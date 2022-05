–

De parte de CGT Fesi Bac May 24, 2022 266 puntos de vista

No todos somos padres, pero todos somos hijos, y sabemos que hay un momento en la vida en el que hay que independizarse de tus mayores y empezar a responsabilizarte de tus propios problemas.

Lo decimos porque estábamos a la espera de que “los mayores” del tripartito de sindicatos mayoritarios de Caixabank (CCOO, UGT y SECB) nos solucionaran la papeleta de la pérdida del poder adquisitivo pero aquí parece que todo el mundo quiere dimitir de su obligaciones.

Esperar a la negociación del próximo convenio podría dilatar un par de años esta situación deflaccionaria en nuestras nóminas, que además puede verse agravada por la inminente subida de tipos de interés y quien sabe que otras sorpresas que nos pueda deparar el futuro, visto lo visto estos dos últimos años (apocalipsis zombie, invasión alienígena, a saber…).

Esta claro que la situación no es igual para todos, mientras las empresas aumentan beneficios, la cesta de la compra se hace más pequeña y parece lógico que hasta que los beneficios empresariales no peligren la patronal no moverá ficha, por lo que parece que nos vemos abocados a una HUELGA GENERAL que lleva ya mucho tiempo siendo necesaria.

Y mientras tanto, ¿qué hacemos en Caixabank?, ¿seguimos pidiendo “paguitas”? ¿de cúanto?, ¿de 5 €?, ¿de 50 € ?, ¿ la voluntad?, ¿solo este año?,…

CGT lleva meses ofreciendo a empresa y sindicatos emprender un proceso negociador que permita esa revisión salarial que mitigue el efecto de la inflacción, . Ahora que los mayoritarios os han dejado solos, ¿nos atrevemos?, ¿os atrevéis?

Desde CGT ofrecemos nuestro apoyo para luchar, si es que alguna vez se deciden a hacerlo, y es que creemos que ha llegado el momento de proponer soluciones y no excusas a los problemas que habéis creado a la plantilla. Es momento de crecer, independizarse y luchad con nosotros… por el bien de nuestra plantilla, por el bien de nuestros bolsillos.