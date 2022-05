–

De parte de ANRed May 27, 2022 72 puntos de vista

En una extensa entrevista con Viviana Canosa, Macri hizo un sincericidio el miércoles por la noche. Repasando su paso como presidente de Boca dijo que fue “su escuela” en la vida, para la política y los valores, para entender que “lo políticamente correcto es cagar a la gente”. Así se refería a que a veces, aunque a “la gente no le guste”, hay que tomar decisiones y “hacer lo que está bien”. Canosa interpretó bien a qué se refería y agregó: “más o menos como la Argentina”, y Macri respondió “exactamente”. También habló de las internas en Juntos por el Cambio, el gobierno y la posibilidad de ser candidato a presidente y las ideas de Milei. Por La Izquierda Diario.

Mauricio Macri viene radicalizando su discurso: sostiene que el próximo gobierno tendrá que aplicar medidas de mayor ajuste contra los sectores populares. Esta vez, le dijo a Viviana Canosa que, a diferencia del 2015, lo que se necesita para el próximo gobierno “no es solo un cambio político, sino un cambio global”, y que la experiencia 2015-2019 “fue el prólogo del cambio”.

Sin sonrojarse, Macri tiró frases como que “la pobreza te tiene que partir el corazón”. Al finalizar su gobierno en 2019, no solo dejó una deuda fraudulenta con el FMI que se fue a la fuga, sino que terminó con 35,5% de pobreza y una inflación récord de casi 54%. Si esto fue «el prólogo», lo que venga de la mano del ex presidente promete ser muchísimo peor. Canosa por supuesto, no le recordó nada respecto a la catástrofe que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio.

Consultado sobre el ultraliberal Javier Milei, Macri dijo que “es una expresión de la bronca y la frustración. Con su estilo, distinto al mío, valoro que el vino a defender ideas por las que yo peleo desde hace 18 años cuando me metí en política”. Algunas de esas “ideas” son reforma laboral contra los trabajadores, jubilatoria, más tarifazos, y beneficios para los grandes empresarios. Retomó así nuevamenta que piensa en ajuste más drástico del que ya hizo en su presidencia.

Es conocido el acercamiento que intenta Macri con el ultra liberal Milei, y algunas voces al interior del PRO no descartan que el ex presidente pueda avanzar en una alianza que sería un cimbronazo para Juntos por el Cambio.

El líder del PRO también habló de la interna en su propio partido y Juntos por el Cambio para la carrera electoral del 2023. No descartó ser candidato: “Si yo el año que viene no estoy participando y veo que alguno de ellos, u otros, porque María Eugenia Vidal también dice no descarta competir, si veo que algunos sí expresan un cambio y otros que no, ahí yo voy a decir mi opinión”. A la vez que reconoció que está esperando para tomar una decisión sobre candidatura y armado, después intentó corregirse diciendo que “no estoy especulando” en referencia al 2023.

Consultado por los candidateados del PRO, sumó a Vidal a la lista, donde también están anotados Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Al respecto, Macri dijo «A Patricia y a Horacio los conozco y tienen un largo año para demostrarle a los argentinos que ellos entienden la profundidad del cambio que los argentinos necesitan». También tiró flores sobre Maria Eugenia Vidal.

El ex presidente dejó en claro que sigue en carrera, y asegura que los votos de Juntos por el Cambio son de él: “Yo estoy seguro de cuál es mi relación con el 41% de los votos”. Y frente a la larga lista de candidatos del PRO y la UCR, agregó: “No le tengo miedo a una interna ni a una elección”.

Macri intenta pasar de página del desastre que dejó tras su gobierno, e intenta avanzar en plantear una agenda liberal y pro empresarial que promete peores consecuencias para el pueblo trabajador.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Mauricio-Macri-Entendi-que-lo-politicamente-correcto-es-cagar-a-la-gente