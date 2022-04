–

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Tsjib) ha reconocido abuso en la contrataci贸n temporal de los profesionales del Servicio de Salud de las Illes Balears, aunque 鈥渃ondena鈥 a estos sanitarios a continuar en su situaci贸n de inestabilidad, sin que puedan recurrir a ning煤n otro recurso. 脷nicamente pueden esperar a que el legislador reforme la Ley y se permita su consolidaci贸n o que la Administraci贸n proceda a estabilizar su empleo a trav茅s de la convocatoria de un proceso selectivo.

En concreto, seg煤n consta en la sentencia, los recurrentes, personal estatutario interino que ocupan plazas vacantes en la categor铆a de Psic贸logos Cl铆nicos en el Servei de Salut de les Illes Balears, interpusieron un recurso pretendiendo que se declarase que su contrataci贸n temporal era irregular; que se les reconociera la condici贸n de personal estatutario fijo; y que se tramitase el procedimiento de consolidaci贸n de empleo temporal con la convocatoria de un proceso selectivo.

Seg煤n la sentencia emitida, los demandantes alegan que vienen prestando sus servicios para esta Administraci贸n desde hace varios a帽os en virtud de una sucesi贸n de varias contrataciones temporales interinas. Asimismo, sostienen que la Administraci贸n no puede excusarse en contratar a personal temporal con causa de acumulaci贸n de tareas o para el desarrollo de programas de car谩cter temporal, coyuntural o extraordinario, dado que alguno de los afectados llevan en esa plaza m谩s de 15 a帽os, haciendo que sea 鈥渋ncuestionable鈥 la identidad de las funciones que realiza el personal estatutario fijo del personal temporal.

Abuso en la contrataci贸n de personal sanitario

Ante esta demanda, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares recoge el criterio que sigue el Tribunal Supremo, que reconoce que ha habido abuso en la contrataci贸n, pero, siendo que las consecuencias de la misma se rigen por el derecho nacional, que no permite convertir al personal interino en funcionario sin haber superado un proceso selectivo.

Seg煤n explica el equipo de Jusamed a Redacci贸n M茅dica, el 贸rgano judicial concluye en el supuesto de hecho que ha habido abuso en la contrataci贸n, pero que, sin embargo, diverge de las consecuencias de dicho abuso.

鈥淩epasando la doctrina del Tribunal Supremo, que ha interpretado la forma de aplicar en Espa帽a la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, concluye que la consecuencia del abuso no puede ser convertir a los interinos en personal estatutario fijo (lo equivalente a convertirlos en funcionarios fuera del 谩mbito m茅dico)鈥, explica el equipo jur铆dico de Jusamed, que agrega que lo 煤nico que les reconoce es su derecho a seguir en dicha situaci贸n hasta que la Administraci贸n cumpla y convoque el proceso selectivo.

鈥淓s decir, a efectos pr谩cticos, su situaci贸n sigue siendo la misma, por lo que tal declaraci贸n es de nula utilidad pr谩ctica. Esto es as铆 porque entiende que, aunque se trate de normativa europea, las consecuencias del incumplimiento se determinan conforme al derecho nacional, y, en el derecho espa帽ol, es necesaria la superaci贸n de un proceso selectivo para adquirir la condici贸n de funcionario (art. 103 CE)鈥, matizan.

En cuanto a la pretensi贸n subsidiaria de obligar a la Administraci贸n a convocar un proceso selectivo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares la desestima. 鈥淓l tribunal se帽ala que eso est谩 dentro de la potestad autoorganizativa de cada Administraci贸n y que un juez no puede decirle a la Administraci贸n c贸mo se tiene que organizar, aunque deja la puerta abierta a la aplicaci贸n de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduccio虂n de la temporalidad en el empleo pu虂blico, que contempla procesos de estabilizacio虂n de empleo temporal鈥, remarcan, incidiendo en que no se aplica en este caso porque a 鈥渓a fecha de la demanda no resultaba de aplicaci贸n鈥.

Nula trasdencencia pr谩ctica

La sentencia reconoce que s铆 ha existido un abuso en la contrataci贸n temporal, pero, en la pr谩ctica, tiene 鈥渘ula trascendencia鈥, dado que 煤nicamente dicta que los reclamantes tienen derecho a seguir en la misma situaci贸n laboral hasta que la Administraci贸n proceda a estabilizar su empleo. En concreto, se se帽ala que 煤nicamente tienen derecho a: “tiene derecho a la subsistencia de la relacio虂n de empleo, con los correspondientes derechos profesionales y econo虂micos, hasta que la Administracio虂n cumpla debidamente lo dispuesto鈥.

Por ello, Jusamed valora negativamente la sentencia, pues en la pr谩ctica condena al profesional sanitario a continuar en su situaci贸n de inestabilidad, sin que le quepa ning煤n otro recurso que esperar a que el legislador reforme la Ley y se permita su consolidaci贸n.

鈥淓s decir, una vez que el Tribunal Supremo ha rechazado que el interino pueda convertirse en personal funcionario sin haber superado un proceso selectivo convocado a tal efecto, (en la jurisdicci贸n contencioso-administrativa, pues la doctrina respecto al personal laboral es distinta), parece cerrarse la v铆a a este tipo de reclamaciones en v铆a judicial鈥, se帽alan.

Seg煤n desarrollan, los profesionales 煤nicamente pueden esperar a que el legislador establezca el marco normativo apropiado para proceder a estabilizar su empleo. Es decir, se trata de una cuesti贸n legislativa que depende de que se cambie la Ley. 鈥淐on la doctrina actual del Tribunal Supremo, la v铆a judicial no tiene mucho recorrido en este momento, si bien habr谩 que esperar a ver c贸mo interpretan los Tribunales la reforma que se produjo por la Ley 20/2021, que no ha sido aplicada a este caso鈥, puntualiza la plataforma especializada.

