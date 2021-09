–

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT queremos informar de todas las acciones de las que tenemos constancia que se han realizado en la pen铆nsula en apoyo al conflicto sindical que mantenemos contra la empresa Burger King Spain SLU. Han sido muchas las muestras de solidaridad y apoyo mutuo que los sindicatos de la CNT-AIT han demostrado y recibido de toda la clase trabajadora que se ha manifestado en defensa de nuestra causa: la de las trabajadoras y trabajadores revolucionarios, la de la organizaci贸n de la clase trabajadora sobre la base de los principios del anarcosindicalismo

Durante esta Semana de Lucha, se han realizado multitud de acciones, piquetes, sabotajes, boicot, etc. por parte de sindicatos, militantes y personas afines que han querido apoyar desde el anonimato una lucha de la que se sienten identificados muchos trabajadores de Burger King pero que no se atreven a hacer suya. La CNT-AIT, como siempre, ha dado un paso adelante y ha decidido llevar esta lucha a un punto en el que las empresas de servicios sindicales de los Comit茅s de Empresa de BKS nunca han querido iniciar.

En Torrelavega, los compa帽eros del Sindicato de Oficios Varios de Torrelavega de la CNT-AIT organizaron un piquete en uno de los restaurantes de Burger King, al que ya hab铆an acudido en la pasada Semana de Lucha.

El Sindicato de Oficios Varios de La Marina Alta de la CNT-AIT organiz贸 el s谩bado 4 de septiembre un piquete informativo frente al Burguer King del Centro Comercial Los Marines en Denia. En el acto se inform贸 a las personas de la situaci贸n de nuestro compa帽ero de Albacete en su lucha contra la franquicia de comida r谩pida y se repartieron folletos con toda la informaci贸n del caso.

En Barcelona, algunos militantes an贸nimos realizaron acciones de sabotaje contra varios locales de Burger Killer en solidaridad con el conflicto. Desconocemos los detalles de las acciones.

En Reus, la militancia confederal y anarquista del N煤cleo Confederal de Reus de la CNT-AIT se concentr贸 organizando un piquete en un restaurante de Burger King, en el marco de la Semana de Lucha y en solidaridad con nuestro conflicto y con el objetivo de denunciar la explotaci贸n y precariedad en esta multinacional.

En Alicante, nuestros compa帽eros y compa帽eras de la CNT-AIT, organizaron un piquete informativo en uno de los establecimientos que tiene la empresa en la capital en solidaridad con el conflicto. Y les dejaron al mismo tiempo que informaban a toda la clase trabajadora, huella de su presencia.

En Madrid, un grupo de militantes anarcosindicalistas de la Federaci贸n Local de Madrid se concentraron en la puerta de uno de los restaurantes de Madrid, el pasado viernes 3 de septiembre. Se logr贸 que cesara la afluencia de clientes al local durante el piquete y, a su vez, numerosas personas se interesaron por el conflicto mostrando su antipat铆a hacia la empresa y solidariz谩ndose con nuestra lucha.

En Alcoy, los compa帽eros del Sindicato de Oficios Varios de Alcoy de la CNT-AIT organizaron un piquete en la puerta de uno de los locales para informar del conflicto que se mantiene contra la empresa.

En Albacete, el s谩bado 4 de septiembre se organiz贸 un piquete informativo en Villarrobledo en el restaurante de Burger King que ha abierto recientemente la empresa. Se reuni贸 un grupo de militantes de la localidad y de la provincia de Albacete para apoyar al N煤cleo Confederal de Villarrobledo de la CNT-AIT. Dos compa帽eros del sindicato entraron en el establecimiento y repartieron octavillas entre las trabajadoras y trabajadores del restaurante e informamos a la encargada de la acci贸n que se iba a realizar frente a la empresa. Durante un buen rato se estuvieron repartiendo panfletos e informando a toda la clase trabaadora de las pr谩cticas y pol铆ticas empresariales de Burger King hacia sus trabajadoras y trabajadores.

Al final del piquete apareci贸 una patrulla de la Guardia Civil y de la Polic铆a Local que identific贸 a todos los militantes que est谩bamos presentes.

Al d铆a siguiente, el domingo 5 de septiembre, un grupo de militantes del Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT se concentr贸 en el Burger King del Centro Comercial Albacenter para seguir informando del conflicto que manten铆amos contra la empresa. Nada m谩s empezar, una compa帽era y un compa帽ero del sindicato entraron en el establecimiento y se dirigieron a informar al gerente de las acciones que se iban a realizar. Inmediatamente llam贸 a la seguridad privada del Centro Comercial que llamaron a la polic铆a. Durante un rato estuvimos informando del conflicto como ya hab铆amos hecho en numerosas ocasiones. Finalmente antes de que llegara la polic铆a nos marchamos para preparar el piquete del d铆a del juicio.

A la ma帽ana siguiente, d铆a 6 de septiembre, unos pocos compa帽eros de CNT-AIT se concentraron en la puerta del Juzgado de lo Social N潞 3 de Albacete para seguir informando del conflicto sindical que mantenemos con la empresa. Cuando subieron los compa帽eros al juzgado, ya se encontraba all铆 la representaci贸n legal de la empresa, que insisti贸 en llegar a un acuerdo, reconociendo la improcedencia del despido, que era una de las reclamaciones que se realizaban en la demanda. La abogada de Burger King no quer铆a que el Juzgado de lo Social N潞 3 de Albacete entrara en el fondo de la cuesti贸n que se trataba casi 煤nica y exclusivamente de una cuesti贸n del reconocimiento de la relaci贸n laboral en fraude de ley y de que se declarara la nulidad o la improcedencia del despido de una relaci贸n laboral que deb铆a ser a jornada completa y de car谩cter indefinido. Al mismo tiempo, la empresa no quer铆a que se entrara a discutir las jornadas ilegales y el papel del plus de productividad en toda esta pr谩ctica fraudulenta.

Finalmente el juicio se celebr贸, la empresa solamente pudo realizar comentarios gen茅ricos, poner en duda de una manera abstracta los hechos y pruebas que se presentaron. Sin embargo, era evidente que los hechos estaban probados y el testigo que presentamos valid贸 la prueba documental. Por otra parte, la defensa del trabajador golpe贸 sin tregua a la abogada de la empresa rebatiendo cada uno de los argumentos que la empresa presentaba contra la demanda.

Esperamos que el Juzgado de lo Social N潞 3 declare la nulidad del despido o la improcedencia, la contrataci贸n fraudulenta, se ratifique la contrataci贸n indefinida a jornada completa, que pruebe los hechos que constituyeron el grueso de la demanda: falseamiento de n贸minas, jornada ilegal y plus de productividad, y que se desenmascare que esta pr谩ctica de la empresa es normal y no algo extraordinario. Al mismo tiempo, el acta que Inspecci贸n de trabajo levant贸 contra la empresa declaraba que de los 150 trabajadores que ten铆a burger King en Albacete 125 aproximadamente eran contratos a tiempo parcial. Recordamos que la empresa no present贸 la Vida Laboral de la empresa que es fundamental para ver como se despide a unos y se contrata a otros para no generar relaciones laborales indefinidas.

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT est谩 completamente convencido de estos hechos y seguiremos luchando contra esta empresa explotadora que amasa fortunas con el esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras.

隆BURGER KING EXPLOTA, DESPIDE Y NO PAGA LO QUE DEBE A SUS TRABAJADORES!

隆READMISI脫N COMPA脩ERO DESPEDIDO!