

Es decir, nada que se parezca a la descripci贸n de un aislamiento viral. Ni siquiera pretenden haberlo hecho. Todo indica que en realidad se trata de un dise帽o virtual 鈥搃maginario- basado en una t茅cnica que lo 煤nico que hace es componer fragmentos de informaci贸n gen茅tica de forma sint茅tica. Nos hallamos pues una vez m谩s ante pura ingenier铆a virtual de laboratorio que nada tiene que ver con la naturaleza. Y de hecho no lo ocultan porque sus autores reconocen al final que trabajaron con las secuencias que les aport贸 GISAID. Luego ellos tampoco han aislado y secuenciado el coronavirus chino.

Terminamos este apartado con una pregunta que sumamos a las muchas cuestiones que a煤n deben investigarse en este caso de caracter铆sticas absolutamente novedosas: 驴por qu茅 no se est谩n haciendo pruebas serol贸gicas para 鈥渃onfirmar casos鈥 o 鈥渄iagnosticar鈥? Los test de anticuerpos son m谩s baratos, simples de realizar, r谩pidos y de uso habitual en el marco de las llamadas 鈥渆nfermedades infecciosas鈥. 驴C贸mo es que no se est谩n haciendo para el nuevo coronavirus? La raz贸n oficial seg煤n el documento SARS-CoV-2 y COVID19: caracter铆sticas, diagn贸stico, tratamiento y prevenci贸n firmado por M. De los 脕ngeles Calvo -del Consejo de Colegios Veterinarios de Catalu帽a- es 茅sta: 鈥淟as pruebas serol贸gicas disponibles actualmente no son espec铆ficas para el SARS-CoV-2 pero s铆 para los coronavirus鈥. Todo vir贸logo sabe que si se a铆sla un virus correctamente y se secuencian su genoma y prote铆nas pueden prepararse test de anticuerpos y test gen茅ticos luego, 驴por qu茅 en este caso no es as铆? 驴Es posible, como hemos apuntado, que est茅n trabajando con una secuencia gen茅tica que no han demostrado que pertenezca a un virus y es por eso que no han podido detectar o conocer sus supuestas prote铆nas? Dejamos aqu铆 la pregunta y procuraremos investigar m谩s a fondo para responderla.

CON LA PCR PUEDE HABER FALSOS POSITIVOS PERO JAM脕S FALSOS NEGATIVOS

Y por si este esperpento cient铆fico no fuera ya suficiente el 5 de marzo se public贸 en el volumen 41 del n潞 4 de Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi un art铆culo titulado Potential False-positive Rate Among the `asymtomatic Infected Individuals麓 in Close Contacts of COVID-19 Patients (Porcentajes potenciales de falsos positivos entre individuos infectados asintom谩ticos en contacto cercano con pacientes de COVID-19) y firmado por un equipo del Departamento de Epidemiolog铆a y Bioestad铆stica de la Escuela P煤blica de Salud de la Universidad de Xi鈥檃n Jiaotong encabezado por G. H. Zhuang. Hablamos de un trabajo en el que se reconoce que los test que se est谩n utilizando dan entre un 47% y un 80,33% de falsos positivos.

Lo grotesco es que se nos dice que se trata de test 鈥渁ltamente espec铆ficos鈥 y es falso. 驴Le parece inconcebible? Pues eche un vistazo a las instrucciones para operar con los kits de diagn贸stico de los CDC y ver谩 que en el apartado Pruebas de Control se dice que deben ejecutarse simult谩neamente y que en los kits se incluyen controles de plantilla positivos (PTC) y controles negativos (NTC). Y luego, en el apartado Interpretaci贸n de los resultados del test, que los PTC (positivos) deben dar siempre positivo y si alguno diera negativo se debe repetir hasta que de positivo. Asimismo se indica que los NTC deben dar siempre negativo y si que sale positivo hay que repetirlo hasta que de negativo. Finalmente se pide no tener en cuenta los controles que no den los resultados esperados por mucho que se repitan; en pocas palabras, los kits no deben fallar nunca y si lo hacen se descartan. Eso es ciencia ecu谩nime y objetiva y lo dem谩s zarandajas.

Es importante saber que la PCR no es un instrumento infalible; estamos en el terreno de la biolog铆a y no de las matem谩ticas y por tanto sujetos a muchas variables e imprevistos. Si una PCR resulta negativa no hay duda de que es negativa y de que en la muestra que estamos testando no est谩 el fragmento de ADN que buscamos pero 隆atenci贸n!: si una PCR da positiva puede que el fragmento no est茅 tampoco. 驴Por qu茅? Si se busca un fragmento de ADN y se utiliza un iniciador con 20 letras gen茅ticas podr铆a darse el caso de que un fragmento que no es el que se busca pero contiene por ejemplo 17 de esas 20 letras se 鈥減egue鈥 al iniciador de la PCR debido a que los enlaces electromagn茅ticos de la escalera de ADN as铆 lo permiten en ciertas condiciones. Y entonces tendr铆amos un falso positivo. Lo grave y alarmante es que en gran medida, a la hora de dise帽ar los tests y dar las instrucciones para su utilizaci贸n, se pueden forzar las condiciones de temperatura, concentraci贸n, etc. en las que dos fragmentos que no son iguales se 鈥減eguen鈥 y den positivo -o no -favoreciendo as铆 la manipulaci贸n para tener m谩s o menos diagn贸sticos o 鈥渃asos confirmados鈥.

En suma, si una PCR da negativa no hay duda de que es negativa pero a pesar de ello se est谩 hablando de 鈥渇alsos negativos鈥. 驴C贸mo es posible? Pues sencillamente porque se considera que una persona que tiene s铆ntomas debe dar siempre positivo ya que se atribuyen los s铆ntomas al nuevo coronavirus y, por tanto, desde esa 贸ptica una persona con s铆ntomas que da negativo es un 鈥渇also negativo鈥 cuando lo que en realidad demuestra ese resultado no es que la PCR falla sino que los s铆ntomas tienen otra causa.

Nuestra pregunta final es obvia: despu茅s de saber todo esto 驴alguien se cree en serio las cifras de afectados y muertos por coronavirus? Pues con estos mimbres la OMS -seguramente con presiones que debemos a煤n investigar- ha declarado una pandemia que ha llevado a muchos pa铆ses 鈥揺ntre ellos Espa帽a- a crear aut茅ntico p谩nico social y a generar una gigantesca crisis econ贸mica y sanitaria con medidas extraordinarias que incluyen la violaci贸n de derechos y libertades fundamentales, la reclusi贸n en casa de centenares de millones de personas, una enorme medicaci贸n qu铆mica innecesaria y la propuesta de buscar f谩rmacos y vacunas para combatir un coronavirus cuya existencia no est谩 demostrada y que en caso de que realmente existiera no parece tener la virulencia que se le achaca porque las cifras que se manejan no tienen la m谩s m铆nima credibilidad. Consideramos pues que es urgente poner en marcha otras v铆as de investigaci贸n.

Robert J. Williams

Anexo 1

La contaminaci贸n en Wuhan de la que nadie habla

En el art铆culo 驴Qu茅 se esconde detr谩s del coronavirus? publicado en el n煤mero anterior de la revista hablamos de los problemas de salud de la poblaci贸n de Wuhan que se est谩n atribuyendo al nuevo coronavirus obviando que se utiliz贸 a sus habitantes como cobayas humanas para valorar los efectos negativos de la tecnolog铆a 5G y la brutal contaminaci贸n ambiental que sufre desde hace a帽os la zona afectando ello al sistema inmune de sus moradores. Pues bien, mientras prepar谩bamos este art铆culo nos encontramos un texto que se public贸 en noviembre de 2005 en la prestigiosa revista The Lancet (n潞 9499, volumen 366) firmado por Jonathan Watts y titulado China: the air pollution capital of the world (China: capital mundial del aire contaminado). Se trata de un art铆culo que comienza as铆: 鈥淓n China se atribuyen m谩s de 400.000 muertes prematuras al a帽o a los niveles de contaminaci贸n del aire鈥. Y a帽ade luego: 鈥淪eg煤n la Agencia Espacial Europea Pek铆n y sus provincias vecinas del noreste de China tienen los peores niveles de di贸xido de nitr贸geno del mundo lo que puede causar da帽os fatales en los pulmones (鈥) En un seminario reciente Zhang Lijun, subdirector de la agencia de protecci贸n ambiental, dijo que los niveles de contaminaci贸n podr铆an cuadruplicarse en 15 a帽os a menos que el pa铆s frene el aumento del consumo de energ铆a y el uso de autom贸viles禄. Bueno, pues 15 a帽os despu茅s las muertes se deben ya solo al nuevo coronavirus.

Anexo 2

C贸mo funciona la PCR

Explicamos en detalle c贸mo funciona esta t茅cnica ya que nos parece crucial conocer su fundamento cient铆fico y su funcionamiento para comprender lo que est谩 ocurriendo con los diagn贸sticos y las cifras de 鈥渃asos鈥 o de 鈥渕uertes鈥 por el nuevo coronavirus.

鈥 Desde un punto de vista qu铆mico el ADN o 谩cido desoxirribonucleico es un pol铆mero (una mol茅cula compleja y de gran tama帽o) formada por nucle贸tidos cada uno de los cuales est谩 a su vez formado por un gl煤cido (la desoxirribosa), una base nitrogenada -que puede ser adenina (A), timina (T), citosina (C) o guanina (G)- y un grupo fosfato (derivado del 谩cido fosf贸rico). Y lo que distingue a un nucle贸tido de otro es la base nitrogenada y de ah铆 que la secuencia del ADN se especifique nombrando solo la secuencia de sus bases, es decir, las letras que las representan: A, T, G y C.

鈥 Estas 鈥渓etras gen茅ticas鈥 solo pueden combinarse complement谩ndose de dos en dos: A con T y C con G de tal modo que una A solo puede unirse con una T -y viceversa- y una C solo puede unirse a una G -y viceversa-. As铆 que si una hebra se compone por ejemplo de la secuencia AATCCG y se une con otra hebra complementaria 茅sta ser谩 necesariamente TTAGGC.

鈥 Lo que hace la PCR es utilizar estas propiedades del ADN -y su capacidad para duplicarse de manera exacta cumpliendo estas reglas de complementariedad- para localizar primero y multiplicar despu茅s (para estudiarlos mejor) fragmentos de ADN que tienen que ser previamente conocidos. O bien, como en este caso, fragmentos de ARN (ya que se dice que los coronavirus son virus de ARN) que previamente hay que transcribir a ADN. En el primer caso se utiliza la PCR (Reacci贸n en Cadena de la Polimerasa) convencional y en el segundo la RT-PCR (Reacci贸n en Cadena de la Polimerasa con Transcriptasa Inversa). Ambos t茅rminos 鈥減olimerasa鈥 y 鈥渢ranscriptasa inversa鈥 designan la enzima que se encarga de realizar las operaciones bioqu铆micas necesarias de uni贸n electromagn茅tica de los elementos del ADN (la polimerasa) o de transcripci贸n de ARN a ADN (la transcriptasa inversa).

鈥 Para realizar la b煤squeda de esos fragmentos -que no pueden ser muy largos; como m谩ximo unas mil letras gen茅ticas- se utilizan los llamados 鈥渋niciadores鈥 (tambi茅n denominados 鈥渟tarters鈥, 鈥減rimers鈥, 鈥渃ebadores鈥 o 鈥渕ol茅culas de arranque鈥) que actualmente suelen tener en torno a 20 letras gen茅ticas que deben ser espec铆ficas, es decir, deben ser complementarias de una parte de la secuencia que queremos localizar y amplificar para que se unan y comience a duplicarse. 驴C贸mo sucede esta duplicaci贸n? Se toma una muestra -en este caso de frotis nasofar铆ngeos y orofar铆ngeos, lavados nasofar铆ngeos o broncoalveolares, aspirados traqueases, esputos y suero- se coloca en la PCR y se calienta para separar las dos hebras del ADN; se a帽aden letras gen茅ticas y la polimerasa resistente al calor comienza a trabajar: si los iniciadores no se pegan a los trozos de ADN que hay en la muestra, la PCR no arranca y se dir谩 que 鈥渆l resultado es negativo鈥 y 鈥渓a persona no est谩 infectada鈥, mientras que si los iniciadores se pegan, la PCR arrancar谩 y se dir谩 que 鈥渆l resultado es positivo鈥 y 鈥渓a persona est谩 infectada鈥.

Originalmente, el prop贸sito de la PCR era repetir esta operaci贸n de copia muchas veces hasta obtener millones de copias que consiguen que un fragmento que antes era imposible de detectar, una vez multiplicado se detecte y pueda as铆 analizarse (v茅ase la ilustraci贸n). Sin embargo, en el caso del uso de la PCR como herramienta de diagn贸stico, lo que cuenta es si la PCR arranca o no, interpret谩ndose lo primero como test positivo y lo segundo como negativo.