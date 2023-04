–

De parte de Indymedia Argentina April 19, 2023 140 puntos de vista

Pese al rechazo masivo de madres, padres y docentes la cartera educativa concret贸 la instalaci贸n de dos dispositivos en una escuela de Parque Chacabuco.

Por Mart铆n Su谩rez @MDSuarez

El 15 de marzo pasado, Tiempo advirti贸 que se ven铆a el Gran Hermano en el cole, en el marco de la instalaci贸n de c谩maras en aulas de escuelas porte帽as. Medida que hab铆a sido confirmada a este medio por el Ministerio de Educaci贸n porte帽o d铆as anteriores. El primer establecimiento educativo en vista de la ministra Soledad Acu帽a, fue la Escuela T茅cnica Crist贸bal Hicken, ubicada en el coraz贸n de Palermo, en el mismo predio que se encuentra el Jard铆n Bot谩nico. La segunda escuela de la lista fue la N掳 17 DE 8, de Parque Chacabuco. El rechazo de toda la comunidad educativa hizo que en ambos casos, la ministra recule en la instalaci贸n de los dispositivos, es m谩s, en una de las escuelas instal贸 una c谩mara dentro del aula y en menos de 24 horas fue retirada por la presi贸n de familias, docentes y referentes educativos. En las 煤ltimas horas, la cartera educativa, insisti贸 con su postura y decidi贸 instalar dos dispositivos de transmisi贸n y filmaci贸n continua en otra escuela de Parque Chacabuco.

La administraci贸n de Rodr铆guez Larreta hizo una pausa. Esper贸 en silencio, mansamente. Aguard贸 que bajara un poco el rechazo social de familias, docentes y directivos que integran la comunidad educativa y arremeti贸 nuevamente. Apenas pasaron tres semanas desde que el ejecutivo porte帽o tuvo que dar marcha atr谩s con la instalaci贸n de una c谩mara de vigilancia dentro de un aula de la Escuela N掳 17 DE 8 Profesor Ra煤l L. Bernardell y desestimar el acta firmada que habilitaba la instalaci贸n de tres dispositivos en la Escuela T茅cnica Crist贸bal Hicken del barrio de Palermo, cuando volvi贸 a insistir en su postura.

En las 煤ltimas horas, la cartera que conduce Soledad Acu帽a, envi贸 a un equipo t茅cnico a la Escuela N潞 7 DE 8 Ni帽as de Ayohuma de Parque Chacabuco, para instalar dos c谩maras de vigilancia: una en la biblioteca del establecimiento, donde hay chicos de diferentes grados todo el tiempo, y otra en el laboratorio.

鈥淟a c谩mara en la biblioteca no deber铆a estar porque es un lugar por donde circulan chicas y chicos constantemente, y si bien en el laboratorio es relativo porque parece que no est谩 habilitado para el uso de los chicos, hay un gris en ese caso鈥, explica a Tiempo Paula Galigniana, referente educativa del distrito escolar 8 y secretaria de comunicaci贸n y prensa de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE-Ctera).

En este caso, las familias todav铆a no han sido notificadas de la instalaci贸n de los dispositivos, reci茅n ser谩n alertadas este mi茅rcoles por el equipo docente, dado que el conjunto de trabajadores y trabajadoras conocieron el tema en las 煤ltimas horas. Previo al anuncio a las familias, maestras y maestros del establecimiento educativo se reunir谩n con el equipo de conducci贸n para determinar cu谩les ser谩n los pr贸ximos pasos a seguir.

鈥淟a directora de la escuela firm贸 el acta desconociendo la mitad de la informaci贸n, dado que el ministerio s贸lo le inform贸 una parte respecto a la instalaci贸n de las c谩maras. Le dicen que van a instalarlas en un espacio de la escuela que va a estar cerrado con llave y esas cosas. Qu茅 quiero decir con esto, que el gobierno de la Ciudad responsabiliza a las conducciones de habilitar la instalaci贸n de las c谩maras, pero el ministerio de educaci贸n no brinda la informaci贸n completa a los directivos鈥, agrega Galigniana.

Cabe destacar que desde la propia cartera educativa porte帽a, aseguraron a este medio que la idea es avanzar 鈥渆n la instalaci贸n de espacios seguros en 150 escuelas porte帽as鈥. Algunos de esos espacios 鈥渙casionalmente incluyen la instalaci贸n de c谩maras, pero que todav铆a no est谩 determinado el n煤mero final, dado que son casos excepcionales. Los espacios tienen, m谩s que nada, la instalaci贸n de sensores y alarmas鈥.

Desde la asociaci贸n docente Ademys rechazan la instalaci贸n de ambos dispositivos y manifiestan nuevamente su preocupaci贸n por esta medida, dado 鈥渜ue es una c谩mara que apunta directamente sobre las y los estudiantes. Esto tiene como funci贸n controlar el trabajo docente, pero en su af谩n por perseguir a trabajadores de la educaci贸n, el gobierno porte帽o viola la intimidad y privacidad de las infancias durante la jornada escolar鈥, manifest贸 a este medio Andrea Bohus, secretaria de la asociaci贸n docente Ademys y agrega que 鈥渓a instalaci贸n fue sin previo aviso, ni los docentes ni la comunidad educativa estaban al tanto de esta situaci贸n鈥.

Presiones y amenazas sobre el equipo de conducci贸n

En el caso de la Escuela Hicken, la comunidad educativa denunci贸 que la directora del establecimiento firm贸 el acta bajo presi贸n y que 鈥渇ue amenazada鈥 con su patrimonio. Cuando las y los docentes increparon a la directora de la instituci贸n por haber firmado el acta y le cuestionaron por qu茅 llevo adelante la r煤brica de la misma, argument贸 que pr谩cticamente no le dieron opci贸n y que aprovecharon el 煤ltimo d铆a de trabajo (28 de diciembre de 2022) mientras la escuela cerraba, para obligarla a poner su firma, bajo el argumento de que en esas aulas no hay rejas en las ventanas y que las c谩maras no iban a prenderse de d铆a durante la cursada. Adem谩s, le dijeron que si no firmaba, iba a hacerse cargo con su patrimonio si llegara a faltar cualquier dispositivo inform谩tico. 鈥淓s hist贸rico que hay mucha presi贸n sobre las conducciones escolares para que apliquen las pol铆ticas del gobierno鈥, cuenta Paula Galigniana.

Docentes y familias pedir谩n que quiten las c谩maras

La comunidad educativa exigir谩 el retiro de las c谩maras que fueron instaladas este martes en la escuela de Parque Chacabuco. En casos anteriores, la presi贸n y el reclamo de las familias y docentes, tras conocerse la noticia que en la escuela T茅cnica de Palermo, 鈥淐rist贸bal M. Hicken鈥, iban a instalar tres c谩maras dentro de varias aulas, tom贸 fuerza r谩pidamente. Se organizaron y rechazaron la iniciativa y, ante esta situaci贸n, la supervisi贸n dio marcha atr谩s con la instalaci贸n. Lo mismo ocurri贸 con la instalaci贸n de c谩maras en la Escuela 17 DE 8. En menos de 24 horas, ante el repudio generalizado y la difusi贸n medi谩tica, Soledad Acu帽a desinstal贸 los dispositivos de ese establecimiento. Las familias consideraron esto como un triunfo y advirtieron que se mantienen en estado de alerta. La comunidad educativa exige mayor presencia de seguridad en la zona para evitar el robo de dispositivos inform谩ticos, la instalaci贸n de dispositivos de control fuera de la escuela, y la instalaci贸n de rejas por los lugares que pueden ingresar los delincuentes.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/sin-tregua-soledad-acuna-volvio-a-instalar-camaras-dentro-de-una-escuela-portena/