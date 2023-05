–

El sistema de petici贸n de cita para la formalizaci贸n de la solicitud de protecci贸n internacional ha sufrido un cambio relevante en muchas de las provincias del Estado. Por ejemplo, en Madrid, antes se ped铆a cita a trav茅s de una p谩gina web, ahora hay que llamar a uno de los dos tel茅fonos habilitados para ello. Si antes ya era pr谩cticamente imposible conseguir una cita, pues, aunque entraras a la web cientos de veces, a diferentes horas, d铆a tras d铆a, el mensaje que aparec铆a de forma recurrente era el mismo, no hay citas disponibles, ahora esta dificultad se ha multiplicado. Un hecho que parec铆a imposible, pero, cuando se trata de atacar a las personas extranjeras, el ministro Marlaska tiene una capacidad sorprendente para superarse e ir cada vez m谩s lejos.

En las escasas semanas que lleva este sistema en vigor, son centenares las personas que andan probando una y otra vez sin conseguir que nadie descuelgue el tel茅fono. El Estado delega por completo la gesti贸n del acceso al asilo en los polic铆as y 茅stos con un simple gesto, como puede ser descolgar el propio tel茅fono, pueden bloquear por completo toda una serie de derechos internacionales y nacionales acordados tras la Segunda Guerra Mundial que, en la actualidad, est谩n siendo puestos en cuesti贸n y vulnerados de forma recurrente. Asimismo, como la propia experiencia nos dicta, la polic铆a no ha tenido ni tendr谩 compromiso alguno con la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, m谩s bien lo contrario, por lo que delegar en este cuerpo dicha gesti贸n solo puede derivar en un fracaso absoluto. Adem谩s, en el caso de tener la suerte de que el polic铆a de turno descuelgue el tel茅fono, no hay contemplado un sistema de traducci贸n simult谩nea, ni nada similar, que garantice que la persona que no hable castellano pueda entender cu谩ndo y d贸nde es su cita y las instrucciones que se le indiquen. Todo facilidades. Por ello, si bien, se hace necesario despolicializar cualquier rinc贸n social, cualquier gesti贸n colectiva de cualquier asunto, en este 谩mbito se hace a煤n m谩s urgente. Incluso dentro de la l贸gica de las democracias liberales, si nos paramos a pensar en que, supuestamente, la polic铆a es garante de seguridad y perseguidora del crimen, 驴qu茅 sentido tiene que gestionen la llegada y recepci贸n de las personas que buscan protecci贸n? 驴Es que acaso nos tenemos que proteger de aquellas que piden ser protegidas?

Por otro lado, el otro objetivo no explicitado del cambio de sistema es eliminar la trazabilidad de la solicitud de la cita. En el anterior sistema, basado en mails o en la reserva online de la cita, pod铆as registrar las respuestas recibidas o las veces que hab铆as entrado y dado de bruces con el mensaje no hay citas disponibles, ahora se complica, por lo que tambi茅n se limita la prueba en futuras reclamaciones.

En el resto del Estado hay un panorama diverso. En Barcelona, a d铆a de hoy, se realiza tambi茅n a trav茅s de un n煤mero que se encuentra operativo tan solo de 8:30 a 11:30, 3 horas al d铆a. En Valencia tan solo opera una hora a la semana, los mi茅rcoles, a las 15:00, seg煤n una noticia que hemos encontrado en la prensa local. En otras ciudades como Tenerife, Zaragoza, A Coru帽a, Guadalajara, etc., se requiere un primer contacto v铆a correo electr贸nico, y, en Bilbao, hay que acudir presencialmente, un sistema implantado con anterioridad en todo el Estado que lleg贸 a condenar a las personas a pasar varias noches haciendo cola en la calle por una cita. Adem谩s, tambi茅n, con car谩cter general, se est谩 exigiendo el empadronamiento, un tr谩mite administrativo que suele ser tambi茅n un escollo para las personas extranjeras en situaci贸n administrativa irregular.

Todos estos cambios han aparecido en prensa justificados por la acci贸n de las llamadas mafias que, a trav茅s de instrumentos inform谩ticos, supuestamente acumulaban las citas para luego revenderlas, pero, aunque evidentemente estaba ocurriendo, el problema de fondo era la escasez de citas, cuando hay citas de sobra nadie necesita comprar nada. Pero, Interior ha decidido que la mejor forma de evitar la reventa de citas es eliminando casi por completo las citas, una l贸gica perversa, Marlaska en acci贸n.

Por 煤ltimo, comentar que la legislaci贸n contempla la posibilidad de pedir cita tambi茅n en frontera o en las representaciones diplom谩ticas de Espa帽a en otros pa铆ses, pero, en la pr谩ctica, dichas opciones no son m谩s que simple literatura en el BOE. Ni en Frontera Sur ni en ning煤n Consulado se puede tramitar la solicitud de protecci贸n internacional. Por ello, al solo poder solicitar protecci贸n internacional estando dentro del pa铆s y no existir v铆as seguras y accesibles de entrada, sumado al bloqueo t茅cnico de acceso a este derecho, se sentencia, a煤n m谩s si cabe, a las personas que buscan refugio a una situaci贸n de irregularidad con todo lo que ello conlleva (explotaci贸n laboral, represi贸n policial, exclusi贸n sanitaria, limitaci贸n de derechos, impacto psicol贸gico, etc.).

